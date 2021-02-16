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Россия (91262) Энергоатом (377) ядерное топливо (171) ядерные отходы (65) Петр Котин (30)

"Энергоатом" окончательно отказался от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

"Энергоатом" решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с украинских АЭС для переработки и временного хранения в Российскую Федерацию.

Об этом сообщил руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Начиная с нынешнего года "Энергоатом" больше не станет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", - отметил глава компании.

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Он также сообщил, что уже в июле 2021 г. Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию ОЯТ.

Руководитель "Энергоатома" напомнил, что строительство всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на площадке ЦХОЯТ "Энергоатом" завершил в декабре 2020 года.

По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы и испытания оборудования и установок, которые поставлила в ЦХОЯТ американская компания Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 г. - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины, уточнил Петр Котин.
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Топ комментарии
+10
"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 8064
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16.02.2021 11:31
+9
что характерно, но решение о строительстве Центрального хранилища ядерных отходов, принимал "проклятый Барыга", "Всемирное Зло"(по версии анала "Г+Г"), "Убийца родного Брата", "Человек напавший на мирный Бомбасс", "УкроКаратель, который лично задувал монтажную пену Бомбасским старушкам" и т.д.) - Петр Порошенко..
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16.02.2021 11:28
+9
"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 578
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16.02.2021 11:30
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Радость то какая!
Особенно если вспомнить, что с приходом зеленых и вывозить нечего...
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16.02.2021 11:27 Ответить
"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 578
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16.02.2021 11:30 Ответить
"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 8064
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16.02.2021 11:31 Ответить
Зебіли обісрались на всіх фронтах кономіки й політики. На жаль 73% зебілів це зробилО разом...
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16.02.2021 11:50 Ответить
Да, лучше хранить ядерные отходы у себя. Так безопаснее.
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16.02.2021 11:27 Ответить
какие отходы, отработанное ядерное топливо это топливо для будущих реакторов
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16.02.2021 12:43 Ответить
та хранить пока нечего, АЭС уже год как стоят заглушенные, при ********** не заработают.
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16.02.2021 13:00 Ответить
Это вы так шутите?
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16.02.2021 13:53 Ответить
конечно, я ещё в 95 квартале подрабатываю на подтанцовке, мечтаю гениталиями тарабанить, там зарплата больше, что слышно за прямые поставки электроэнергии из Молдавии? а то котлы ахмета уже отработали теперь всей страной ремонтировать будем свои АЭС ********** про*бал, батькину АЭС уже загрузили на 120% кацапы тоже нервничают ЛЭПы не резиновые, как вообще обстановка?
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16.02.2021 14:31 Ответить
Все таки набор слов это такая шутка юмора. Вы думаете это смешно, когда из человека фонтанируют словесные поносы? Хотя, клавишным писюнистам может и понравится.
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16.02.2021 19:29 Ответить
хорошо вспомним другой набор слов, вот как перекроим газовый краник зимой и померзнуть хохлы, чеё набор слов? напряги извилину на максимум и постарайся вспомнить, постом выше я хотел тебе поведать о том что покупка напрямую у оккупантов может закончится очень плохо, но твой разум не достаточен для понимания простых предложений, такая же ситуация и с электроэнергией, в любой момент может быть отключение и что дальше? а дальше ты зажжешь в темноте церковную свячу и скажешь сам себе а шо произошло? а шо такое может быть? не может быть? та у нас электростанций как у Шарика блох "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 8351
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17.02.2021 11:09 Ответить
Нахрена мне эти потоки сознания. Я только хотел услышать про АЭС, которые уже год как стоят заглушенные.
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17.02.2021 11:37 Ответить
оооо так это уже не набор слов не словесный понос ЭТО ПОТОК СОЗНАНИЯ !!! а я думал ты того, а оказывается надежда есть, так что продолжим не легкий путь. И так когда реактор не заглушен и работает он вырабатывает пар, этот пар раскручивает динамку и загорается лампочка твой мозг это понимает? мы покупаем электроэнергию у ***** и батьки, вопрос у кого крутится динамка? у нас или у батьки с ******? и самый тяжелый вопрос для твоего мозга, в каком состоянии находятся реакторы наших АЭС в заглушенном или рабочем? подсказка - динамка.
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17.02.2021 12:27 Ответить
И в каком же состоянии находятся реакторы наших АЭС? Я, так и быть, поработаю сегодня психиатром.
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17.02.2021 13:17 Ответить
судя по украденным деньгам на ремонт - в плачевном, вы верите в 11 работающих реакторов?
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17.02.2021 14:19 Ответить
А попу вам греют в данный момент марсиане? Но вижу, моя терапия начинает потихоньку приводить к просветлению сознания. По этому продолжу. Если 11 реакторов сейчас не работают, то откуда берется 10,6 ГВт мощности в сети?
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17.02.2021 14:32 Ответить
если всё так красиво и есть 10 гвт почему покупаем у кого попало?
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17.02.2021 15:32 Ответить
Смотрите простой фокус.

