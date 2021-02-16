Рада сегодня рассмотрит возобновление конкурсов на госдолжности, ужесточение наказания за нарушение ПДД и ложное минирование
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 16 февраля, Верховная Рада проведет заседание. В повестку дня включены ряд законопроектов, в том числе об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения и ложное минирование.
Так, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, за отдельные нарушения предлагается установить штрафы свыше 40 тысяч гривен, а также задерживать водителей на 15 суток, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Также парламент во втором чтении рассмотрит законопроект №3911, который должен ужесточить наказание за ложное минирование. За ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.
Кроме этого нардепы в первом чтении рассмотрят законопроект №4113 относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью. Также будет рассмотрен во втором чтении проект закона № 3526, которым предлагается повысить защиту лесов от пожаров.
Также Верховная Рада обратится в международные институты с призывом осудить временную оккупацию Крыма и нарушения прав человека.
Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекта №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".
Кроме того, парламентарии намерены во втором чтении рассмотреть проект закона №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".
В повестку дня включен также проект закона №3010 "О частной детективной деятельности".
Повестка дня включает ряд проектов по ратификации международных документов.
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Вал Мишель
«Слуга народа» Марьяна Безуглая. А теперь представьте, что этот генератор случайных слов голосует за законы.
https://twitter.com/i/status/1361388911071817732
Опять понеслося - вместо "не предъявила" - "не передала" и прочее говно.
Жри те.