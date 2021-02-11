Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет
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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що визначення, що таке плагіат у наукових роботах повинні дати юристи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перш за все юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат. Це головне. А те що стосується академічної доброчесності, то я б на цьому терміні не спекулював, тому що, ну є об'єктивні речі, коли під цей термін можна загнати будь-що. Навіть нашу з вами розмову (інтерв’ю з кореспонденткою НВ — ред.) можна загнати під термін плагіат, так званий термін плагіат", - сказав Шкарлет, відповідаючи на запитання, що він як міністр планує робити, щоб вирішити питання навколо проблеми плагіату, який є великою проблемою для української науки.
Посадовець зауважив, що в Україні всі дипломи, наукові статті в наукових журналах проходять перевірку на плагіат. В той же час, за словами Шкарлета, перевірка на плагіат комп’ютерною програмою не є справжньою перевіркою.
За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якостівищої освіти.
Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.
17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.
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Пусть лучше переводчики объяснят суть вопроса. Если не поймешь, то там еще много таких пунктов. Даже Цемаха вспомнили.
Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.
Или утверждение?
Разберись, потом поговорим.
Кроме того - чем выше начальство - тем меньше плагиата!
Эта зараза выискивает все упоминания текста и дает на них ссылки за 10 минут. Еще и высчитывает % совпадения.
Википедия "определяет "Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность, как гражданскую, так и в отдельных случаях даже уголовную."
Знаний не хватает Шкарлету? Нужно обратиться к определению в законодательстве других цивилизованных стран. Удивительно, что Министр образования не знает, что такое плагиат. Ка он может занимать такой пост?
Можно подумать, что этот термин появился вчера.
Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.
Очень странно, что Шкарлет не в знает названия занятия, которым он занимался, получая ученые степени.