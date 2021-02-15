Відео кнопкодавства за Шкарлета зникло, - надреп "Голосу" Железняк

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк пропонує заслухати у Верховній Раді начальника управління держохорони Сергія Рудя через зникнення відео, на якому нібито був зафіксований факт кнопкодавства за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Про це Железняк заявив на засіданні погоджувальної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Я вам хочу повідомити, що за фактом кнопкодавства пана Шкарлета досі немає офіційного відео від управління державної охорони. Мені кажуть, що 14 днів минуло, і немає у них цього відео", - сказав Железняк.

Він запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Рудя. "Нехай нам розповідає, яким чином відео, що зафіксувало кнопкодавство, раптом зникло", - запропонував Железняк.

Глава парламенту Дмитро Разумков зазначив, що в Раді повинні розібратися з цим питанням. За його словами, якщо інформація про відсутність відеозапису підтвердиться, то в Раді шукатимуть шляхи відновлення відповідного відео.

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Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якостівищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

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17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.