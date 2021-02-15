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У Києві загинула 13-річна дівчинка, впавши з 14 поверху, - Нацполіція
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У Києві загинула 13-річна дівчинка, впавши з 14 поверху.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про падіння дівчини з висоти на вулиці Княжий Затон, що в Дарницькому районі столиці.
За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка, місцева жителька, випала з балкона 14-го поверху.
"Подію належним чином зареєстровано в Дарницькому управлінні поліції. Після встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій буде дано правову кваліфікацію події", - сказано в повідомленні.
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