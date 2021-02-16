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Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, -

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв, що процес вакцинації буде запущено до кінця поточного тижня.

Про це повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я спілкувався з міністром охорони здоров'я, і ​​він пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Йдеться про деякі технічні питання, які, на жаль, станом на 15 лютого не були вирішені, але до кінця тижня це питання почнеться", - сказав Гетманцев.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Проти Стєпанова вже відкрили кримінальну справу?
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16.02.2021 09:09
+2
Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2887
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16.02.2021 09:17
+1
Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1432 Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5408
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16.02.2021 09:06
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Чем вакцинировать собираешься, дурачок брехливый? Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6092
Медики уже в шоке от твоих задумок.
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16.02.2021 08:59 Відповісти
Не ставте міністром кацапа, бо буде брехати і красти.
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16.02.2021 09:10 Відповісти
Та шо-то и среди наших честных единицы... А вот так, навскидку, ни одна фамилия на ум не приходит. Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8719
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16.02.2021 09:18 Відповісти
Коли вже ці БРЕХЛИВІ мерзоти закриють свої вонючі роти і перестануть дурити людей.
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16.02.2021 09:02 Відповісти
Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1432 Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5408
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16.02.2021 09:06 Відповісти
Проти Стєпанова вже відкрили кримінальну справу?
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16.02.2021 09:09 Відповісти
Нет еще -- этим пи...ть включено в должностные инструкции.
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16.02.2021 10:03 Відповісти
Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3248149\\\\\\\\\\\\\

Дворник Миша общался с министром по землетрясениям и передает шо урожай ряби на квадратный куб протонов будет выше чем в 57-м году после убиения Дристова. Также поздравил всех котов с днем леопарда и пожелал женщинам Венесуэлы кушать побольше креветок и пить поменьше Мартини.
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16.02.2021 09:11 Відповісти
С конца следующей недели до того как или до конца следующей недели после того как ! Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4089 Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1832
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16.02.2021 09:13 Відповісти
Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2887
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16.02.2021 09:17 Відповісти
процесс уже запущен...вообще вся медицина сильно запущена
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16.02.2021 09:31 Відповісти
Весь мир уже завмер в ожидании начала вакцинации в Украине. Не томите, ибо переболеет и вторая половина населения, смысла не будет в вакцинировании.
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16.02.2021 09:38 Відповісти
из обещаний Степанова уже можно "греблю гатити"
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16.02.2021 09:46 Відповісти
Коментуючих ковідні новини поменшало. Це тому, що футбольний сезон почавсь.
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16.02.2021 09:51 Відповісти
Ню-ню................ Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2824
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16.02.2021 09:55 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·50 мин

По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" 1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок. 2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке. 3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 % 4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца. де тут политика ? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ)
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16.02.2021 10:16 Відповісти
ЧЕМ !? МЕТАДОНОМ !?)
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16.02.2021 13:20 Відповісти
я уже завтра на прививку иду, так что удачи и вам.может кому и повезет в этом году!
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16.02.2021 16:07 Відповісти
Степанов - де вакцина станом на 15.02.2021?
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16.02.2021 16:14 Відповісти
 
 