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Новини Політика України
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Відео кнопкодавства за Шкарлета зникло, - надреп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відео кнопкодавства за Шкарлета зникло, - надреп

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк пропонує заслухати у Верховній Раді начальника управління держохорони Сергія Рудя через зникнення відео, на якому нібито був зафіксований факт кнопкодавства за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Про це Железняк заявив на засіданні погоджувальної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Я вам хочу повідомити, що за фактом кнопкодавства пана Шкарлета досі немає офіційного відео від управління державної охорони. Мені кажуть, що 14 днів минуло, і немає у них цього відео", - сказав Железняк.

Він запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Рудя. "Нехай нам розповідає, яким чином відео, що зафіксувало кнопкодавство, раптом зникло", - запропонував Железняк.

Глава парламенту Дмитро Разумков зазначив, що в Раді повинні розібратися з цим питанням. За його словами, якщо інформація про відсутність відеозапису підтвердиться, то в Раді шукатимуть шляхи відновлення відповідного відео.

Читайте: Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якостівищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Цирк в сочетании с криминалом у зебобиков😀😀😀
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15.02.2021 15:48
+5
Вона ж ніби вийшла заміж за того Соколюка.
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15.02.2021 15:51
+4
Выжгли видео долларом проклятым. Не было его. А бабло в кармане.
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15.02.2021 15:57
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Цирк в сочетании с криминалом у зебобиков😀😀😀
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15.02.2021 15:48 Відповісти
А вот ещё один цирк все той же Команды
«Среди 180 украинских туристов, которые застряли на Занзибаре, оказалась "девушка с собачкой из Уханя" Настя Зинченко и глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк. Туристы не могут попасть домой третьи сутки. Об этом Зинченко сообщает в своем Instagram.
"Наш рейсовый самолет сломан. При заправке самолета в аэропорту Занзибар возникла техническая проблема с топливной системой", - рассказала Зинченко.

Рейс PQ6972 авиакомпании SkyUp должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени. Об этом туристы рассказали BBC Украина.
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15.02.2021 15:49 Відповісти
Вона ж ніби вийшла заміж за того Соколюка.
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15.02.2021 15:51 Відповісти
Так судя по инсте они там и застряли вместе
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15.02.2021 16:26 Відповісти
Ну и ? Где нормальные авиакомпании ? Всех выгнали уже с Украины ( Виз Эйр; Рейн Эйр )
Остался беня и Ахметов? Страна Олигархов ?

«
Самолета еще нет. Как мы понимаем, у компании нет запасных самолетов. Мы будем ждать, или когда они его починят, или когда нам пришлют новый самолет, если это вообще возможно", - говорит киевлянин Алексей Беспалов, который третьи сутки ждет рейса.
"Прогнозы неразличимы. В течение трех дней каждые 2 часа переносят время вылета, но мы до сих пор не вылетели", - добавляет он.
Несколько пассажиров сообщили, что прошлой ночью не всем обеспечили отель. А те, кому жилье таки предоставили, жаловались на плохие условия.»
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15.02.2021 15:54 Відповісти
И правильно делают, что не дают самолет. КАРАНТИН! В Демократической Республике Конго зафиксированы случаи лихорадки Эбола. Пусть там посидят несколько ден.
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15.02.2021 16:01 Відповісти
Я не понимаю почему люди сидят в плену у боевиков, сидят в тюрьмах у пиратов, а эти упыри полетели в карантин отдыхать, застряли на три дня и опять валодя аликсандравичь спаситепамагите, я патом еще за кавонибуть замужвыйду
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15.02.2021 16:24 Відповісти
Они, ещё на колени забыли встать, перед володейалександровичем. Вообще смотришь на убогих которые к нему обращаются и думаешь, что это все засланные казачки. Нет у нас такой манеры, как у них, просить царя о чем-нибудь
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15.02.2021 16:42 Відповісти
Похоже что керосин разбавили арктическим дизелем который так дешево купили накануне весны.
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15.02.2021 15:55 Відповісти
Не берите болтше с собой эту девушку, обязательно где нибудь застрянете...
И вообще все на карантине а "особенным" обязательно нужен был занзибар... Вот пусть сами со своим говном и разбираются...
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15.02.2021 16:01 Відповісти
)) было видео. но демоны его самоликвидировали!
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15.02.2021 15:49 Відповісти
Це ж найвідоміший плагіатор та аферист.
Недаремно його пристроїли до освіти - щоб кадри потрібні кував.
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15.02.2021 15:49 Відповісти
зебобиков в последнее время тоже не видать. Но ли занесло вьюгой, то ли умнеют на глазах...
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15.02.2021 15:51 Відповісти
Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло, - надреп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1740
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15.02.2021 15:54 Відповісти
Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло, - надреп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4854Даже комментировать сложно.
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15.02.2021 15:56 Відповісти
Выжгли видео долларом проклятым. Не было его. А бабло в кармане.
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15.02.2021 15:57 Відповісти
Шкарлет - потрібний маніпулятоор для д'Єрмака і бубочки. Хрен вам вголос, а не докази кнопкодавства!
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15.02.2021 15:59 Відповісти
Сквозь общие радость и смех,
под музыку, песни и танцы
дерьмо поднимается вверх
и туго смыкается в панцирь
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15.02.2021 16:58 Відповісти
заслушать в Верховной Раде начальника управления госохраны / Не надо. Правящая Украиной мафия может убрать не только видео, но и свидетеля.
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15.02.2021 16:01 Відповісти
Хіба тут є чому дивуватись,коли пропали докази з розстрілу людей на Майдані і ніхто не несе за це відповідальності,Колишні прокурори спокійно гуляють від Лондона до Карпат,а цілі томи справ миші поїли,як і зерно з резервног фонду.Тому буде Шкарлет міністром,чи не буде це не суттєво.Просто шкода,що кнопкодав не заплатить пару тисяч гривень до державного бюджету.
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15.02.2021 16:20 Відповісти
ТАК УЖЕ ВИДЕЛИ !!! ИЛИ ВАС НОСОМ НАДО ТКНУТЬ КАК КОТЯТ !?) ТОЛЬКО ГОРАЗДО ЖЕСТЧЕ !)
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15.02.2021 16:25 Відповісти
Мафия. Банду геть!
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15.02.2021 17:20 Відповісти
Почему якобы? Об этом сразу заявляли
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15.02.2021 17:28 Відповісти
Да, Бобики ещё те- собаки
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15.02.2021 17:48 Відповісти
в Раде видеокассет мало осталось... поэтому если никто не изъял нужную, она пошла в перезапись...
шо не ясно?
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15.02.2021 21:29 Відповісти
 
 