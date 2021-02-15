Симферопольское водохранилище не наполняется, несмотря на обильные снегопады.

Об этом сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Снег выпал, объем снега был большой. В горах тоже был снег, достаточный покров. Надеемся, что все-таки данного объема осадков нам хватит, чтоб поправить ситуацию. По крайней мере на ЮБК точно, в Симферополе - посмотрим. Аянское водохранилище получает дополнительные объемы воды, Симферопольское водохранилище, пока, к сожалению, от семи до десяти тысяч в сутки там болтается", - рассказал он.

По данным подконтрольного Кремлю главы "Совмина Крыма" Юрия Гоцанюка, за минувшие выходные на полуострове выпало от 2 до 25 мм осадков, больше всего - в горной, предгорной и северо-западной части Крыма.

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В Симферополе из-за сильных снегопадов с 12 по 13 февраля выпало две трети месячной нормы осадков, наблюдались перебои с работой общественного транспорта.

Отмечается, что снегопады наполнили подземной водой водопад Су-Учхан (с крымскотатарского - "Падающая вода"), который находится на территории ландшафтно-рекреационного парка "Урочище Кизил-Коба" возле села Перевальное Симферопольского района.

По данным январского мониторинга, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад. По данным подконтрольного России МинЖКХ Крыма, к 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".

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