Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации будет запущен до конца текущей недели.
Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я общался с министром здравоохранения, и он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идет о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но до конца недели этот вопрос начнется", - сказал Гетманцев.
Топ комментарии
+2 НБ
показать весь комментарий16.02.2021 09:09
+2 YU ST
показать весь комментарий16.02.2021 09:17
+1 Lvbnhj
показать весь комментарий16.02.2021 09:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Медики уже в шоке от твоих задумок.
Дворник Миша общался с министром по землетрясениям и передает шо урожай ряби на квадратный куб протонов будет выше чем в 57-м году после убиения Дристова. Также поздравил всех котов с днем леопарда и пожелал женщинам Венесуэлы кушать побольше креветок и пить поменьше Мартини.
tZE inform
@tZEinform
·50 мин
По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" 1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок. 2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке. 3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 % 4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца. де тут политика ? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ)