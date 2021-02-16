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Парламент Естонії закликав ЄС розробити ефективну політику санкцій проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Парламент Естонії закликав ЄС розробити ефективну політику санкцій проти РФ

Парламент Естонії закликав Європейський Союз розробити ефективну політику санкцій, які змусять Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Парламент Естонії ухвалив заяву на захист громадянських свобод у Росії, закликавши розробити політику антиросійських санкцій. За неї проголосували 62 парламентарії, проти виступили три людини, не голосували - 28, утрималась одна людина.

"Розробити ефективну політику санкцій, яка змусить Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики стосовно своїх сусідів і змусить її виконувати міжнародним зобов'язання щодо інших держав, так і своїх громадян", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що ЄС почав розробку санкцій проти Росії за порушення прав людини і ситуацію з Навальним.

Автор: Наталя Джума
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16.02.2021 00:44 Відповісти
Парламент Эстонии призвал ЕС разработать эффективную политику санкций против РФ - Цензор.НЕТ 9189
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16.02.2021 00:59 Відповісти
Развитой социалистический капитализм (как в Скандинавии) под боком у паРаши будет конкретно подрывать путинский режим, запоребриковым обитателям разрешить посещать Украину через ветеринарный контроль, поглазеть. По другому придурков не вылечишь от зомбоящика. Щас особо смотреть не на что
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16.02.2021 01:00 Відповісти
 
 