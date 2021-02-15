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СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала

Генеральна рада Світової організації торгівлі (СОТ) затвердила кандидатуру ексміністра фінансів Нігерії на посаді глави СОТ.

Як повідомляється на сайті СОТ, термін повноважень 66-річної Нгозі Оконджо-Івеала розпочнеться 1 березня і закінчиться 31 серпня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.

Вона стала першою жінкою і першою африканкою на посаді генерального директора Світової організації торгівлі.

Оконджо-Івеала заявила, що її першочерговим завданням буде швидке вирішення наслідків пандемії коронавірусі і "реалізація політичних заходів, необхідних для відновлення глобальної економіки".

За її словами, СОТ "стикається з безліччю викликів, але працюючи разом, ми можемо спільно зробити СОТ сильнішою, гнучкішою і краще пристосованою до реалій нинішнього дня".

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Нгозі Оконджо-Івеала обіймала посаду міністра фінансів Нігерії, 25 років вона працювала у Світовому банку економістом з питань розвитку та потім - керуючим директором з операцій.

Як спеціальний посланник Африканського союзу щодо мобілізації фінансової підтримки для боротьби з COVID-19, вона закликала багаті країни підтримати дворічну перерва з обслуговування боргу для країн-боржників.

СОТ - міжнародна організація, створена 1 січня 1995 року для сприяння лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.
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Топ коментарі
+11
А за шо ее назначили? За успехи нигерийской экономики или таки потому шо черная и женщина?
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15.02.2021 23:26
+9
Теперь "нигерийские письма " будут на фирменных ООНовских бланках.
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15.02.2021 23:17
+7
Возьмите главой ВТО мадам Гриценко с Одесского Привоза, торгующую бычками и селедкой и будет вам полное счастье по-одесски. Канибалка из Нигерии может вас только сожрать.
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15.02.2021 23:28
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Расисти зараз цеглу будуть відкладати. ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 8269
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15.02.2021 23:16 Відповісти
А за шо ее назначили? За успехи нигерийской экономики или таки потому шо черная и женщина?
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15.02.2021 23:26 Відповісти
А за шо обрали Барака Обаму президентом, двічі? Американська національна риса - це толерантність до всіх людей. Порівняйте як відносяться до людей інших національностей кацапи та американці. У кацапів: чурки, жабоїди, ари, бульбаши, піндоси, узкоглазі, чорно*опі.
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15.02.2021 23:42 Відповісти
Я просто тут посмотрел на состояние экономики Нигерии и уровень коррупции. Она, как эх-министр финансов, имеет к этим "достижениям" самое непосредственное отношение.
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15.02.2021 23:45 Відповісти
Я не розумію, чому ви дивуєтесь. Якщо навіть Пітер Пен та Аліса в країні чудес у новому фільмі чорношкірі, то чому чорношкіра жінка не може очолити ВТО.
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15.02.2021 23:56 Відповісти
Убили СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 5242
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15.02.2021 23:58 Відповісти
Добре, шо хоча б Анджеліну Джолі у цьому фільмі у чорну не перефарбували, а могли. СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 8327
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16.02.2021 00:02 Відповісти
Страшно подумать, кем скоро станет Белоснежка.
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16.02.2021 01:00 Відповісти
Учитывая нынешнюю ситуацию с так называемой "политкорректностью", скоро Белоснежка станет Черноземкой...
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16.02.2021 05:02 Відповісти
Точно ! СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 7079 СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 5976
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16.02.2021 11:29 Відповісти
Какой вы нетолерантный. Американка Кэти Дэвис из Теннесси удочерила 13 детей из Уганды. Не ваша соседка случайно?

