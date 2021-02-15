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В Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа, - Нацполиция

В Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы. 

По предварительной информации, 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 14-летняя девочка погибла в Киеве после падения с 17 этажа, - Нацполиция

"Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Щось вони зачастили. У вконтактіку який процент з цих дітей сидів?
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15.02.2021 20:05
+4
Тут щось не те. Треба соцмережі перевіряти. Постійно вже такі трагедії.
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15.02.2021 20:15
+4
меня всегда удивляло, почему в многоэтажных зданиях балконные щиты делают такими низкими. есть немало случаев когда люди именно по это причине выпадали с балконов. особенно высоким людям, совсем нетрудно вывалиться через невысокие балконные щиты
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15.02.2021 20:44
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Щось вони зачастили. У вконтактіку який процент з цих дітей сидів?
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15.02.2021 20:05 Ответить
Тік Ток теж під питанням, в Італії було...в січні.. "челенджи" крезануті... Навіть влада погрожувала заблокувати, не знаю чим скінчилось..
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15.02.2021 20:30 Ответить
13 лет, жить только да жить...
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15.02.2021 20:12 Ответить
Тут щось не те. Треба соцмережі перевіряти. Постійно вже такі трагедії.
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15.02.2021 20:15 Ответить
Недавно 14 лет упала с балкона.Интересно что в такую погоду можно делать на балконе?курить тайком от родаков?
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15.02.2021 20:16 Ответить
Снег могла выбрасывать ..
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15.02.2021 23:01 Ответить
Опять синий кит? Работа для полиции. Наша служба и опасна, и трудна.
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15.02.2021 20:17 Ответить
На Кавказе похоронили новорожденную двойню,когда отец отрыл гроб,там оказалось 2 куклы...,орет плачет,значит мои дети живой живой...всех найду всех убью...,видео этого кошмара вбросили в Ютьб дня 3 назад..сегодня его удалили...
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15.02.2021 20:20 Ответить
меня всегда удивляло, почему в многоэтажных зданиях балконные щиты делают такими низкими. есть немало случаев когда люди именно по это причине выпадали с балконов. особенно высоким людям, совсем нетрудно вывалиться через невысокие балконные щиты
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15.02.2021 20:44 Ответить
Достройте себе повыше, если такой высокий) ну вы серьезно? многие выпадают из балконов по неосторожности.... не так это
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15.02.2021 21:02 Ответить
мне лично знакомы случаи когда люди именно выпадали с балконов.. в любом случае, я только высказал свое мнение
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16.02.2021 00:22 Ответить
Выходя из самолета, убедись в наличии трапа
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15.02.2021 23:30 Ответить
вещи как всегда сложила возле балкона?..ясно
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15.02.2021 20:51 Ответить
Можливо знову тікток челендж, треба обмежувати користування дітьми соцмереж так як вони найбільш вразлива група.
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15.02.2021 21:42 Ответить
 
 