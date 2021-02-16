Рада сегодня рассмотрит возобновление конкурсов на госдолжности, ужесточение наказания за нарушение ПДД и ложное минирование

Сегодня, 16 февраля, Верховная Рада проведет заседание. В повестку дня включены ряд законопроектов, в том числе об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения и ложное минирование.

Так, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, за отдельные нарушения предлагается установить штрафы свыше 40 тысяч гривен, а также задерживать водителей на 15 суток, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также парламент во втором чтении рассмотрит законопроект №3911, который должен ужесточить наказание за ложное минирование. За ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

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Кроме этого нардепы в первом чтении рассмотрят законопроект №4113 относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью. Также будет рассмотрен во втором чтении проект закона № 3526, которым предлагается повысить защиту лесов от пожаров.

Также Верховная Рада обратится в международные институты с призывом осудить временную оккупацию Крыма и нарушения прав человека.

Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекта №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

Кроме того, парламентарии намерены во втором чтении рассмотреть проект закона №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

В повестку дня включен также проект закона №3010 "О частной детективной деятельности".

Повестка дня включает ряд проектов по ратификации международных документов.