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НАБУ (4031) Минюст (1699) Сытник (953) Малюська Денис (292)

Увольнение директора НАБУ Сытника: в Минюсте рассказали, почему одобрили законопроект

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Увольнение директора НАБУ Сытника: в Минюсте рассказали, почему одобрили законопроект

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему правительство одобрило законопроект, предусматривающий увольнение действующего директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом Малюська написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что ранее Конституционный Суд двумя своими решениями признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора Бюро.

"Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 - в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложил на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", - отметил Малюська.

По его словам, "проблема "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ остались и ее закрытие - одно из условий сотрудничества с МВФ".

"Поэтому правительство сделало второй подход - новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ. Посмотрим какой будет реакция парламента на этот законопроект", - пишет Малюська.

В то же время он отметил, что лично "прекрасно относится к Артему Сытнику".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин
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Топ комментарии
+25
Вы конечно хитрожопые твари и все такое, но эту лапшу вы сможете вешать на уши только своим избирателям.
С МВФ это номер не прокатит.
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15.02.2021 17:08
+20
Потому что 700 млн грн. Это как минимум. Боятся, и это правильно. Они забили на МВФ. Но они не понимают, что такое США. На них можно забить. Ненадолго. Потом придется забивать уже себя. И поглубже. Чтобы не нашли. Напрасно, мадам подстольная, вы затеяли эту игру в кошки-мышки. Вместо допроса Сытника, решили пойти в обход. Ну не идиоты? Идиоты.
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15.02.2021 17:08
+8
ОПГ(организованная преступная группировка )- вот истинное название нашей власти. И мы продолжаем платить им мзду и кормить их.
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15.02.2021 17:14
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Правила форума Совет форумчан
Потому что 700 млн грн. Это как минимум. Боятся, и это правильно. Они забили на МВФ. Но они не понимают, что такое США. На них можно забить. Ненадолго. Потом придется забивать уже себя. И поглубже. Чтобы не нашли. Напрасно, мадам подстольная, вы затеяли эту игру в кошки-мышки. Вместо допроса Сытника, решили пойти в обход. Ну не идиоты? Идиоты.
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15.02.2021 17:08 Ответить
ЗН-
Зеленский недоволен расследованием НАБУ дела о закупке антиковидных вакцин с серьезной переплатой.

Принятую правительством правку об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внес в законопроект министр юстиции Денис Малюська, сообщил в Telegram бывший народный депутат Сергей Лещенко.
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15.02.2021 17:46 Ответить
Тобто - ненавидть Вовка Порошенко - а рекламує його масло )
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15.02.2021 17:47 Ответить
ЗЕЛЕНАЯСКОТОБАЗА !!!!!!!
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15.02.2021 19:30 Ответить
Вы конечно хитрожопые твари и все такое, но эту лапшу вы сможете вешать на уши только своим избирателям.
С МВФ это номер не прокатит.
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15.02.2021 17:08 Ответить
Банда боится даже такого безобидного и почти своего человечка как Сытника. А чтобы с ними было если бы это был действительно принципиальный и неумолимый борец с корупцией. Они бы ему ДТП устроили или голову как Гонгадзе отрезали ?
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15.02.2021 17:11 Ответить
Для ничтожеств это чересчур.
Такой человек, "возглавил" бы группу Антоненко-Дугарь-Кузьменко!
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15.02.2021 17:15 Ответить
А сытник точно должен быть безобидным?
Не дорого ли его безобидность Украине встала?
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15.02.2021 17:16 Ответить
Ніхто не бажав вмирати.
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15.02.2021 18:27 Ответить
Боротися з мафією під час війни - дуже ризикований шлях. Свого часу Муссоліні так притис мафію, що вона сиділа тихо, наче миша під віником. Але потім Італія влізла у ІІ Світову війну, і мафія допомогла американцям і англійцям висадитися на Сицілії. Чим це скінчилося для Муссоліні - загальновідомо.
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15.02.2021 20:01 Ответить
Наша банда єдиного кого боїться це валодю з кремля. Все інше це сабтаж, імітація та окозамилювання лохторату.
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15.02.2021 17:25 Ответить
ОПГ(организованная преступная группировка )- вот истинное название нашей власти. И мы продолжаем платить им мзду и кормить их.
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15.02.2021 17:14 Ответить
Когда Малюська объяснит по чьему поручению он укрывает члена каломойской мафии Боголюбова от правосудия США?
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15.02.2021 17:18 Ответить
Это требование МВФ!
Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт - Цензор.НЕТ 3995
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15.02.2021 17:35 Ответить
Требования МВФ они как раз не выполняют.)
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15.02.2021 17:37 Ответить
"Дебіли,б###дь!". (с)
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15.02.2021 17:19 Ответить
за них проголосовавшие
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15.02.2021 17:27 Ответить
Ну стоїть це НАБУ І СИТНИК ЯК КІСТКА В ГОРЛІ НАШИМ КОРУПЦІОНЕРАМ, СТОЇТЬ В ГОРЛІ І ВСЕ. НЕ ДАЄ ВІДВЕРТО КРАСТИ!? ТА ВИ Ж НА ЦЕ НЕ ЗВЕРТАЄТЕ УВАГИ.
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15.02.2021 17:26 Ответить
Він вже і так їм говорив, що вас я садити не буду, а займаюсь тільки статістікой. Але їм ці цифри поперек горла. А якщоб він дійсно садив, то ми вжеб мали другого Гангадзе. В ЄС це дуже добре розуміють.
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15.02.2021 18:33 Ответить
Шоб не лицемерить надо сказать правду, была команда шрумена, некуда деться, не зря Зе зачастил в оман и эмираты, ищет себе надежный схованок, в любую минуту может понадобиться, кто бы мог подумать, шо зэку шапкокраду прийдется тикать.
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15.02.2021 17:26 Ответить
Для увольнения Сытника вначале надо принять закон о назначении и руководителе НВБУ.Опять происходит подмена понятий,которыми занимается власть зелёных.Ганьба,ганьба,ганьба.И минюст ещё это объясняет, какое убогое общество пытается организовать эта власть.
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15.02.2021 17:31 Ответить
Реакция всех полагаю будет резко положительной
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15.02.2021 17:31 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

10.‎02.‎2021
НАБУ "начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса" (брифинг и.о. САП Максим Грищук)
15.‎02.‎2021
Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин. Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.

https://timeze2019.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html

Европейский парламент (ЕП), рассмотрел выполнение Украиной условий заключенного несколько лет назад соглашения об ассоциации,утвердил итоговую резолюцию об исполнении соглашения.

Пункт 40. "Доволен работой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое, возможно, является наиболее эффективным антикоррупционным учреждением в стране
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15.02.2021 17:37 Ответить
Думаю, Запад ответит безвизом. И будет 1000 раз прав. "Общество", которое не может выйти на Майдан с требованием отставки коррупционера зеленского недостойно даже безвиза.
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15.02.2021 17:45 Ответить
Малюська тарговєц тюрмами - а чому ТІЛЬКИ ВІН залишився від старого складу кабміну ?
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15.02.2021 17:49 Ответить
одна з заслуг Малюськи перед Вовкою. Юрист хренів як й Нелох? НІ ! Просто уміє вилизувати.

"Глава Минюста не против инициативы Зеленского по КСУ: Теперь слово за Верховной Радой"

Ну й де сьогодні той Вовчин закон про КС?
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15.02.2021 17:55 Ответить
Почему законодательными инициативами занимается правительство, а не Верховна Рада? Не от того ли что на Банковой, у некоторых давно от НАБУ "горит", а так конечно ничего личного и Сытник молодец.
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15.02.2021 17:50 Ответить
Малюська- це той справді освічений юрист сраковилізиватєль , якого залишили у кабміні маніпулювати юстицією. ЗЕнелоху невистачає освічених вилизувачів - у ВР якщо хтось й є у СН, то вже не хоче себе марати .
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15.02.2021 18:10 Ответить
МВФ, говорите... Ну-ну.
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15.02.2021 18:32 Ответить
Пугают МВФ, Джоном, это наше право и пошли они, Петя наворочал разной ............. , теперь исправляй, того нельзя, другой памятник и еще кто то за.
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15.02.2021 18:39 Ответить
Є один з важливих Законів Державотворення який говорить нам про те , що всі гілки влади повинні КОНТРОЛЮВАТИ лише Справжні Громадяни України( що правда ми їх ще з всієї маси населення так і не виявили шляхом отримання Громадянства , якого не було!). Бо не може влада "контролювати " сама себе , так як і судді самих себе ... тощо ! Бо олігархічна система керування Україною дійшла вже до ручки ,створюючи фейкові органи "контролю" і може красти вже "по закону"!!!! А Ми все це лише спостерігаємо... на жаль !
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15.02.2021 18:54 Ответить
"ПРОЗОРІ" плани - ТЕМНІ РІШЕННЯ!!!
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15.02.2021 18:58 Ответить
Граждане Украины против увольнения Сытника (давайте устроим референдум) - но зеленой власти на них посрать, фракция Европейской солидарности против увольнения Сытника (система сдержек и противовесов) - но на оппозицию зеленой власти посрать, президент Байден против увольнения Сытника (завтра посол США заявит протест против наступления на антикоррупционные органы) - ой, извините зеленые деньги зеленой власти хранятся исключительно на Западе (и еще немножечко в Израиле)

