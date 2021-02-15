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Крим (12755) Сімферополь (213) вода (910)

Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище

Сімферопольське водосховище не наповнюється, незважаючи на рясні снігопади.

Про це повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Сніг випав, обсяг снігу був великий. У горах теж був сніг, достатній покрив. Сподіваємося, що все-таки цього обсягу опадів нам вистачить, щоб поправити ситуацію. Принаймні на ПБК точно, в Сімферополі - подивимося. Аянське водосховище отримує додаткові обсяги води, Сімферопольське водосховище, поки, на жаль, від семи до десяти тисяч на добу там бовтається", - розповів він.

За даними підконтрольного Кремлю голови "Радміну Криму" Юрія Гоцанюка, за минулі вихідні на півострові випало від 2 до 25 мм опадів, найбільше - в гірській, передгірській та північно-західній частині Криму.

У Сімферополі через сильні снігопади з 12 по 13 лютого випало дві третини місячної норми опадів, спостерігалися перебої з роботою громадського транспорту.

Читайте також: В окупованому Криму пересохла річка Сарису. ФОТО

Зазначається, що снігопади наповнили підземною водою водоспад Су-Учхан (з кримськотатарської - "Падаюча вода"), що на території ландшафтно-рекреаційного парку "Урочище Кизил-Коба" біля села Перевальне Сімферопольського району.

За даними січневого моніторингу, загальний сумарний запас води у водосховищах Криму природного стоку на початок лютого становив 36.052 млн куб. м, що на 4.744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48.875 млн куб. м менше, ніж рік тому. За даними підконтрольного Росії МінЖКГ Криму, станом на 1 лютого ще три водосховища півострова наближаються до "мертвого обсягу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу"
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Топ коментарі
+22
Нє, у винахідливості кримчанам не відмовиш.
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 1995
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15.02.2021 21:55
+16
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 1582
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15.02.2021 21:48
+16
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 273
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15.02.2021 21:49
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А камні з неба не допоможуть?
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15.02.2021 21:45 Відповісти
Будут фрешики с них давить...
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15.02.2021 21:46 Відповісти
Крим відновлює свій природній стан-солончакова напівпустеля !!! Крисчане,бережить природу !!!)))
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15.02.2021 21:53 Відповісти
Древні єгиптяни платили за роботу на будівництві пірамід хлібом і пивом... У ацтеків грошовою одиницею служили какао-боби... Китайці робили гроші з брусків солі. Ну а в Криму буде ходить "водяна валюта"... Уявіть: Приходить "кримчанин" на ринок і питає: "Па-ачём картошка?" А йому у відповідь: "Пять литрав килаграмм...". А па-ачему так дорага?..." Не хочешь - не бери...".
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16.02.2021 01:46 Відповісти
Крым аннексировали 13 числа в пятницу ???? Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 3086
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15.02.2021 21:57 Відповісти
"Видно в понедельник, их мама родила..." !!!)))
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15.02.2021 22:17 Відповісти
а крысмане с 2014- го и воду в аквариумах - не меняют...
токо рыбок ... Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 5090
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16.02.2021 01:05 Відповісти
Московия за время оккупации украинского Крыма незаконно добыла (украла) из Одесского газового месторождения более 3,5 миллиардов кубометров газа. Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» православные россияне из РПЦ мп Кирилла Гундяева захватили «без единого выстрела» весной 2014 года во время оккупации Крыма Россией. Компания «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над этим крымским газовым месторождением и заявила, что будет судиться с Россией за крымские активы. В 2016 году на захваченные православными оккупантами буровые установки «Черноморнефтегаза» наложен арест и поданы исковые заявления в Гаагу.
Правительство РФ обязано возвратить Украине не только захваченные силовым способом в Крыму военные корабли, технику, боеприпасы, топливо, но и оборудование заводов, украденное на Донбассе, вернуть Киеву 300 килограммов золота «ОЩАДБАНКА» похищенного «вежливыми зелеными человечками» в Крыму, заплатить Украине за десятки тысяч тонн угля вывезенных за время оккупации эшелонами и «КАМАЗАМИ» в Московию, а также выплатить компенсации украинским вдовам и сиротам, мужья и отцы которых, погибли на Донбассе.
Миллионных компенсаций (в долларовом исчислении) от России ожидают также и родственники погибших пассажиров самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над оккупированной россиянами территорией Украины под городом Снежноероссийским расчетом 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
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16.02.2021 09:17 Відповісти
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 1582
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15.02.2021 21:48 Відповісти
этого морячка уже черти горячей смолой поят, ему вода не нужна Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 674
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15.02.2021 21:58 Відповісти
этот морячок ещё и на похоронах ***** так же отжигать будет! вангонём? ))))
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15.02.2021 22:04 Відповісти
ты бы хренью не маялся. а на тучки лучше ванговал
авось Боженька смилостивится и даст капельку смочить потрескавшиеся губы Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 6742 Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 6742
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15.02.2021 22:15 Відповісти
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 273
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15.02.2021 21:49 Відповісти
Попробуйте всем крымняшем туда поссать- снег и растает. Только письки не отморозьте. Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 9182
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15.02.2021 21:50 Відповісти
каждый крысчанен должен помнить что в каждой капле мочи есть не только вода, но и полезные минералы, особенно ценна моча сифилитика, там ещё присутствуют скрепные антитела, которые уберегут православного от болезней греховных.
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16.02.2021 12:40 Відповісти
отлично, совсем скоро настанет хорошее время. Слава Украине
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15.02.2021 21:50 Відповісти
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 6726
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15.02.2021 21:53 Відповісти
Головне мрія "умереть в России" здійснюється !!!)))
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15.02.2021 21:54 Відповісти
что там у гоблина болтается????
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15.02.2021 21:53 Відповісти
Нє, у винахідливості кримчанам не відмовиш.
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 1995
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15.02.2021 21:55 Відповісти
Я тоже дождевую воду собираю, правда в пластиковые бочки, для поливки огорода летом.
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15.02.2021 22:00 Відповісти
Надо водопровод и автоматические брызгалки. Хорошая вещь.
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15.02.2021 22:14 Відповісти
Тут согласен, но тогда себестоимость урожая вырастет. А так - воду Аллах дает, бесплатно.
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15.02.2021 22:16 Відповісти
Макс, про таке я чув, від одного дідка, що народився і жив ще до війни, в Криму. Татари копали великі ями в землі, обмазували глиною, поміщали туди багато дров і випалювали. Отримували великі "глечики". В них зимою засипали зібраний сніг, який влітку перетворювався на воду. Туди ж відводилася і дощова вода. Вони цією водою поливали городи... Не знаю, чи правда, однак, все могло буть...
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16.02.2021 01:00 Відповісти
Так, це правда, я про це теж чув.
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16.02.2021 01:03 Відповісти
к канализационным трубам так не пробовали?
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15.02.2021 22:45 Відповісти
🤣
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16.02.2021 01:03 Відповісти
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 9190

