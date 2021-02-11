Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр образования и науки Сергей Шкарлет считает, что определение, что такое плагиат в научных работах должны дать юристы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прежде всего юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат. Это главное. А то что касается академической доброчестности, то я бы на этом термине не спекулировал, потому что, ну есть объективные вещи, когда под этот термин можно загнать что угодно. Даже нашу с вами беседу можно загнать под термин плагиат, так называемый термин плагиат", - сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, что он как министр планирует делать, чтобы решить вопрос вокруг проблемы плагиата, который является большой проблемой для украинской науки.
Чиновник отметил, что в Украине все дипломы, научные статьи в научных журналах проходят проверку на плагиат. В то же время, по словам Шкарлета, проверка на плагиат компьютерной программой не является настоящей проверкой.
Напоминаем, по данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.
Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.
17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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Пусть лучше переводчики объяснят суть вопроса. Если не поймешь, то там еще много таких пунктов. Даже Цемаха вспомнили.
Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.
Или утверждение?
Разберись, потом поговорим.
Кроме того - чем выше начальство - тем меньше плагиата!
Эта зараза выискивает все упоминания текста и дает на них ссылки за 10 минут. Еще и высчитывает % совпадения.
Википедия "определяет "Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность, как гражданскую, так и в отдельных случаях даже уголовную."
Знаний не хватает Шкарлету? Нужно обратиться к определению в законодательстве других цивилизованных стран. Удивительно, что Министр образования не знает, что такое плагиат. Ка он может занимать такой пост?
Можно подумать, что этот термин появился вчера.
Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.
Очень странно, что Шкарлет не в знает названия занятия, которым он занимался, получая ученые степени.