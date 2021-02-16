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Рада сегодня рассмотрит возобновление конкурсов на госдолжности, ужесточение наказания за нарушение ПДД и ложное минирование

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня рассмотрит возобновление конкурсов на госдолжности, ужесточение наказания за нарушение ПДД и ложное минирование

Сегодня, 16 февраля, Верховная Рада проведет заседание. В повестку дня включены ряд законопроектов, в том числе об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения и ложное минирование.

Так, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, за отдельные нарушения предлагается установить штрафы свыше 40 тысяч гривен, а также задерживать водителей на 15 суток, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также парламент во втором чтении рассмотрит законопроект №3911, который должен ужесточить наказание за ложное минирование. За ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

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Кроме этого нардепы в первом чтении рассмотрят законопроект №4113 относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью. Также будет рассмотрен во втором чтении проект закона № 3526, которым предлагается повысить защиту лесов от пожаров.

Также Верховная Рада обратится в международные институты с призывом осудить временную оккупацию Крыма и нарушения прав человека.

Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекта №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

Кроме того, парламентарии намерены во втором чтении рассмотреть проект закона №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

В повестку дня включен также проект закона №3010 "О частной детективной деятельности".

Повестка дня включает ряд проектов по ратификации международных документов.
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Самые наболевшие для людей вопросы!
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16.02.2021 09:40 Ответить
Не самі но ними теж потрібно занятися , на дорогах скоро тільки на бетері спокійно можна буде проїхати.
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16.02.2021 09:52 Ответить


Вал Мишель



«Слуга народа» Марьяна Безуглая. А теперь представьте, что этот генератор случайных слов голосует за законы.


https://twitter.com/i/status/1361388911071817732
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16.02.2021 09:41 Ответить
Краще нехай проголосують за відміну заборони недоумка відповідати на обстріли.
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16.02.2021 09:42 Ответить
Ответственность за назначение кацапских агентов на госдолжности будет рассмотрена? Ужесточение борьбы с коррупцией? Лишение олигархов влияния на политику? НЕТ??? Идите лесом, бездельники. Досрочно!!!
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16.02.2021 09:43 Ответить
Стадо голосующих дебилов. 😡
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16.02.2021 09:47 Ответить
Казлины
Опять понеслося - вместо "не предъявила" - "не передала" и прочее говно.

Жри те.
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16.02.2021 10:23 Ответить
За ложное минирование наказание выше, чем за брошенную в кафе гранату? Рада сьогодні розгляне відновлення конкурсів на держпосади, посилення покарання за порушення ПДР та неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 2788
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16.02.2021 13:08 Ответить
 
 