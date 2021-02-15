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У Києві загинула 13-річна дівчинка, впавши з 14 поверху, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві загинула 13-річна дівчинка, впавши з 14 поверху, - Нацполіція

У Києві загинула 13-річна дівчинка, впавши з 14 поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про падіння дівчини з висоти на вулиці Княжий Затон, що в Дарницькому районі столиці.

За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка, місцева жителька, випала з балкона 14-го поверху.

"Подію належним чином зареєстровано в Дарницькому управлінні поліції. Після встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій буде дано правову кваліфікацію події", - сказано в повідомленні.

Читайте також: 14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція
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Топ коментарі
+4
Щось вони зачастили. У вконтактіку який процент з цих дітей сидів?
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15.02.2021 20:05
+4
Тут щось не те. Треба соцмережі перевіряти. Постійно вже такі трагедії.
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15.02.2021 20:15
+4
меня всегда удивляло, почему в многоэтажных зданиях балконные щиты делают такими низкими. есть немало случаев когда люди именно по это причине выпадали с балконов. особенно высоким людям, совсем нетрудно вывалиться через невысокие балконные щиты
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15.02.2021 20:44
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Щось вони зачастили. У вконтактіку який процент з цих дітей сидів?
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15.02.2021 20:05 Відповісти
Тік Ток теж під питанням, в Італії було...в січні.. "челенджи" крезануті... Навіть влада погрожувала заблокувати, не знаю чим скінчилось..
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15.02.2021 20:30 Відповісти
13 лет, жить только да жить...
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15.02.2021 20:12 Відповісти
Тут щось не те. Треба соцмережі перевіряти. Постійно вже такі трагедії.
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15.02.2021 20:15 Відповісти
Недавно 14 лет упала с балкона.Интересно что в такую погоду можно делать на балконе?курить тайком от родаков?
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15.02.2021 20:16 Відповісти
Снег могла выбрасывать ..
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15.02.2021 23:01 Відповісти
Опять синий кит? Работа для полиции. Наша служба и опасна, и трудна.
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15.02.2021 20:17 Відповісти
На Кавказе похоронили новорожденную двойню,когда отец отрыл гроб,там оказалось 2 куклы...,орет плачет,значит мои дети живой живой...всех найду всех убью...,видео этого кошмара вбросили в Ютьб дня 3 назад..сегодня его удалили...
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15.02.2021 20:20 Відповісти
меня всегда удивляло, почему в многоэтажных зданиях балконные щиты делают такими низкими. есть немало случаев когда люди именно по это причине выпадали с балконов. особенно высоким людям, совсем нетрудно вывалиться через невысокие балконные щиты
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15.02.2021 20:44 Відповісти
Достройте себе повыше, если такой высокий) ну вы серьезно? многие выпадают из балконов по неосторожности.... не так это
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15.02.2021 21:02 Відповісти
мне лично знакомы случаи когда люди именно выпадали с балконов.. в любом случае, я только высказал свое мнение
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16.02.2021 00:22 Відповісти
Выходя из самолета, убедись в наличии трапа
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15.02.2021 23:30 Відповісти
вещи как всегда сложила возле балкона?..ясно
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15.02.2021 20:51 Відповісти
Можливо знову тікток челендж, треба обмежувати користування дітьми соцмереж так як вони найбільш вразлива група.
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15.02.2021 21:42 Відповісти
 
 