Потребление электроэнергии сейчас на пиках - около 22-23 ГВт.
Нагрузка есть базовая и переменная. Те блоки АЭС покрывают только 40 - 46% потребности экономики. Остальные кроме угольных ТЭС дают 3,5-6 ГВт. Остающиеся 6-7 МВт должны закрывать ТЕС плюс пиковые переменные скачки. А выдать они могут из-за нехватки топлива и своевременно непроведенных ремонтов только 5,2-5,6 ГВт, то есть в моменты роста потребления с 10 до 23 часов дефицит в системе порядка 1 - 1,5 ГВт. И это после запуска 11-го реактора, а до этого две недели работало 10 и дефицит достигал 2,5 - 2,9 ГВт.
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17.02.2021 15:42 Ответить
вы верите в то что написали? хорошо, есть несколько вопросов, сколько предприятий работало в 90 году? я помогу - работали все и в три смены, сколько предприятий работает сейчас? сколько потреблял ламповый телевизор? 300-350 ватт, одна лампа накаливания по потреблению заменяет 10 экономок, электроэнергия стоила 2 копейки и электрообогреватели горели во всех гаражах и сараях, + был подключен Крым с даунбассом и на два энергоблока было меньше т.к их запуск был только в 2007, котлы ТЭЦ про которые вы рассказываете шо уголёк не подвезли я вообще молчу, от них толк шо они есть шо их нет.
Так как жешь так получается? деньги на ремонты АЭС украли, а на бумаге всё работает и печалька нехватает в пиках.
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18.02.2021 09:38 Ответить
C теориями заговора это не ко мне. А по поводу потребления домохозяйствами.

