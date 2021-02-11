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Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет считает, что определение, что такое плагиат в научных работах должны дать юристы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат. Это главное. А то что касается академической доброчестности, то я бы на этом термине не спекулировал, потому что, ну есть объективные вещи, когда под этот термин можно загнать что угодно. Даже нашу с вами беседу можно загнать под термин плагиат, так называемый термин плагиат", - сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, что он как министр планирует делать, чтобы решить вопрос вокруг проблемы плагиата, который является большой проблемой для украинской науки.

Чиновник отметил, что в Украине все дипломы, научные статьи в научных журналах проходят проверку на плагиат. В то же время, по словам Шкарлета, проверка на плагиат компьютерной программой не является настоящей проверкой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Члены комиссии, которая не признавала наличие плагиата в работах Шкарлета, сами оказались плагиаторами

Напоминаем, по данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Также читайте: Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, - нардеп "Голоса" Пипа

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Топ комментарии
+11
Красавец....быстро научился проводить сеансы уриноофтальмологии...
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11.02.2021 17:16
+9
Это то, в чем тебя уличили! Все знают что это , а ты не знаешь! Садись - двойка!
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11.02.2021 17:15
+9
Это воровство, довбень.
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11.02.2021 17:16
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Это то, в чем тебя уличили! Все знают что это , а ты не знаешь! Садись - двойка!
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11.02.2021 17:15 Ответить
Красавец....быстро научился проводить сеансы уриноофтальмологии...
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11.02.2021 17:16 Ответить
Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе[1]. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность, как гражданскую, так и в отдельных случаях даже уголовную.
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11.02.2021 17:17 Ответить
Ублюдок рыго-зелёный
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11.02.2021 18:37 Ответить
Это воровство, довбень.
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11.02.2021 17:16 Ответить
P.S. 91. "Urges Ukraine to tackle the pervasive cronyism and corruption that continues to exist in its healthcare sector, and especially in the Ministry of Health, and to effectively investigate any corrupt activities, in particular attempts to procure medical equipment at disproportionately high costs in the midst of the pandemic"
Пусть лучше переводчики объяснят суть вопроса. Если не поймешь, то там еще много таких пунктов. Даже Цемаха вспомнили.
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11.02.2021 17:29 Ответить
P.P.S "cronyism and corruption" - кумовство, Карл, и коррупция...И т.д.
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11.02.2021 17:30 Ответить
И что такое кнопкодавство! Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8422
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11.02.2021 17:16 Ответить
Интелегентный человек уже бы молчал на эту тему. Мало того что занимался плагиатом и какую-то фейковую работу защитил, та к теперь будет хвастаться об этом на весь мир.
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11.02.2021 17:16 Ответить
Ну, и что тут непонятного?


Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.
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11.02.2021 17:17 Ответить
Всё непонятно министру образования. Многабукфф. Лонгрид, т.с.
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11.02.2021 17:20 Ответить
Цє вишша математика я нічого нє понімаю, так шо то такє плагіат! Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8872
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11.02.2021 17:22 Ответить
Это вопрос? Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4839
Или утверждение?
Разберись, потом поговорим.
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11.02.2021 17:25 Ответить
шкарпет, плагиатор и падлюка, этой суке лишь бы заговорить свои грехи и преступления... уже все давно определено.
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11.02.2021 17:19 Ответить
"То,что сделал Шкарлетт,-это не плагиат!"-новое чёткое определение юристов Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3665
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11.02.2021 17:19 Ответить
А ще має бути рішення яким чином ти став міністром завдяки кнопкодавам.
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11.02.2021 17:20 Ответить
Плагіа́т - привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.
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11.02.2021 17:21 Ответить
Шкарлет! Что ты несешь? Какие юристы? Понятие "плагиат" появилось в 17 веке. и жтот тупарь министр образования Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9218 ?
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11.02.2021 17:21 Ответить
За этого плагиатора шкарлета , у бубачьки просил САМ совкодрочер папо шуро! Ну как тут отказать?!)))
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11.02.2021 17:23 Ответить
депилоид....
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11.02.2021 17:26 Ответить
А то там беглый пр-ватяний табачник думає з цього приводу?
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11.02.2021 17:30 Ответить
В обезьяннике Коломойского вор Шкарлет в авторитете: Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета/ Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств.
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11.02.2021 17:33 Ответить
Определение давно уже действует. Не занес - есть плагиат, занес - нет плагиата!
Кроме того - чем выше начальство - тем меньше плагиата!
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11.02.2021 17:37 Ответить
Шкарпет хочет взять всех воров занимющихся плагиатом под своё покровительство.
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11.02.2021 17:40 Ответить
юристы уже давно доказали,что если ты содрал 87% чужих мыслей и слов,то подобных особей пора гнать с,,,ной метлой с любого учебного заведения и на пушечный выстрел не подпускать органам управления государства
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11.02.2021 17:40 Ответить
зебильная прокацапленая макака.
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11.02.2021 17:41 Ответить
Программой проверять нельзя!
Эта зараза выискивает все упоминания текста и дает на них ссылки за 10 минут. Еще и высчитывает % совпадения.
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11.02.2021 17:42 Ответить
У Бубочки нужно спросить,он точно знает .Сам проходил по делу "Игра на пианино".
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11.02.2021 17:47 Ответить
Плагиат, это когда плагиатор, попросту полуученый вор Шкарлет, ворует чужие мысли, научные исследования, выдает их за свои и на этом ворованном пытается построить свою ученую карьеру..
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11.02.2021 17:52 Ответить
Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7065
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11.02.2021 17:52 Ответить
Тобто наша пісня гарна й нова, починаймо її знову! "Какая разніца - плагіат чи ні?" Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6542

Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4040
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11.02.2021 17:56 Ответить
Плагиат - это и стыренный клованом номер, где он хером на рояле играл.
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11.02.2021 18:03 Ответить
Не знаю как определяют юристы плагиат. Лля мен это, когда результаты твоего тяжелого многолетнего труда бессовестно копируются другими людьми. При этом даже не упоминая об авторе исследований.
Википедия "определяет "Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность, как гражданскую, так и в отдельных случаях даже уголовную."
Знаний не хватает Шкарлету? Нужно обратиться к определению в законодательстве других цивилизованных стран. Удивительно, что Министр образования не знает, что такое плагиат. Ка он может занимать такой пост?
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11.02.2021 18:12 Ответить
О, я знаю цих "юристів", які доведуть, що 2+2=5. Шкарлєт, кінчай вий@буватисьЮристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3084
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11.02.2021 18:54 Ответить
даю определение четкое плагиату: то, что сделал шмарклет - плагиат.
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11.02.2021 19:59 Ответить
В Гугле этого ЗЕленого барана забанили?

Можно подумать, что этот термин появился вчера.


Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.



Очень странно, что Шкарлет не в знает названия занятия, которым он занимался, получая ученые степени.
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11.02.2021 22:17 Ответить
Эта наглая гнида решила создать какое-то своё эксклюзивное определение плагиата.
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14.02.2021 11:55 Ответить
 
 