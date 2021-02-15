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ВТО (458) руководство (32)

ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала

Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил кандидатуру экс-министра финансов Нигерии на посту главы ВТО.

Как сообщается на сайте ВТО, срок полномочий 66-летней Нгози Оконджо-Ивеала начнется 1 марта и закончится 31 августа 2025 года, информирует Цензор.НЕТ.

Она стала первой женщиной и первой африканкой в ​​должности генерального директора Всемирной торговой организации.

Оконджо-Ивеала заявила, что ее первоочередной задачей будет скорейшее решение последствий пандемии коронавируса и "реализация политических мер, необходимых для восстановления глобальной экономики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВТО заявила о падении мировой торговли до уровня 2008 года

По ее словам, ВТО "сталкивается с множеством вызовов, но работая вместе, мы можем совместно сделать ВТО сильнее, гибче и лучше приспособленной к реалиям сегодняшнего дня".

Нгози Оконджо-Ивеала занимала должность министра финансов Нигерии, 25 лет она работала во Всемирном банке экономистом по вопросам развития и затем - управляющим директором по операциям.

Как специальный посланник Африканского союза по мобилизации финансовой поддержки для борьбы с COVID-19, она призвала богатые страны поддержать двухлетний перерыв по обслуживанию долга для стран-должников.

ВТО - международная организация, созданная 1 января 1995 года для содействия либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

Также читайте: Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
А за шо ее назначили? За успехи нигерийской экономики или таки потому шо черная и женщина?
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15.02.2021 23:26
+9
Теперь "нигерийские письма " будут на фирменных ООНовских бланках.
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15.02.2021 23:17
+7
Возьмите главой ВТО мадам Гриценко с Одесского Привоза, торгующую бычками и селедкой и будет вам полное счастье по-одесски. Канибалка из Нигерии может вас только сожрать.
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15.02.2021 23:28
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Расисти зараз цеглу будуть відкладати. ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 8269
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15.02.2021 23:16 Ответить
А за шо ее назначили? За успехи нигерийской экономики или таки потому шо черная и женщина?
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15.02.2021 23:26 Ответить
А за шо обрали Барака Обаму президентом, двічі? Американська національна риса - це толерантність до всіх людей. Порівняйте як відносяться до людей інших національностей кацапи та американці. У кацапів: чурки, жабоїди, ари, бульбаши, піндоси, узкоглазі, чорно*опі.
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15.02.2021 23:42 Ответить
Я просто тут посмотрел на состояние экономики Нигерии и уровень коррупции. Она, как эх-министр финансов, имеет к этим "достижениям" самое непосредственное отношение.
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15.02.2021 23:45 Ответить
Я не розумію, чому ви дивуєтесь. Якщо навіть Пітер Пен та Аліса в країні чудес у новому фільмі чорношкірі, то чому чорношкіра жінка не може очолити ВТО.
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15.02.2021 23:56 Ответить
Убили СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 5242
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15.02.2021 23:58 Ответить
Добре, шо хоча б Анджеліну Джолі у цьому фільмі у чорну не перефарбували, а могли. СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 8327
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16.02.2021 00:02 Ответить
Страшно подумать, кем скоро станет Белоснежка.
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16.02.2021 01:00 Ответить
Учитывая нынешнюю ситуацию с так называемой "политкорректностью", скоро Белоснежка станет Черноземкой...
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16.02.2021 05:02 Ответить
Точно ! СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 7079 СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 5976
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16.02.2021 11:29 Ответить
Какой вы нетолерантный. Американка Кэти Дэвис из Теннесси удочерила 13 детей из Уганды. Не ваша соседка случайно?