Шалом, Сытник
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15.02.2021 19:28 Ответить
Похоже клоун решил сойтись на середине в переговорах с мвф - его банда увольняет Сытника и назначает полностью подконтрольного себе "овоща", и при этом поднимает цены на энергоносителя для населения, чего и требует мвф под видом "рынка", и скорее всего мвф это схавает.
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15.02.2021 19:50 Ответить
1. «Шістка Деркача». Учасники російської спецоперації «Плівки Деркача»: Шарій, Портнов, Коломойський та інші Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт - Цензор.НЕТ 2990

2. Шарій, Козак, Портнов, Коломойський: InformNapalm назвав причетних до "плівок Деркача", на яких не накладено санкції Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт - Цензор.НЕТ 2990

3. Розширення санкційного списку США: хто наступний? ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт - Цензор.НЕТ 2990

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Учасники пресконференції заявляють, що подали свої докази про причетність до кампанії з легалізації та поширення "плівок Деркача"

Про це розповіли експерт Андрій Макарук та представники "Демсокири" Марк Савчук та Юрій Гудименко, повідомляє InformNapalm.
"Тут будуть презентовані короткі результати дуже довгого і великого розслідування громадянської спільноти України , яке стосується можливого розширення американських санкцій щодо історії з плівками Деркача", - зазначив Гудименко.
За його словами, всі матеріали будуть надслані у структури ЄС, до Мінфіну та Держдепу США, представникам демократичної та республіканської партій, американським ЗМІ, посольству посольства України в Іспанії та багатьох країн ЄС. Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт - Цензор.НЕТ 2990
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15.02.2021 20:04 Ответить
ага...
40. задоволений роботою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), яке, мабуть, є найефективнішим антикорупційним інститутом країни; далі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому закликає привести закон про НАБУ у відповідність до конституції та нещодавнього рішення Конституційного суду, а також прописати прозорі, деполітизовані та засновані на заслугах процедури відбору для керівників як НАБУ, так і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ), а також Державне бюро розслідувань (ДБР), включаючи надійну перевірку цілісності;

41. висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних установ членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САПО; зазначає відсутність захисту активістів та журналістів, які розкривають та засуджують корупцію, та закликає до ефективного впровадження нового закону про захист викривачів, який набрав чинності в січні 2020 року;

42. вітає проект Стратегії боротьби з корупцією на 2020-2024 роки та очікує, що Верховна Рада найближчим часом прийме цю комплексну стратегію, зберігаючи всі найважливіші елементи проекту; визнає різні форми тиску та саботажу, спрямовані на антикорупційні установи, як відображення дедалі ефективнішої та успішнішої боротьби з корупцією; наполягає на тому, що антикорупційні установи НАБУ, САП та ВАКС повинні залишатися незалежними, ефективними та адекватними ресурсами; вітає прийняття в грудні 2019 року нового закону про боротьбу з відмиванням грошей, який посилив прозорість структур власності бізнесу в Україні та представляє значне вдосконалення відповідної законодавчої бази;
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15.02.2021 22:14 Ответить
...91. Наполегливо закликає Україну боротися з поширеним кумівством та корупцією, які продовжують існувати у її секторі охорони здоров'я, і особливо в Міністерстві охорони здоров'я, та ефективно розслідувати будь-яку корупційну діяльність, зокрема спроби закупівлі медичного обладнання з непропорційно високими витратами в розпал пандемії;
...мда... МВФ кажете?
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15.02.2021 22:29 Ответить
Ой, все. Что происходит между Украиной и МВФ

