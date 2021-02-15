Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло, - надреп "Голоса" Железняк

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк предлагает заслушать в Верховной Раде начальника управления госохраны Сергея Рудя из-за исчезновения видео, на котором якобы был зафиксирован факт кнопкодавства за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом Железняк заявил на заседании согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Я вам хочу сообщить, что по факту кнопкодавства господина Шкарлета до сих пор нет официального видео от управления государственной охраны. Мне говорят, что 14 дней прошло, и нет у них этого видео", - сказал Железняк.

Он предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Рудя. "Пусть нам рассказывает, каким образом видео, запечатлевшее кнопкодавство, вдруг исчезло", - предложил Железняк.

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Глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что в Раде должны разобраться с этим вопросом. По его словам, если информация об отсутствии видеозаписи подтвердится, то в Раде будут искать пути восстановления соответствующего видео.

Напомним, 17 декабря Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

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Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

В январе стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.