....
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15.02.2021 21:57 Відповісти
если водохранилище заполнить камнями с неба, уровень воды резко поднимется )
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15.02.2021 21:59 Відповісти
камней - да...воды - нет...в смысле - нет там уже воды , подниматься нечему
но принцип ихний, крысчанский...шо намолили - то и получили (о воде ведь не просили? ))))
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15.02.2021 22:06 Відповісти
) ну тогда пусть парашные вчоные камневыжималку придумывают. шоб с камней воду выжимать.
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15.02.2021 22:13 Відповісти
Опять про воду в Крым.... подробненько.

1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок постов и заминировав проходы на полуостров, не пустил на территорию Крыма.

В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили.

2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.

3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.

4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.

5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.

6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.

Воду в Крым пустить невозможно.

Олександр Нестеров
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16.02.2021 01:04 Відповісти
Один крысманин говорит другому:
Знаешь, что самое обидное, когда варишь пельмени?
- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда открываешь холодильник, пельмени есть, а воды то - нет... Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 2323
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16.02.2021 01:10 Відповісти
Бог послал кусочек сыру Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 6205Бог дал,бог забрал..
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15.02.2021 22:01 Відповісти
Прекрасно! Великолепно! Восхитительно! Украинский снег не даст предателям и продажной пропутинской вате ни капли воды. Снежные заносы, поломанные деревья, проваленные крыши и непроездные дороги - тонны снега.... И ни капли воды... Мистика? Божья кара!!!!
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15.02.2021 22:03 Відповісти
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 3944
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15.02.2021 22:03 Відповісти
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 4266
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15.02.2021 22:05 Відповісти
"Остров Крым" Василия Аксенова я прочитал еще почти в детстве...,Батя Сенатор заставил... Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 7583
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15.02.2021 22:12 Відповісти
Там вода очень глубоко ушла - земля впитывает осадки, как губка.
Чтобы напитать грунт водой снегопады должны идти круглый год без перерыва.
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15.02.2021 22:14 Відповісти
85% води Криму забезпечувала материкова Україна .

снігопади,навіть найрясніші все одно вкладаються у цифру 15 відсотків... Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 5793
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16.02.2021 08:35 Відповісти
Ограниченная территория,ограниченные ресурсы,но воды соленой болше чем в Тихом океяне... Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 6811 бери не хочуОбильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 6811
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15.02.2021 22:16 Відповісти
Пропоную ще один Стартап "у допомогу спраглим кримчанам"..
(попередній -ходити срати всій сім"ї одночасно і зливати воду один раз.)

оскільки солону воду не можна пускати водопроводом,то для технічних потреб використовувати каналізаційні у "реверсному" режимі,Наприклад ,двічі на добу...
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16.02.2021 08:40 Відповісти
Только цунами наполнит все водоемы Крыма живительной влагой
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15.02.2021 22:16 Відповісти
РАБссия воевала с Турцией не один и не 2 раза,чтобы овладеть проливами Босфор и Дарданеллы,но обломали Османы баранов Мавзолейныххх,особенно в войне 1854-56 гг. Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 7755
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15.02.2021 22:21 Відповісти
пожалуйста ..подскажите---почему руссским можно воровать КРЫМ...а Украинцам нельзя воровать МОСКВУ....ведь КРЫМ был отжат у турков....А МОСКВА СТРОИЛАСЬ КИЕВОМ...ЗАКОН ГЛАСИТ О ТОМ....ЧТО ВСЕ ЛЮДИ НА ПЛАНЕТЕ ИМЕЮТ РАВНЫЕ ПРАВА.
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15.02.2021 22:38 Відповісти
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 1194
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15.02.2021 22:27 Відповісти
В 20 веке Джугашвили требовал у Гитлера отдать СССР проливы те,визит Молотова в Берлин 12 ноября 1940 года закончился трагически,Гитлер наотрез отказался отдавать проливы,Молотов позвонил Сралину,и братский Договор Молотов-Риббентроп закончился...
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15.02.2021 22:27 Відповісти
Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 440
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15.02.2021 22:33 Відповісти
Нашел фото тех лет,13 ноября 1940 года...Молотва Гитлер обламал па самые Мавзолеи.. Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 170
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15.02.2021 22:35 Відповісти
Нехай консервують сніг. Все їм хтось повинен підказувати.
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15.02.2021 22:28 Відповісти
Безобразие! Куда смотрит гидрометцентр? Почему там вообще выпали осадки? Они же просили камни!
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15.02.2021 22:33 Відповісти
Можно продать снега баржами..
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15.02.2021 23:00 Відповісти
- видишь в Крыму воду ?
- нет...токо снег )
- а вода , бл. - есть! токо в снегу !
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15.02.2021 23:37 Відповісти
Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 2507
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16.02.2021 00:09 Відповісти
Членин
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16.02.2021 07:47 Відповісти
Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 3277
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16.02.2021 00:20 Відповісти
это димон рассказывает пуйлу анекдот:

идёт значит, крысманин по Крыму...
видит - калодец,
кричит:
- Вада!Вада!
а из калодца - вылазит галава: - Где!?Где!? Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 6295
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16.02.2021 01:01 Відповісти
дружно доссать)))
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16.02.2021 01:21 Відповісти
Не понимаете вы "крымчан каренных"... Ну, тех, что "с рязанскими мордами"... Они родились и выросли с мыслью, что "им все должны"... Отдыхающие должны быть им благодарны за то, что они им позволяют наслаждаться крымским пляжем, морем и воздухом. Взамен отдыхающие должны платить им за эту возможность... "Хахлы" должны им быть благодарны за то, что они соглашаются считать себя частью Украины... "Хахлы" должны были платить им за это водой и дешёвыми продуктами питания, поставляемыми с материка... Потом, когда крымские татары начали возвращаться на родину, они должны были быть благодарны за то, что им разрешили просто жить на Родине... А теперь, когда "каренные крымчане" начали требовать благодарности от России, за то, что они согласились с оккупацией, "получили в грызло"... И "АБИДЕЛИСЬ"... Вой стоит неимоверный... А что вы хотели? За всё в жизни полагается платить Теперь "крымскую нацию" обязали «быть благодарными»… За присоединение к «Великой Рассее»…И тут они "сели на жопу" ... Ведь это "им все обязаны"!!! Это "рассеяне должны радоваться за их "согласие"!!!...
Даже умирая, "каренные рязанские крымчане" будут проклинать "хахлов", которые не дали им воды - они им эту воду были должны!!!
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16.02.2021 01:49 Відповісти
Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище.

А все тому, що немає каменів...
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16.02.2021 05:19 Відповісти
да пусть там все население сдохнет от жажды, голода, холода... пофиг... единожды изменивший останется проституткой навсегда... так что территория украинская, а население - приходит и уходит... пусть все старое уйдет... без остатка...
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16.02.2021 07:02 Відповісти
 
 