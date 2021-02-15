Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Симферопольское водохранилище не наполняется, несмотря на обильные снегопады.
Об этом сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Снег выпал, объем снега был большой. В горах тоже был снег, достаточный покров. Надеемся, что все-таки данного объема осадков нам хватит, чтоб поправить ситуацию. По крайней мере на ЮБК точно, в Симферополе - посмотрим. Аянское водохранилище получает дополнительные объемы воды, Симферопольское водохранилище, пока, к сожалению, от семи до десяти тысяч в сутки там болтается", - рассказал он.
По данным подконтрольного Кремлю главы "Совмина Крыма" Юрия Гоцанюка, за минувшие выходные на полуострове выпало от 2 до 25 мм осадков, больше всего - в горной, предгорной и северо-западной части Крыма.
В Симферополе из-за сильных снегопадов с 12 по 13 февраля выпало две трети месячной нормы осадков, наблюдались перебои с работой общественного транспорта.
Отмечается, что снегопады наполнили подземной водой водопад Су-Учхан (с крымскотатарского - "Падающая вода"), который находится на территории ландшафтно-рекреационного парка "Урочище Кизил-Коба" возле села Перевальное Симферопольского района.
По данным январского мониторинга, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад. По данным подконтрольного России МинЖКХ Крыма, к 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".
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токо рыбок ...
Правительство РФ обязано возвратить Украине не только захваченные силовым способом в Крыму военные корабли, технику, боеприпасы, топливо, но и оборудование заводов, украденное на Донбассе, вернуть Киеву 300 килограммов золота «ОЩАДБАНКА» похищенного «вежливыми зелеными человечками» в Крыму, заплатить Украине за десятки тысяч тонн угля вывезенных за время оккупации эшелонами и «КАМАЗАМИ» в Московию, а также выплатить компенсации украинским вдовам и сиротам, мужья и отцы которых, погибли на Донбассе.
Миллионных компенсаций (в долларовом исчислении) от России ожидают также и родственники погибших пассажиров самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над оккупированной россиянами территорией Украины под городом Снежноероссийским расчетом 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
авось Боженька смилостивится и даст капельку смочить потрескавшиеся губы
....
но принцип ихний, крысчанский...шо намолили - то и получили (о воде ведь не просили? ))))
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок постов и заминировав проходы на полуостров, не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили.
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
Олександр Нестеров
Знаешь, что самое обидное, когда варишь пельмени?
- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда открываешь холодильник, пельмени есть, а воды то - нет...
Чтобы напитать грунт водой снегопады должны идти круглый год без перерыва.
снігопади,навіть найрясніші все одно вкладаються у цифру 15 відсотків...
(попередній -ходити срати всій сім"ї одночасно і зливати воду один раз.)
оскільки солону воду не можна пускати водопроводом,то для технічних потреб використовувати каналізаційні у "реверсному" режимі,Наприклад ,двічі на добу...
- нет...токо снег )
- а вода , бл. - есть! токо в снегу !
идёт значит, крысманин по Крыму...
видит - калодец,
кричит:
- Вада!Вада!
а из калодца - вылазит галава: - Где!?Где!?
Даже умирая, "каренные рязанские крымчане" будут проклинать "хахлов", которые не дали им воды - они им эту воду были должны!!!
А все тому, що немає каменів...