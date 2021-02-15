ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил кандидатуру экс-министра финансов Нигерии на посту главы ВТО.
Как сообщается на сайте ВТО, срок полномочий 66-летней Нгози Оконджо-Ивеала начнется 1 марта и закончится 31 августа 2025 года, информирует Цензор.НЕТ.
Она стала первой женщиной и первой африканкой в должности генерального директора Всемирной торговой организации.
Оконджо-Ивеала заявила, что ее первоочередной задачей будет скорейшее решение последствий пандемии коронавируса и "реализация политических мер, необходимых для восстановления глобальной экономики".
По ее словам, ВТО "сталкивается с множеством вызовов, но работая вместе, мы можем совместно сделать ВТО сильнее, гибче и лучше приспособленной к реалиям сегодняшнего дня".
Нгози Оконджо-Ивеала занимала должность министра финансов Нигерии, 25 лет она работала во Всемирном банке экономистом по вопросам развития и затем - управляющим директором по операциям.
Как специальный посланник Африканского союза по мобилизации финансовой поддержки для борьбы с COVID-19, она призвала богатые страны поддержать двухлетний перерыв по обслуживанию долга для стран-должников.
ВТО - международная организация, созданная 1 января 1995 года для содействия либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.
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Всьо путьом. Кадри рєшают всьо.
И чёрные жопы могут выглядеть очень привлекательно.
Если вы хотели сказать что-то о неграх - так это те, кто платит Ахметову тарифы.
Гейтс уходит в тень, зажигая «звезду» Нгози Оконджо-Ивеалы
К вопросу о персонах реализации мировых людоедских планов
(гугл)
А взагалі, якщо ця тьотя ще й лесбіянка, то в сухому залишку будемо мати екстремум "поіткоректного" фен-шую.
Тоже Нигерия. Население 220 млн. И ещё увеличивается.
По ВВП первая в Африке, обогнала ЮАР.
А это школа в Беслане, РФ.
На седьмой год оккупации Енакиево "новая власть" решила закрыть единственную в районе школу. Местные жители вышли на протест, но против них выставили "силовиков",
Даже киевский институт нефти и газа приложился.
Біл Гейтс на цьому знається.