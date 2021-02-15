СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генеральна рада Світової організації торгівлі (СОТ) затвердила кандидатуру ексміністра фінансів Нігерії на посаді глави СОТ.
Як повідомляється на сайті СОТ, термін повноважень 66-річної Нгозі Оконджо-Івеала розпочнеться 1 березня і закінчиться 31 серпня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.
Вона стала першою жінкою і першою африканкою на посаді генерального директора Світової організації торгівлі.
Оконджо-Івеала заявила, що її першочерговим завданням буде швидке вирішення наслідків пандемії коронавірусі і "реалізація політичних заходів, необхідних для відновлення глобальної економіки".
За її словами, СОТ "стикається з безліччю викликів, але працюючи разом, ми можемо спільно зробити СОТ сильнішою, гнучкішою і краще пристосованою до реалій нинішнього дня".
Нгозі Оконджо-Івеала обіймала посаду міністра фінансів Нігерії, 25 років вона працювала у Світовому банку економістом з питань розвитку та потім - керуючим директором з операцій.
Як спеціальний посланник Африканського союзу щодо мобілізації фінансової підтримки для боротьби з COVID-19, вона закликала багаті країни підтримати дворічну перерва з обслуговування боргу для країн-боржників.
СОТ - міжнародна організація, створена 1 січня 1995 року для сприяння лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.
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Всьо путьом. Кадри рєшают всьо.
И чёрные жопы могут выглядеть очень привлекательно.
Если вы хотели сказать что-то о неграх - так это те, кто платит Ахметову тарифы.
Гейтс уходит в тень, зажигая «звезду» Нгози Оконджо-Ивеалы
К вопросу о персонах реализации мировых людоедских планов
(гугл)
А взагалі, якщо ця тьотя ще й лесбіянка, то в сухому залишку будемо мати екстремум "поіткоректного" фен-шую.
Тоже Нигерия. Население 220 млн. И ещё увеличивается.
По ВВП первая в Африке, обогнала ЮАР.
А это школа в Беслане, РФ.
На седьмой год оккупации Енакиево "новая власть" решила закрыть единственную в районе школу. Местные жители вышли на протест, но против них выставили "силовиков",
Даже киевский институт нефти и газа приложился.
Біл Гейтс на цьому знається.