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 8717
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16.02.2021 01:28 Ответить
Ну и молодец, шо детей из Уганды, а не личинок дикой русни из страны-помойки. СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 9631
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16.02.2021 01:29 Ответить
Кэти очень добрый человек без расовых предрассудков.
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16.02.2021 01:31 Ответить
Кто спорит? Из этих детей можно людей вырастить.А из личинок дикой русни - только дикую русню.
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16.02.2021 01:32 Ответить
Ну вот, хорошо, что назначили черную женщину из Нигерии. Уж лучше негритянку, лишь бы не кацапов.
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16.02.2021 06:58 Ответить
Колись вичитав, що в американських фільмах негри керують поліцейськими відділками, а у фільмах Гая Річі роблять те, що насправді-торгують наркотиками.
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15.02.2021 23:45 Ответить
В фільмах Гая Річі майже всі торгують наркотиками, не тільки чорні. А от у американських фільмах зараз буде квота на чорношкірих акторів. Майже всі нові фільми та серіали з великою кількістю чорношкірих.
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16.02.2021 00:00 Ответить
Нгозі - креатура Біла Гейтса.
Всьо путьом. Кадри рєшают всьо.
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16.02.2021 01:05 Ответить
Racist!
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16.02.2021 09:28 Ответить
Ещё как. Вызывайте санитаров.➕
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16.02.2021 06:56 Ответить
Теперь "нигерийские письма " будут на фирменных ООНовских бланках.
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15.02.2021 23:17 Ответить
Тьфу. Бланках ВТО.
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15.02.2021 23:17 Ответить
ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 7539 ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 6112Наоми Кемпбелл красивее...
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15.02.2021 23:19 Ответить
Дружиною якогось олігарха донедавна була.
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15.02.2021 23:47 Ответить
Почему она не руководит ООН ?
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16.02.2021 11:44 Ответить
Шариковы за ПРОЛЕТАЙрят ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 8999
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15.02.2021 23:20 Ответить
Интересно, какие ее достижения на посту министра финансов Нигерии? Нигерия - на 8-м месте в Мире по экспорту нефти. Уровень безработицы - за 30%.
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15.02.2021 23:21 Ответить
Николас Мадура в Венсуэле первое место в мире по нефти ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 9031а народ голодранец,почти РАБссия... ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 7201
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15.02.2021 23:22 Ответить
Народ голодранец, потому что много платит за доставку газа и электричества.
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16.02.2021 00:58 Ответить
Возьмите главой ВТО мадам Гриценко с Одесского Привоза, торгующую бычками и селедкой и будет вам полное счастье по-одесски. Канибалка из Нигерии может вас только сожрать.
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15.02.2021 23:28 Ответить
У нее образование получено в Горвардском университете и опыт работы 20 летна руководящих должностях. Приняли её единогласно.
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16.02.2021 06:37 Ответить
Ааа, ну тогда понятно, откуда в Нигерии такие экономические успехи, уровень коррупции и бандитизма СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1638
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16.02.2021 07:43 Ответить
І це правильно.Всі мають жити як Нігерія.А для цього потрібен карантин,на цілі десятиліття.
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15.02.2021 23:31 Ответить
Хтось проти,щоб усі країни жили,як Нігерія?
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15.02.2021 23:32 Ответить
Как специальный посланник Африканского союза по мобилизации финансовой поддержки для борьбы с COVID-19, она призвала богатые страны поддержать двухлетний перерыв по обслуживанию долга для стран-должников.Источник: https://censor.net/ru/n3248116

ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 4048
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15.02.2021 23:34 Ответить
Гебрейесуса мало было?
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15.02.2021 23:44 Ответить
Он ее суррогатный брат...
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16.02.2021 04:54 Ответить
Это модификация Гебрейши. Первый вопрос - покажите её маму, и из какой она семьи. . И Сталина также отбирали - яркий акцент, знаменитые усы, а нутро соответсвует критериям из серии "кадры решают всё". Такие нужны, чтобы за ними прятаться, когда творятся неприглядные дела.
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16.02.2021 00:11 Ответить
Зачем обижать обезьян ? Это нетолерантно.
И чёрные жопы могут выглядеть очень привлекательно.
Если вы хотели сказать что-то о неграх - так это те, кто платит Ахметову тарифы.
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16.02.2021 00:41 Ответить
Я что-то пропустил, в Нигерии совершилось экономическое чудо и страна вылезла из экономической дупы? Странно, в новостях об этом молчок.
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16.02.2021 00:48 Ответить
Нигерия - развивающаяся страна.
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16.02.2021 06:38 Ответить
и шо, как она развивается? Сильно развилась?
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16.02.2021 18:22 Ответить
Нгози связана с Биллом Гейтсом - кто бы сомневался:
Гейтс уходит в тень, зажигая «звезду» Нгози Оконджо-Ивеалы
К вопросу о персонах реализации мировых людоедских планов
(гугл)

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16.02.2021 00:52 Ответить
норм- в сериале королеву тоже негра играет-мир сошел с реек))
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16.02.2021 01:10 Ответить
А надо белых убийц, вроде Путина?
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16.02.2021 06:52 Ответить
Lyk Omore Так королева Британії ніколи чорна не була.Це вже перекручення фактів.
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16.02.2021 12:29 Ответить
Рептилоиды везде чёрных баб пропихивают на командные должности.
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16.02.2021 02:02 Ответить
aquarius580 . СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 7713 А чому саме чорних?
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16.02.2021 02:14 Ответить
Они - религиозные шизофреники. Что-то такое есть в их "священных книгах". Надо бы эти тексты психиатрам отдать на анализ.
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16.02.2021 02:36 Ответить
Они думают, что если темножий, то маланские корни не видны.
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16.02.2021 02:59 Ответить
Лучше негритянку, лишь бы не кацапа.
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16.02.2021 06:59 Ответить
Цікава кандидатура... Все одно що Азірова призначити директором ФАО (продовольча організація при ООН) після його "крилатого" вислову: "Щоб корова давала більше молока, її треба більше доїти і менше кормити..."
А взагалі, якщо ця тьотя ще й лесбіянка, то в сухому залишку будемо мати екстремум "поіткоректного" фен-шую.
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16.02.2021 05:10 Ответить
Эк тебя разобрало. Конечно же главой ВТО надо было назначить тебя, такого умного- разумного, который всё знает не учась и не работая в финансовых учреждениях
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16.02.2021 06:50 Ответить
а ось тут вона вчилася

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1352
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16.02.2021 06:41 Ответить
а це досягнення Нігерії у сфері "доступні кредити"

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1791
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16.02.2021 06:53 Ответить
Там на фоне мост Патона ?
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16.02.2021 11:32 Ответить
програма "щасливе дитинство"
СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 2042
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16.02.2021 06:55 Ответить
програма "відновлення річок"

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1733
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16.02.2021 06:57 Ответить
СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 7118

Тоже Нигерия. Население 220 млн. И ещё увеличивается.
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16.02.2021 07:07 Ответить
Это всего лишь картинка, а вот реальное видео! СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 6537
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16.02.2021 07:55 Ответить
в таких умовах живе мільйонів п'ять. із двохсот.
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16.02.2021 08:18 Ответить
Як у Московії.
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16.02.2021 11:33 Ответить
програма "******* школа"

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 3770
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16.02.2021 07:00 Ответить
СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 9428

По ВВП первая в Африке, обогнала ЮАР.
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16.02.2021 07:11 Ответить
СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 2166

А это школа в Беслане, РФ.
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16.02.2021 07:22 Ответить
Зато в ордло:
На седьмой год оккупации Енакиево "новая власть" решила закрыть единственную в районе школу. Местные жители вышли на протест, но против них выставили "силовиков",
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16.02.2021 07:56 Ответить
У цій школі точно є туалет. Не те що в деяких московітських.
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16.02.2021 11:34 Ответить
програма "безпечні вулиці"

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 5733
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16.02.2021 07:04 Ответить
Население 220 млн и ещё увеличивается. Сравните с Украиной.
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16.02.2021 07:12 Ответить
Население 220 млн и ещё увеличивается. Сравните с РФ. На всю территорию - 140 млн и уменьшается.
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16.02.2021 07:13 Ответить
Це пенсійна реформа у дії: незадоволених нема.
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16.02.2021 11:35 Ответить
програма "чиста вода"

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1103
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16.02.2021 07:08 Ответить
Тем более удивительно, что при таких скромных природных ресурсах у них самый высокий ВВП по Африке, даже ЮАР перегнал, и населения больше, чем в РФ и украине вместе взятых.
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16.02.2021 07:17 Ответить
що ти мелеш, Нігерія має 7 місце в світі по запасам нафти. Нафта основний експортний товар, як і в твоїй клятій московії.
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16.02.2021 08:14 Ответить
І перегнали по рівню корупції всіх вище перерахованих.
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16.02.2021 11:36 Ответить
СССР мощно строил в Нигерии нефтепроводы.
Даже киевский институт нефти и газа приложился.
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16.02.2021 11:37 Ответить
Взрыв пуканов произошел у всех расистов, женоненавистеиков и прочих мелких диванных икспертов. А почитать ее биографию не удосужились. Это доктор наук с горвардским образованием и двадцатилетним опытом работы на высоких должностях. А мне нравится, что 4 года все будут выговаривать ее имя -Нгози Оконджо-Ивеала. Ну-ка быстро выговорите😀
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16.02.2021 06:46 Ответить
І шо?
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16.02.2021 09:32 Ответить
Проблема не в тому що вона вчилася в Гарварді, а в тому що, очолювала міністерство фінансів в країні, яка знаходиться на 142 місці по рівню сприйняття корупції! На хвилинку, Україна на 120 місці.
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16.02.2021 11:35 Ответить
Это Гонтарева нигерийского разлива.
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16.02.2021 11:39 Ответить
У тебя сегодня спецзадание от БЛМ?
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16.02.2021 13:12 Ответить
Останніми десятиліттями якась дивна мода в політиці- впіймати в Африці чи Азії істоту, яка зробила карьєру в автократичній та корумпованій державі і поставити її на високу міжнародну посаду нести в світ демократичні цінності.
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16.02.2021 11:29 Ответить
Такими дуже легко керувати. За такими дуже зручно ховатись.
Біл Гейтс на цьому знається.
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16.02.2021 11:41 Ответить
 
 