Сергей Фурса

Нельзя постоянно делать глупости и считать, что если нет наказания, то так будет всегда
Украинская власть: очень нужны деньги. МВФ, дайте денег.
МВФ: делайте реформы.
Украинская власть не делает реформы, часть из них сворачивает.
Украинская власть: очень нужны деньги. МВФ, дайте деньги.
МВФ: вы не сделали реформы, вы свернули антикоррупционные меры и не сделали настоящую судебную реформу. Денег не будет, пока не исправите.
Украинская власть: ах вы, мы обиделись, мы вам еще покажем.
Украинские власти планируют уволить директора НАБУ. Хотя обещала этого не делать и МВФ, и всем послам. При том, что независимая антикоррупционная инфраструктура - важная реформа по программе МВФ и часть сотрудничества с ЕС.
«Ой, все». Это сейчас позиция украинской власти. Они обиделись на МВФ. Власть обиделась, как маленький ребенок, которому не дали конфету из-за того, что этот ребенок плохо себя вел.
«Ой, все». И решили уволить Сытника.
И неважно, просто обиделись ли они на МВФ и считают Сытника агентом МВФ, Запада, Сороса, Ротшильда или Билла Гейтса.
Или обиделись на НАБУ за Татарова, ибо те нашли коррупционера в Офисе президента.
Или обиделись за то, что НАБУ решило прийти за Степановым, который закупал вакцину через посредников.
Это в любом случае плохо закончится. Потому что не может президент говорить, что он борец с коррупцией, и одновременно увольнять человека, который действительно борется с коррупцией. Не может президент становиться на одну сторону с коррупционерами и считать, что ему продолжат доверять.
«Ой, все». Они говорят сейчас. Когда есть запас прочности. Которого не будет через несколько месяцев.
Конечно, после того как украинской власти простили Смолия, там решили, что теперь всегда прокатит. Получили такой сигнал. И думают, что так будет всегда. И поэтому разрушают независимость НАБУ. Законом. Что принципиально отличается от ситуации с НБУ. Там не было законодательных изменений. А здесь должны быть. Не говоря уже о том, что после увольнения Смолия мы не получили ни цента от МВФ. Хотя те и согласились прислать миссию. Наивные.
Но нельзя постоянно делать глупости и считать, что если нет наказания, то будет так всегда. Не будет. Если тебе везет сейчас, это не значит, что так будет вечно. Когда-то не повезет. И тогда прилетит за все предыдущие ошибки. Вместе. Тогда денег не даст никто. А деньги нужны. И снова тогда возникнет призрак дефолта. Просто потому, что кто-то не хочет делать реформы. И просто потому, что кто-то обиделся.
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15.02.2021 22:46 Ответить
як же у них там підгорає..
і бабла хочеться накрасти,
і страшно аж до нетримачки..
це не петя, який гріб під себе незважаючи ні на що
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15.02.2021 22:56 Ответить
Брехло, этот Малюська.
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16.02.2021 02:50 Ответить
Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт - Цензор.НЕТ 6542Ну снимите вы меня, придёт новый Несытник и что ,что то поменяет в нашем КУМОВСКОМ государстве? Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт - Цензор.НЕТ 1022
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16.02.2021 09:08 Ответить
надеюсь что мвф больше не даст денег зеле, потом инфляция и может дефолт. народ должен по полной расплатится за свое голосование в 2019м
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16.02.2021 09:13 Ответить
Да так будет и это тоже есть Оманская договорённость, просто 95 квартал тянет со смехом всю Украину в прежнее московское стойло
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16.02.2021 09:18 Ответить
ну значит мудрому народу нравится быть в москальском стоиле)))
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16.02.2021 09:30 Ответить
Народу нравиться московско ордынское кумовство, которое роднит их с остальным населением бывшего ссср ,нарид Украины боится что не выживет в ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕМЬЕ. Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт - Цензор.НЕТ 5803
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16.02.2021 09:39 Ответить
 
 