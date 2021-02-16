Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв, що процес вакцинації буде запущено до кінця поточного тижня.
Про це повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я спілкувався з міністром охорони здоров'я, і він пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Йдеться про деякі технічні питання, які, на жаль, станом на 15 лютого не були вирішені, але до кінця тижня це питання почнеться", - сказав Гетманцев.
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Медики уже в шоке от твоих задумок.
Дворник Миша общался с министром по землетрясениям и передает шо урожай ряби на квадратный куб протонов будет выше чем в 57-м году после убиения Дристова. Также поздравил всех котов с днем леопарда и пожелал женщинам Венесуэлы кушать побольше креветок и пить поменьше Мартини.
tZE inform
@tZEinform
·50 мин
По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" 1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок. 2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке. 3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 % 4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца. де тут политика ? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ)