Сімферопольське водосховище не наповнюється, незважаючи на рясні снігопади.

Про це повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Сніг випав, обсяг снігу був великий. У горах теж був сніг, достатній покрив. Сподіваємося, що все-таки цього обсягу опадів нам вистачить, щоб поправити ситуацію. Принаймні на ПБК точно, в Сімферополі - подивимося. Аянське водосховище отримує додаткові обсяги води, Сімферопольське водосховище, поки, на жаль, від семи до десяти тисяч на добу там бовтається", - розповів він.

За даними підконтрольного Кремлю голови "Радміну Криму" Юрія Гоцанюка, за минулі вихідні на півострові випало від 2 до 25 мм опадів, найбільше - в гірській, передгірській та північно-західній частині Криму.

У Сімферополі через сильні снігопади з 12 по 13 лютого випало дві третини місячної норми опадів, спостерігалися перебої з роботою громадського транспорту.

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Зазначається, що снігопади наповнили підземною водою водоспад Су-Учхан (з кримськотатарської - "Падаюча вода"), що на території ландшафтно-рекреаційного парку "Урочище Кизил-Коба" біля села Перевальне Сімферопольського району.

За даними січневого моніторингу, загальний сумарний запас води у водосховищах Криму природного стоку на початок лютого становив 36.052 млн куб. м, що на 4.744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48.875 млн куб. м менше, ніж рік тому. За даними підконтрольного Росії МінЖКГ Криму, станом на 1 лютого ще три водосховища півострова наближаються до "мертвого обсягу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу"