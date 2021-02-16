Парламент Эстонии призвал ЕС разработать эффективную политику санкций против РФ
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Парламент Эстонии призвал Европейский союз разработать эффективную политику санкций, которые вынудят Россию отказаться от агрессивной внешней политики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. За него проголосовали 62 парламентария, против выступили 3 человека, не голосовали - 28, воздержался 1 человек.
"Разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", - говорится в документе.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ЕС начал разработку санкций против России за нарушение прав человека и ситуацию с Навальным.
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