В 90-м году в семье чаще всего был 1 ТВ и уже далеко не ламповый, а полупроводниковый с потреблением 60 Вт, который работал 2-3 часа в день (больше там нечего было смотреть), 1 радиоприемник/магнитофон, 1 холодильник размером с газовую печь, 1 стиралка и 10 лампочек по 40 Вт (на 2-ком. кв-ру) и мелкое оборудование типа утюга, которое включали на несколько часов в месяц.
Теперь же минимум 2 ТВ в 65/70 и 32/40 дюймов с потреблением 60-150Вт и которые работают по 5-7 часов в сутки, компьютер с монитором - 300-600 Вт, лампочек кучи, хоть и по 12 Вт в среднем, холодильник высотой в 2 м, микроволновка, фены, мощная стиралка, различное кухонное оборудование типа мультиварок, жрущее по 2-3 кВт. И это не говоря про наставленные миллионы электробойлеров, теплых полов, электрокаминов в холодное время и миллионы кондиционеров в жаркое.
В моей семье в 84-м году потребление составляло в среднем 40-50 кВт, в 90-м - 80-100, сейчас 180-200 кВт. При сопоставимой площади.
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18.02.2021 12:00 Ответить
что характерно, но решение о строительстве Центрального хранилища ядерных отходов, принимал "проклятый Барыга", "Всемирное Зло"(по версии анала "Г+Г"), "Убийца родного Брата", "Человек напавший на мирный Бомбасс", "УкроКаратель, который лично задувал монтажную пену Бомбасским старушкам" и т.д.) - Петр Порошенко..
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16.02.2021 11:28 Ответить
Решение конечно неоднозначное, хранить отработанное ядерное топливо у себя.
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16.02.2021 11:34 Ответить
Ну и в чем выигрыш? Сэкономим, загадив свою экологию?
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16.02.2021 11:36 Ответить
Там в отходах еще 14 процентов плутония, отходы это то зто с РФ после извлечения плутония приходит обратно в Украину. Лучше пусть такие "отходы" либо перерабатывают здесь, либо во Франции или США.
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16.02.2021 12:07 Ответить
я так понимаю что будут просто хранить, а не перерабатывать...в чем профит засирать вою территорию, а не мокшанскую?
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16.02.2021 12:16 Ответить
Я Вам отвечу, согласно межгосударственного соглашения отработанное топливо с Украины направляется в РФ где его еще раз перерабатывают, и уже после извлечения плутония ( около 14 процентов ) то никому ненужное радиоактивное говно возвращается в Украину на бессрочное хранение. Таким образом РФ и здесь сумела урвать свой интерес. Например Финляндия на хранении таких отходов зарабатывает неплохую валюту.
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16.02.2021 12:33 Ответить
Ну тогда нам надо не просто хранить этот мусор, а перерабатывать
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16.02.2021 15:28 Ответить
Я так розумію, що тепер вартість електроенергії яку виробляє енергоатом зменшиться? "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 2988 "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 4432 "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 9962
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16.02.2021 11:49 Ответить
В стоимости электроэнергии вообще нет затрат на вывод из эксплуатации атомных блоков. Через 15-20 лет будет большой сюрприз.
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16.02.2021 13:55 Ответить
То есть раньше мы отработанное топливо вывозили в РФ, пусть даже незабесплатно, а теперь оно останентся на территории нашей страны (тоже незабесплатно, потому как построяка ЦХОЯТ и его обслуживание стоят денег)?
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16.02.2021 12:01 Ответить
Украина платила Рашке 200 млн баксов в год за хранение своего отработанного топлива..
а по факту, мы просто дарили Рашке свои ядерные отходы, которые в будущем после переработки могут стать вторичным топливом для модифицированных атомных реакторов нового поколения..
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16.02.2021 12:07 Ответить
ЦХОЯТ не бесплатный. Его постройка и ежегодная эксплуатация стоит денег.
Согласен, было бы небезынтересно узнать цифры.
Важный аспект - перерабатывать это топливо самостоятельно мы не можем. У нас это просто... ну в общем ядерные отходы. Как бы не очень полезные.
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16.02.2021 12:13 Ответить
не можем сейчас.. а через 30 -50 лет появится технология, и отработанное топлива станет перерабатывать дешевле, чем добывать урановую руду..
мир развивается "сумасшедшими" темпами, и через 30 лет двигатель внутреннего сгорания станет редко встречающимся меньшинством, а водородные и другие "чистые" двигатели станут обыденностью..
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16.02.2021 12:22 Ответить
В теории за это время может многое произойти.
Но решение верное, ниже мне разъяснили в чем прикол.
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16.02.2021 12:44 Ответить
Технологія вже давно є - реактори-брідери на швидких нейтронах.
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16.02.2021 13:12 Ответить
они в Совке эксплуатировались с конца1960 х годов.. но!.. они дорогостоящие в строительстве и в эксплуатации, и у них есть побочные взрывоопасные эффекты..
все это делает их не выгодными с эконом точки зрения, но сама идея интересная и имеет будущий потенциал..
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16.02.2021 13:39 Ответить
РФ не хранила, по договору она после извлечения плутония возвращает все отходжы в Украину. Поэтому решение не вывозить в РФ верное.
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16.02.2021 12:35 Ответить
Если так то да. Благодарю за пояснения
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16.02.2021 12:43 Ответить
Заметьте!!!И это всё сделал барыга Порошенко , а не клоун и неуч Зеленский!!
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16.02.2021 12:02 Ответить
Норм решение. Тем более хранилище все-равно в Чернобыльской зоне заражения. А когда-то потомки добудут оттуда ценные элементы, которые пока невозможно переработать. Ну и рабочие места тоже на дороге не валяются в наше время.
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16.02.2021 12:06 Ответить
Чиновник немножко лукавит. Украинские ядерные отходы в России хранились временно.

11 МАЯ 2017, 23:59

Правительство Украины ускорит работы по сооружению хранилища радиоактивных отходов, чтобы выполнить обязательства перед РФ и забрать свои отработанные радиоактивные материалы. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сначала на 2016 год, а впоследствии - на 2018-й", - сообщил он на своей странице в Facebook. На сегодняшнем заседании кабинета министров были приняты решения, которые усовершенствуют финансовый механизм по обращению с радиоактивными отходами и позволят начать строительство соответствующего хранилища, отметил Семерак.
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16.02.2021 12:14 Ответить
Когда будет закончено строительство предприятия по переработке ОЯТ ?
Или потихоньку будем засыпать землю?
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16.02.2021 12:45 Ответить
"Вывозить" в парашу его можно, но только в составе боеголовок. "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 3800
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16.02.2021 13:37 Ответить
Своим ходом
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16.02.2021 14:11 Ответить
Своим лётом. "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 2865
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16.02.2021 14:16 Ответить
 
 