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Новости Политика Украины
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Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло, - надреп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло, - надреп

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк предлагает заслушать в Верховной Раде начальника управления госохраны Сергея Рудя из-за исчезновения видео, на котором якобы был зафиксирован факт кнопкодавства за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом Железняк заявил на заседании согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Я вам хочу сообщить, что по факту кнопкодавства господина Шкарлета до сих пор нет официального видео от управления государственной охраны. Мне говорят, что 14 дней прошло, и нет у них этого видео", - сказал Железняк.

Он предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Рудя. "Пусть нам рассказывает, каким образом видео, запечатлевшее кнопкодавство, вдруг исчезло", - предложил Железняк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", - Разумков

Глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что в Раде должны разобраться с этим вопросом. По его словам, если информация об отсутствии видеозаписи подтвердится, то в Раде будут искать пути восстановления соответствующего видео.

Напомним, 17 декабря Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Также на Цензор.НЕТ: Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

В январе стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Цирк в сочетании с криминалом у зебобиков😀😀😀
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15.02.2021 15:48
+5
Вона ж ніби вийшла заміж за того Соколюка.
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15.02.2021 15:51
+4
Выжгли видео долларом проклятым. Не было его. А бабло в кармане.
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15.02.2021 15:57
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Цирк в сочетании с криминалом у зебобиков😀😀😀
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15.02.2021 15:48 Ответить
А вот ещё один цирк все той же Команды
«Среди 180 украинских туристов, которые застряли на Занзибаре, оказалась "девушка с собачкой из Уханя" Настя Зинченко и глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк. Туристы не могут попасть домой третьи сутки. Об этом Зинченко сообщает в своем Instagram.
"Наш рейсовый самолет сломан. При заправке самолета в аэропорту Занзибар возникла техническая проблема с топливной системой", - рассказала Зинченко.

Рейс PQ6972 авиакомпании SkyUp должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени. Об этом туристы рассказали BBC Украина.
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15.02.2021 15:49 Ответить
Вона ж ніби вийшла заміж за того Соколюка.
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15.02.2021 15:51 Ответить
Так судя по инсте они там и застряли вместе
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15.02.2021 16:26 Ответить
Ну и ? Где нормальные авиакомпании ? Всех выгнали уже с Украины ( Виз Эйр; Рейн Эйр )
Остался беня и Ахметов? Страна Олигархов ?

«
Самолета еще нет. Как мы понимаем, у компании нет запасных самолетов. Мы будем ждать, или когда они его починят, или когда нам пришлют новый самолет, если это вообще возможно", - говорит киевлянин Алексей Беспалов, который третьи сутки ждет рейса.
"Прогнозы неразличимы. В течение трех дней каждые 2 часа переносят время вылета, но мы до сих пор не вылетели", - добавляет он.
Несколько пассажиров сообщили, что прошлой ночью не всем обеспечили отель. А те, кому жилье таки предоставили, жаловались на плохие условия.»
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15.02.2021 15:54 Ответить
И правильно делают, что не дают самолет. КАРАНТИН! В Демократической Республике Конго зафиксированы случаи лихорадки Эбола. Пусть там посидят несколько ден.
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15.02.2021 16:01 Ответить
Я не понимаю почему люди сидят в плену у боевиков, сидят в тюрьмах у пиратов, а эти упыри полетели в карантин отдыхать, застряли на три дня и опять валодя аликсандравичь спаситепамагите, я патом еще за кавонибуть замужвыйду
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15.02.2021 16:24 Ответить
Они, ещё на колени забыли встать, перед володейалександровичем. Вообще смотришь на убогих которые к нему обращаются и думаешь, что это все засланные казачки. Нет у нас такой манеры, как у них, просить царя о чем-нибудь
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15.02.2021 16:42 Ответить
Похоже что керосин разбавили арктическим дизелем который так дешево купили накануне весны.
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15.02.2021 15:55 Ответить
Не берите болтше с собой эту девушку, обязательно где нибудь застрянете...
И вообще все на карантине а "особенным" обязательно нужен был занзибар... Вот пусть сами со своим говном и разбираются...
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15.02.2021 16:01 Ответить
)) было видео. но демоны его самоликвидировали!
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15.02.2021 15:49 Ответить
Це ж найвідоміший плагіатор та аферист.
Недаремно його пристроїли до освіти - щоб кадри потрібні кував.
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15.02.2021 15:49 Ответить
зебобиков в последнее время тоже не видать. Но ли занесло вьюгой, то ли умнеют на глазах...
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15.02.2021 15:51 Ответить
Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло, - надреп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1740
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15.02.2021 15:54 Ответить
Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло, - надреп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4854Даже комментировать сложно.
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15.02.2021 15:56 Ответить
Выжгли видео долларом проклятым. Не было его. А бабло в кармане.
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15.02.2021 15:57 Ответить
Шкарлет - потрібний маніпулятоор для д'Єрмака і бубочки. Хрен вам вголос, а не докази кнопкодавства!
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15.02.2021 15:59 Ответить
Сквозь общие радость и смех,
под музыку, песни и танцы
дерьмо поднимается вверх
и туго смыкается в панцирь
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15.02.2021 16:58 Ответить
заслушать в Верховной Раде начальника управления госохраны / Не надо. Правящая Украиной мафия может убрать не только видео, но и свидетеля.
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15.02.2021 16:01 Ответить
Хіба тут є чому дивуватись,коли пропали докази з розстрілу людей на Майдані і ніхто не несе за це відповідальності,Колишні прокурори спокійно гуляють від Лондона до Карпат,а цілі томи справ миші поїли,як і зерно з резервног фонду.Тому буде Шкарлет міністром,чи не буде це не суттєво.Просто шкода,що кнопкодав не заплатить пару тисяч гривень до державного бюджету.
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15.02.2021 16:20 Ответить
ТАК УЖЕ ВИДЕЛИ !!! ИЛИ ВАС НОСОМ НАДО ТКНУТЬ КАК КОТЯТ !?) ТОЛЬКО ГОРАЗДО ЖЕСТЧЕ !)
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15.02.2021 16:25 Ответить
Мафия. Банду геть!
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15.02.2021 17:20 Ответить
Почему якобы? Об этом сразу заявляли
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15.02.2021 17:28 Ответить
Да, Бобики ещё те- собаки
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15.02.2021 17:48 Ответить
в Раде видеокассет мало осталось... поэтому если никто не изъял нужную, она пошла в перезапись...
шо не ясно?
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15.02.2021 21:29 Ответить
 
 