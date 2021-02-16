Парламент Естонії закликав ЄС розробити ефективну політику санкцій проти РФ
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Парламент Естонії закликав Європейський Союз розробити ефективну політику санкцій, які змусять Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Парламент Естонії ухвалив заяву на захист громадянських свобод у Росії, закликавши розробити політику антиросійських санкцій. За неї проголосували 62 парламентарії, проти виступили три людини, не голосували - 28, утрималась одна людина.
"Розробити ефективну політику санкцій, яка змусить Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики стосовно своїх сусідів і змусить її виконувати міжнародним зобов'язання щодо інших держав, так і своїх громадян", - йдеться в документі.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що ЄС почав розробку санкцій проти Росії за порушення прав людини і ситуацію з Навальним.
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