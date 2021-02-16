Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели, - "слуга народа" Гетманцев

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации будет запущен до конца текущей недели.

Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я общался с министром здравоохранения, и он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идет о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но до конца недели этот вопрос начнется", - сказал Гетманцев.

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