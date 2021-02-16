"Энергоатом" окончательно отказался от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию
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"Энергоатом" решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с украинских АЭС для переработки и временного хранения в Российскую Федерацию.
Об этом сообщил руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Начиная с нынешнего года "Энергоатом" больше не станет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", - отметил глава компании.
Он также сообщил, что уже в июле 2021 г. Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию ОЯТ.
Руководитель "Энергоатома" напомнил, что строительство всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на площадке ЦХОЯТ "Энергоатом" завершил в декабре 2020 года.
По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы и испытания оборудования и установок, которые поставлила в ЦХОЯТ американская компания Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 г. - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины, уточнил Петр Котин.
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Особенно если вспомнить, что с приходом зеленых и вывозить нечего...
Потребление электроэнергии сейчас на пиках - около 22-23 ГВт.
Нагрузка есть базовая и переменная. Те блоки АЭС покрывают только 40 - 46% потребности экономики. Остальные кроме угольных ТЭС дают 3,5-6 ГВт. Остающиеся 6-7 МВт должны закрывать ТЕС плюс пиковые переменные скачки. А выдать они могут из-за нехватки топлива и своевременно непроведенных ремонтов только 5,2-5,6 ГВт, то есть в моменты роста потребления с 10 до 23 часов дефицит в системе порядка 1 - 1,5 ГВт. И это после запуска 11-го реактора, а до этого две недели работало 10 и дефицит достигал 2,5 - 2,9 ГВт.
Так как жешь так получается? деньги на ремонты АЭС украли, а на бумаге всё работает и печалька нехватает в пиках.
В 90-м году в семье чаще всего был 1 ТВ и уже далеко не ламповый, а полупроводниковый с потреблением 60 Вт, который работал 2-3 часа в день (больше там нечего было смотреть), 1 радиоприемник/магнитофон, 1 холодильник размером с газовую печь, 1 стиралка и 10 лампочек по 40 Вт (на 2-ком. кв-ру) и мелкое оборудование типа утюга, которое включали на несколько часов в месяц.
Теперь же минимум 2 ТВ в 65/70 и 32/40 дюймов с потреблением 60-150Вт и которые работают по 5-7 часов в сутки, компьютер с монитором - 300-600 Вт, лампочек кучи, хоть и по 12 Вт в среднем, холодильник высотой в 2 м, микроволновка, фены, мощная стиралка, различное кухонное оборудование типа мультиварок, жрущее по 2-3 кВт. И это не говоря про наставленные миллионы электробойлеров, теплых полов, электрокаминов в холодное время и миллионы кондиционеров в жаркое.
В моей семье в 84-м году потребление составляло в среднем 40-50 кВт, в 90-м - 80-100, сейчас 180-200 кВт. При сопоставимой площади.
а по факту, мы просто дарили Рашке свои ядерные отходы, которые в будущем после переработки могут стать вторичным топливом для модифицированных атомных реакторов нового поколения..
Согласен, было бы небезынтересно узнать цифры.
Важный аспект - перерабатывать это топливо самостоятельно мы не можем. У нас это просто... ну в общем ядерные отходы. Как бы не очень полезные.
мир развивается "сумасшедшими" темпами, и через 30 лет двигатель внутреннего сгорания станет редко встречающимся меньшинством, а водородные и другие "чистые" двигатели станут обыденностью..
Но решение верное, ниже мне разъяснили в чем прикол.
все это делает их не выгодными с эконом точки зрения, но сама идея интересная и имеет будущий потенциал..
11 МАЯ 2017, 23:59
Правительство Украины ускорит работы по сооружению хранилища радиоактивных отходов, чтобы выполнить обязательства перед РФ и забрать свои отработанные радиоактивные материалы. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
"Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сначала на 2016 год, а впоследствии - на 2018-й", - сообщил он на своей странице в Facebook. На сегодняшнем заседании кабинета министров были приняты решения, которые усовершенствуют финансовый механизм по обращению с радиоактивными отходами и позволят начать строительство соответствующего хранилища, отметил Семерак.
Или потихоньку будем засыпать землю?