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 8717
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16.02.2021 01:28 Відповісти
Ну и молодец, шо детей из Уганды, а не личинок дикой русни из страны-помойки. СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 9631
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16.02.2021 01:29 Відповісти
Кэти очень добрый человек без расовых предрассудков.
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16.02.2021 01:31 Відповісти
Кто спорит? Из этих детей можно людей вырастить.А из личинок дикой русни - только дикую русню.
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16.02.2021 01:32 Відповісти
Ну вот, хорошо, что назначили черную женщину из Нигерии. Уж лучше негритянку, лишь бы не кацапов.
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16.02.2021 06:58 Відповісти
Колись вичитав, що в американських фільмах негри керують поліцейськими відділками, а у фільмах Гая Річі роблять те, що насправді-торгують наркотиками.
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15.02.2021 23:45 Відповісти
В фільмах Гая Річі майже всі торгують наркотиками, не тільки чорні. А от у американських фільмах зараз буде квота на чорношкірих акторів. Майже всі нові фільми та серіали з великою кількістю чорношкірих.
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16.02.2021 00:00 Відповісти
Нгозі - креатура Біла Гейтса.
Всьо путьом. Кадри рєшают всьо.
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16.02.2021 01:05 Відповісти
Racist!
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16.02.2021 09:28 Відповісти
Ещё как. Вызывайте санитаров.➕
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16.02.2021 06:56 Відповісти
Теперь "нигерийские письма " будут на фирменных ООНовских бланках.
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15.02.2021 23:17 Відповісти
Тьфу. Бланках ВТО.
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15.02.2021 23:17 Відповісти
ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 7539 ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 6112Наоми Кемпбелл красивее...
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15.02.2021 23:19 Відповісти
Дружиною якогось олігарха донедавна була.
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15.02.2021 23:47 Відповісти
Почему она не руководит ООН ?
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16.02.2021 11:44 Відповісти
Шариковы за ПРОЛЕТАЙрят ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 8999
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15.02.2021 23:20 Відповісти
Интересно, какие ее достижения на посту министра финансов Нигерии? Нигерия - на 8-м месте в Мире по экспорту нефти. Уровень безработицы - за 30%.
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15.02.2021 23:21 Відповісти
Николас Мадура в Венсуэле первое место в мире по нефти ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 9031а народ голодранец,почти РАБссия... ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 7201
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15.02.2021 23:22 Відповісти
Народ голодранец, потому что много платит за доставку газа и электричества.
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16.02.2021 00:58 Відповісти
Возьмите главой ВТО мадам Гриценко с Одесского Привоза, торгующую бычками и селедкой и будет вам полное счастье по-одесски. Канибалка из Нигерии может вас только сожрать.
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15.02.2021 23:28 Відповісти
У нее образование получено в Горвардском университете и опыт работы 20 летна руководящих должностях. Приняли её единогласно.
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16.02.2021 06:37 Відповісти
Ааа, ну тогда понятно, откуда в Нигерии такие экономические успехи, уровень коррупции и бандитизма СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1638
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16.02.2021 07:43 Відповісти
І це правильно.Всі мають жити як Нігерія.А для цього потрібен карантин,на цілі десятиліття.
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15.02.2021 23:31 Відповісти
Хтось проти,щоб усі країни жили,як Нігерія?
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15.02.2021 23:32 Відповісти
Как специальный посланник Африканского союза по мобилизации финансовой поддержки для борьбы с COVID-19, она призвала богатые страны поддержать двухлетний перерыв по обслуживанию долга для стран-должников.Источник: https://censor.net/ru/n3248116

ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 4048
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15.02.2021 23:34 Відповісти
Гебрейесуса мало было?
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15.02.2021 23:44 Відповісти
Он ее суррогатный брат...
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16.02.2021 04:54 Відповісти
Это модификация Гебрейши. Первый вопрос - покажите её маму, и из какой она семьи. . И Сталина также отбирали - яркий акцент, знаменитые усы, а нутро соответсвует критериям из серии "кадры решают всё". Такие нужны, чтобы за ними прятаться, когда творятся неприглядные дела.
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16.02.2021 00:11 Відповісти
Зачем обижать обезьян ? Это нетолерантно.
И чёрные жопы могут выглядеть очень привлекательно.
Если вы хотели сказать что-то о неграх - так это те, кто платит Ахметову тарифы.
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16.02.2021 00:41 Відповісти
Я что-то пропустил, в Нигерии совершилось экономическое чудо и страна вылезла из экономической дупы? Странно, в новостях об этом молчок.
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16.02.2021 00:48 Відповісти
Нигерия - развивающаяся страна.
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16.02.2021 06:38 Відповісти
и шо, как она развивается? Сильно развилась?
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16.02.2021 18:22 Відповісти
Нгози связана с Биллом Гейтсом - кто бы сомневался:
Гейтс уходит в тень, зажигая «звезду» Нгози Оконджо-Ивеалы
К вопросу о персонах реализации мировых людоедских планов
(гугл)

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16.02.2021 00:52 Відповісти
норм- в сериале королеву тоже негра играет-мир сошел с реек))
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16.02.2021 01:10 Відповісти
А надо белых убийц, вроде Путина?
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16.02.2021 06:52 Відповісти
Lyk Omore Так королева Британії ніколи чорна не була.Це вже перекручення фактів.
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16.02.2021 12:29 Відповісти
Рептилоиды везде чёрных баб пропихивают на командные должности.
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16.02.2021 02:02 Відповісти
aquarius580 . СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 7713 А чому саме чорних?
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16.02.2021 02:14 Відповісти
Они - религиозные шизофреники. Что-то такое есть в их "священных книгах". Надо бы эти тексты психиатрам отдать на анализ.
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16.02.2021 02:36 Відповісти
Они думают, что если темножий, то маланские корни не видны.
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16.02.2021 02:59 Відповісти
Лучше негритянку, лишь бы не кацапа.
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16.02.2021 06:59 Відповісти
Цікава кандидатура... Все одно що Азірова призначити директором ФАО (продовольча організація при ООН) після його "крилатого" вислову: "Щоб корова давала більше молока, її треба більше доїти і менше кормити..."
А взагалі, якщо ця тьотя ще й лесбіянка, то в сухому залишку будемо мати екстремум "поіткоректного" фен-шую.
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16.02.2021 05:10 Відповісти
Эк тебя разобрало. Конечно же главой ВТО надо было назначить тебя, такого умного- разумного, который всё знает не учась и не работая в финансовых учреждениях
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16.02.2021 06:50 Відповісти
а ось тут вона вчилася

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1352
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16.02.2021 06:41 Відповісти
а це досягнення Нігерії у сфері "доступні кредити"

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1791
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16.02.2021 06:53 Відповісти
Там на фоне мост Патона ?
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16.02.2021 11:32 Відповісти
програма "щасливе дитинство"
СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 2042
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16.02.2021 06:55 Відповісти
програма "відновлення річок"

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16.02.2021 06:57 Відповісти
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Тоже Нигерия. Население 220 млн. И ещё увеличивается.
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16.02.2021 07:07 Відповісти
Это всего лишь картинка, а вот реальное видео! СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 6537
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16.02.2021 07:55 Відповісти
в таких умовах живе мільйонів п'ять. із двохсот.
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16.02.2021 08:18 Відповісти
Як у Московії.
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16.02.2021 11:33 Відповісти
програма "******* школа"

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 3770
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16.02.2021 07:00 Відповісти
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По ВВП первая в Африке, обогнала ЮАР.
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16.02.2021 07:11 Відповісти
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А это школа в Беслане, РФ.
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16.02.2021 07:22 Відповісти
Зато в ордло:
На седьмой год оккупации Енакиево "новая власть" решила закрыть единственную в районе школу. Местные жители вышли на протест, но против них выставили "силовиков",
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16.02.2021 07:56 Відповісти
У цій школі точно є туалет. Не те що в деяких московітських.
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16.02.2021 11:34 Відповісти
програма "безпечні вулиці"

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 5733
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16.02.2021 07:04 Відповісти
Население 220 млн и ещё увеличивается. Сравните с Украиной.
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16.02.2021 07:12 Відповісти
Население 220 млн и ещё увеличивается. Сравните с РФ. На всю территорию - 140 млн и уменьшается.
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16.02.2021 07:13 Відповісти
Це пенсійна реформа у дії: незадоволених нема.
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16.02.2021 11:35 Відповісти
програма "чиста вода"

СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1103
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16.02.2021 07:08 Відповісти
Тем более удивительно, что при таких скромных природных ресурсах у них самый высокий ВВП по Африке, даже ЮАР перегнал, и населения больше, чем в РФ и украине вместе взятых.
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16.02.2021 07:17 Відповісти
що ти мелеш, Нігерія має 7 місце в світі по запасам нафти. Нафта основний експортний товар, як і в твоїй клятій московії.
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16.02.2021 08:14 Відповісти
І перегнали по рівню корупції всіх вище перерахованих.
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16.02.2021 11:36 Відповісти
СССР мощно строил в Нигерии нефтепроводы.
Даже киевский институт нефти и газа приложился.
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16.02.2021 11:37 Відповісти
Взрыв пуканов произошел у всех расистов, женоненавистеиков и прочих мелких диванных икспертов. А почитать ее биографию не удосужились. Это доктор наук с горвардским образованием и двадцатилетним опытом работы на высоких должностях. А мне нравится, что 4 года все будут выговаривать ее имя -Нгози Оконджо-Ивеала. Ну-ка быстро выговорите😀
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16.02.2021 06:46 Відповісти
І шо?
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16.02.2021 09:32 Відповісти
Проблема не в тому що вона вчилася в Гарварді, а в тому що, очолювала міністерство фінансів в країні, яка знаходиться на 142 місці по рівню сприйняття корупції! На хвилинку, Україна на 120 місці.
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16.02.2021 11:35 Відповісти
Это Гонтарева нигерийского разлива.
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16.02.2021 11:39 Відповісти
У тебя сегодня спецзадание от БЛМ?
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16.02.2021 13:12 Відповісти
Останніми десятиліттями якась дивна мода в політиці- впіймати в Африці чи Азії істоту, яка зробила карьєру в автократичній та корумпованій державі і поставити її на високу міжнародну посаду нести в світ демократичні цінності.
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16.02.2021 11:29 Відповісти
Такими дуже легко керувати. За такими дуже зручно ховатись.
Біл Гейтс на цьому знається.
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16.02.2021 11:41 Відповісти
 
 