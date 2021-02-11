УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66864 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3607 39
наука (210) плагіат (48) Шкарлет (257)

Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що визначення, що таке плагіат у наукових роботах повинні дати юристи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перш за все юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат. Це головне. А те що стосується академічної доброчесності, то я б на цьому терміні не спекулював, тому що, ну є об'єктивні речі, коли під цей термін можна загнати будь-що. Навіть нашу з вами розмову (інтерв’ю з кореспонденткою НВ — ред.) можна загнати під термін плагіат, так званий термін плагіат", - сказав Шкарлет, відповідаючи на запитання, що він як міністр планує робити, щоб вирішити питання навколо проблеми плагіату, який є великою проблемою для української науки.

Посадовець зауважив, що в Україні всі дипломи, наукові статті в наукових журналах проходять перевірку на плагіат. В той же час, за словами Шкарлета, перевірка на плагіат комп’ютерною програмою не є справжньою перевіркою.

Також читайте: Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп "Голосу" Піпа

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якостівищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+11
Красавец....быстро научился проводить сеансы уриноофтальмологии...
показати весь коментар
11.02.2021 17:16
+9
Это то, в чем тебя уличили! Все знают что это , а ты не знаешь! Садись - двойка!
показати весь коментар
11.02.2021 17:15
+9
Это воровство, довбень.
показати весь коментар
11.02.2021 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это то, в чем тебя уличили! Все знают что это , а ты не знаешь! Садись - двойка!
показати весь коментар
11.02.2021 17:15 Відповісти
Красавец....быстро научился проводить сеансы уриноофтальмологии...
показати весь коментар
11.02.2021 17:16 Відповісти
Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе[1]. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность, как гражданскую, так и в отдельных случаях даже уголовную.
показати весь коментар
11.02.2021 17:17 Відповісти
Ублюдок рыго-зелёный
показати весь коментар
11.02.2021 18:37 Відповісти
Это воровство, довбень.
показати весь коментар
11.02.2021 17:16 Відповісти
P.S. 91. "Urges Ukraine to tackle the pervasive cronyism and corruption that continues to exist in its healthcare sector, and especially in the Ministry of Health, and to effectively investigate any corrupt activities, in particular attempts to procure medical equipment at disproportionately high costs in the midst of the pandemic"
Пусть лучше переводчики объяснят суть вопроса. Если не поймешь, то там еще много таких пунктов. Даже Цемаха вспомнили.
показати весь коментар
11.02.2021 17:29 Відповісти
P.P.S "cronyism and corruption" - кумовство, Карл, и коррупция...И т.д.
показати весь коментар
11.02.2021 17:30 Відповісти
И что такое кнопкодавство! Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8422
показати весь коментар
11.02.2021 17:16 Відповісти
Интелегентный человек уже бы молчал на эту тему. Мало того что занимался плагиатом и какую-то фейковую работу защитил, та к теперь будет хвастаться об этом на весь мир.
показати весь коментар
11.02.2021 17:16 Відповісти
Ну, и что тут непонятного?


Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.
показати весь коментар
11.02.2021 17:17 Відповісти
Всё непонятно министру образования. Многабукфф. Лонгрид, т.с.
показати весь коментар
11.02.2021 17:20 Відповісти
Цє вишша математика я нічого нє понімаю, так шо то такє плагіат! Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8872
показати весь коментар
11.02.2021 17:22 Відповісти
Это вопрос? Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4839
Или утверждение?
Разберись, потом поговорим.
показати весь коментар
11.02.2021 17:25 Відповісти
шкарпет, плагиатор и падлюка, этой суке лишь бы заговорить свои грехи и преступления... уже все давно определено.
показати весь коментар
11.02.2021 17:19 Відповісти
"То,что сделал Шкарлетт,-это не плагиат!"-новое чёткое определение юристов Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3665
показати весь коментар
11.02.2021 17:19 Відповісти
А ще має бути рішення яким чином ти став міністром завдяки кнопкодавам.
показати весь коментар
11.02.2021 17:20 Відповісти
Плагіа́т - привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.
показати весь коментар
11.02.2021 17:21 Відповісти
Шкарлет! Что ты несешь? Какие юристы? Понятие "плагиат" появилось в 17 веке. и жтот тупарь министр образования Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9218 ?
показати весь коментар
11.02.2021 17:21 Відповісти
За этого плагиатора шкарлета , у бубачьки просил САМ совкодрочер папо шуро! Ну как тут отказать?!)))
показати весь коментар
11.02.2021 17:23 Відповісти
депилоид....
показати весь коментар
11.02.2021 17:26 Відповісти
А то там беглый пр-ватяний табачник думає з цього приводу?
показати весь коментар
11.02.2021 17:30 Відповісти
В обезьяннике Коломойского вор Шкарлет в авторитете: Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета/ Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств.
показати весь коментар
11.02.2021 17:33 Відповісти
Определение давно уже действует. Не занес - есть плагиат, занес - нет плагиата!
Кроме того - чем выше начальство - тем меньше плагиата!
показати весь коментар
11.02.2021 17:37 Відповісти
Шкарпет хочет взять всех воров занимющихся плагиатом под своё покровительство.
показати весь коментар
11.02.2021 17:40 Відповісти
юристы уже давно доказали,что если ты содрал 87% чужих мыслей и слов,то подобных особей пора гнать с,,,ной метлой с любого учебного заведения и на пушечный выстрел не подпускать органам управления государства
показати весь коментар
11.02.2021 17:40 Відповісти
зебильная прокацапленая макака.
показати весь коментар
11.02.2021 17:41 Відповісти
Программой проверять нельзя!
Эта зараза выискивает все упоминания текста и дает на них ссылки за 10 минут. Еще и высчитывает % совпадения.
показати весь коментар
11.02.2021 17:42 Відповісти
У Бубочки нужно спросить,он точно знает .Сам проходил по делу "Игра на пианино".
показати весь коментар
11.02.2021 17:47 Відповісти
Плагиат, это когда плагиатор, попросту полуученый вор Шкарлет, ворует чужие мысли, научные исследования, выдает их за свои и на этом ворованном пытается построить свою ученую карьеру..
показати весь коментар
11.02.2021 17:52 Відповісти
Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7065
показати весь коментар
11.02.2021 17:52 Відповісти
Тобто наша пісня гарна й нова, починаймо її знову! "Какая разніца - плагіат чи ні?" Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6542

Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4040
показати весь коментар
11.02.2021 17:56 Відповісти
Плагиат - это и стыренный клованом номер, где он хером на рояле играл.
показати весь коментар
11.02.2021 18:03 Відповісти
Не знаю как определяют юристы плагиат. Лля мен это, когда результаты твоего тяжелого многолетнего труда бессовестно копируются другими людьми. При этом даже не упоминая об авторе исследований.
Википедия "определяет "Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность, как гражданскую, так и в отдельных случаях даже уголовную."
Знаний не хватает Шкарлету? Нужно обратиться к определению в законодательстве других цивилизованных стран. Удивительно, что Министр образования не знает, что такое плагиат. Ка он может занимать такой пост?
показати весь коментар
11.02.2021 18:12 Відповісти
О, я знаю цих "юристів", які доведуть, що 2+2=5. Шкарлєт, кінчай вий@буватисьЮристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3084
показати весь коментар
11.02.2021 18:54 Відповісти
даю определение четкое плагиату: то, что сделал шмарклет - плагиат.
показати весь коментар
11.02.2021 19:59 Відповісти
В Гугле этого ЗЕленого барана забанили?

Можно подумать, что этот термин появился вчера.


Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.



Очень странно, что Шкарлет не в знает названия занятия, которым он занимался, получая ученые степени.
показати весь коментар
11.02.2021 22:17 Відповісти
Эта наглая гнида решила создать какое-то своё эксклюзивное определение плагиата.
показати весь коментар
14.02.2021 11:55 Відповісти
 
 