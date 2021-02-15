Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт
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Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому уряд схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення чинного директора НАБУ Артема Ситника.
Про це Малюська написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Міністр нагадав, що раніше Конституційний Суд двома своїми рішеннями визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ і положення закону про НАБУ в частині участі президента в підборі та призначенні директора Бюро.
"Перед урядом стояло завдання пробіл в законі закрити і врегулювати питання статусу НАБУ і його директора. Першим підходом до бар'єра став законопроєкт №4437 - в ньому уряд (з метою уникнення будь-яких сумнівів у легітимності директора НАБУ) запропонував на рівні закону надати Артему Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою. На жаль, №4437 не отримав підтримки в парламенті", - зазначив Малюська.
За його словами, "проблема" дірки "в законодавстві та статус НАБУ залишилися і її закриття - одна з умов співпраці з МВФ".
"Тому уряд зробив другий підхід - новий законопроєкт, який надає НАБУ статус органу виконавчої влади і нову процедуру обрання директора НАБУ. Також окремою нормою законопроєкту зазначено, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ. Подивимося, якою буде реакція парламенту на цей законопроєкт", - пише Малюська.
Водночас він зазначив, що особисто "чудово ставиться до Артема Ситника".
Будь ласка, зачекайте...
Зеленский недоволен расследованием НАБУ дела о закупке антиковидных вакцин с серьезной переплатой.
Принятую правительством правку об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внес в законопроект министр юстиции Денис Малюська, сообщил в Telegram бывший народный депутат Сергей Лещенко.
С МВФ это номер не прокатит.
Такой человек, "возглавил" бы группу Антоненко-Дугарь-Кузьменко!
Не дорого ли его безобидность Украине встала?
10.02.2021
НАБУ "начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса" (брифинг и.о. САП Максим Грищук)
15.02.2021
Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин. Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html
Европейский парламент (ЕП), рассмотрел выполнение Украиной условий заключенного несколько лет назад соглашения об ассоциации,утвердил итоговую резолюцию об исполнении соглашения.
Пункт 40. "Доволен работой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое, возможно, является наиболее эффективным антикоррупционным учреждением в стране
"Глава Минюста не против инициативы Зеленского по КСУ: Теперь слово за Верховной Радой"
Ну й де сьогодні той Вовчин закон про КС?
Шалом, Сытник
2. Шарій, Козак, Портнов, Коломойський: InformNapalm назвав причетних до "плівок Деркача", на яких не накладено санкції
3. Розширення санкційного списку США: хто наступний? ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ
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Учасники пресконференції заявляють, що подали свої докази про причетність до кампанії з легалізації та поширення "плівок Деркача"
Про це розповіли експерт Андрій Макарук та представники "Демсокири" Марк Савчук та Юрій Гудименко, повідомляє InformNapalm.
"Тут будуть презентовані короткі результати дуже довгого і великого розслідування громадянської спільноти України , яке стосується можливого розширення американських санкцій щодо історії з плівками Деркача", - зазначив Гудименко.
За його словами, всі матеріали будуть надслані у структури ЄС, до Мінфіну та Держдепу США, представникам демократичної та республіканської партій, американським ЗМІ, посольству посольства України в Іспанії та багатьох країн ЄС.
40. задоволений роботою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), яке, мабуть, є найефективнішим антикорупційним інститутом країни; далі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому закликає привести закон про НАБУ у відповідність до конституції та нещодавнього рішення Конституційного суду, а також прописати прозорі, деполітизовані та засновані на заслугах процедури відбору для керівників як НАБУ, так і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ), а також Державне бюро розслідувань (ДБР), включаючи надійну перевірку цілісності;
41. висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних установ членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САПО; зазначає відсутність захисту активістів та журналістів, які розкривають та засуджують корупцію, та закликає до ефективного впровадження нового закону про захист викривачів, який набрав чинності в січні 2020 року;
42. вітає проект Стратегії боротьби з корупцією на 2020-2024 роки та очікує, що Верховна Рада найближчим часом прийме цю комплексну стратегію, зберігаючи всі найважливіші елементи проекту; визнає різні форми тиску та саботажу, спрямовані на антикорупційні установи, як відображення дедалі ефективнішої та успішнішої боротьби з корупцією; наполягає на тому, що антикорупційні установи НАБУ, САП та ВАКС повинні залишатися незалежними, ефективними та адекватними ресурсами; вітає прийняття в грудні 2019 року нового закону про боротьбу з відмиванням грошей, який посилив прозорість структур власності бізнесу в Україні та представляє значне вдосконалення відповідної законодавчої бази;
...мда... МВФ кажете?
Сергей Фурса
Нельзя постоянно делать глупости и считать, что если нет наказания, то так будет всегда
Украинская власть: очень нужны деньги. МВФ, дайте денег.
МВФ: делайте реформы.
Украинская власть не делает реформы, часть из них сворачивает.
Украинская власть: очень нужны деньги. МВФ, дайте деньги.
МВФ: вы не сделали реформы, вы свернули антикоррупционные меры и не сделали настоящую судебную реформу. Денег не будет, пока не исправите.
Украинская власть: ах вы, мы обиделись, мы вам еще покажем.
Украинские власти планируют уволить директора НАБУ. Хотя обещала этого не делать и МВФ, и всем послам. При том, что независимая антикоррупционная инфраструктура - важная реформа по программе МВФ и часть сотрудничества с ЕС.
«Ой, все». Это сейчас позиция украинской власти. Они обиделись на МВФ. Власть обиделась, как маленький ребенок, которому не дали конфету из-за того, что этот ребенок плохо себя вел.
«Ой, все». И решили уволить Сытника.
И неважно, просто обиделись ли они на МВФ и считают Сытника агентом МВФ, Запада, Сороса, Ротшильда или Билла Гейтса.
Или обиделись на НАБУ за Татарова, ибо те нашли коррупционера в Офисе президента.
Или обиделись за то, что НАБУ решило прийти за Степановым, который закупал вакцину через посредников.
Это в любом случае плохо закончится. Потому что не может президент говорить, что он борец с коррупцией, и одновременно увольнять человека, который действительно борется с коррупцией. Не может президент становиться на одну сторону с коррупционерами и считать, что ему продолжат доверять.
«Ой, все». Они говорят сейчас. Когда есть запас прочности. Которого не будет через несколько месяцев.
Конечно, после того как украинской власти простили Смолия, там решили, что теперь всегда прокатит. Получили такой сигнал. И думают, что так будет всегда. И поэтому разрушают независимость НАБУ. Законом. Что принципиально отличается от ситуации с НБУ. Там не было законодательных изменений. А здесь должны быть. Не говоря уже о том, что после увольнения Смолия мы не получили ни цента от МВФ. Хотя те и согласились прислать миссию. Наивные.
Но нельзя постоянно делать глупости и считать, что если нет наказания, то будет так всегда. Не будет. Если тебе везет сейчас, это не значит, что так будет вечно. Когда-то не повезет. И тогда прилетит за все предыдущие ошибки. Вместе. Тогда денег не даст никто. А деньги нужны. И снова тогда возникнет призрак дефолта. Просто потому, что кто-то не хочет делать реформы. И просто потому, что кто-то обиделся.
і бабла хочеться накрасти,
і страшно аж до нетримачки..
це не петя, який гріб під себе незважаючи ні на що