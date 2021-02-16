УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8787 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
7 793 46
Росія (47203) Енергоатом (446) ядерне паливо (63) ядерні відходи (50) Петро Котін (62)

"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

"Енергоатом" вирішив остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з українських АЕС для переробки та тимчасового зберігання до Російської Федерації.

Про це повідомив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Починаючи з нинішнього року "Енергоатом" більше не користуватиметься послугами російських радіохімічних підприємств. Ми вирішили остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії. Потреба України в цих послугах нарешті відпала. Це значно зміцнює енергетичну безпеку нашої держави", – зазначив очільник компанії.

Читайте також: НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос

Він також повідомив, що вже у липні 2021 року Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) зможе прийняти першу партію ВЯП.

Керівник "Енергоатому" нагадав, що спорудження всіх будівельних конструкцій та інфраструктури з приймання і зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС на майданчику ЦСВЯП "Енергоатом" завершив у грудні 2020 року.

За його словами, наразі тривають пусконалагоджувальні роботи та випробування обладнання і устаткування, поставленого на ЦСВЯП американською компанією Holtec. Експлуатація першого пускового комплексу ЦСВЯП розпочнеться у ІІ кварталі 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України, уточнив Петро Котін.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 8064
показати весь коментар
16.02.2021 11:31
+9
что характерно, но решение о строительстве Центрального хранилища ядерных отходов, принимал "проклятый Барыга", "Всемирное Зло"(по версии анала "Г+Г"), "Убийца родного Брата", "Человек напавший на мирный Бомбасс", "УкроКаратель, который лично задувал монтажную пену Бомбасским старушкам" и т.д.) - Петр Порошенко..
показати весь коментар
16.02.2021 11:28
+9
"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 578
показати весь коментар
16.02.2021 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Радость то какая!
Особенно если вспомнить, что с приходом зеленых и вывозить нечего...
показати весь коментар
16.02.2021 11:27 Відповісти
"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 578
показати весь коментар
16.02.2021 11:30 Відповісти
"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 8064
показати весь коментар
16.02.2021 11:31 Відповісти
Зебіли обісрались на всіх фронтах кономіки й політики. На жаль 73% зебілів це зробилО разом...
показати весь коментар
16.02.2021 11:50 Відповісти
Да, лучше хранить ядерные отходы у себя. Так безопаснее.
показати весь коментар
16.02.2021 11:27 Відповісти
какие отходы, отработанное ядерное топливо это топливо для будущих реакторов
показати весь коментар
16.02.2021 12:43 Відповісти
та хранить пока нечего, АЭС уже год как стоят заглушенные, при ********** не заработают.
показати весь коментар
16.02.2021 13:00 Відповісти
Это вы так шутите?
показати весь коментар
16.02.2021 13:53 Відповісти
конечно, я ещё в 95 квартале подрабатываю на подтанцовке, мечтаю гениталиями тарабанить, там зарплата больше, что слышно за прямые поставки электроэнергии из Молдавии? а то котлы ахмета уже отработали теперь всей страной ремонтировать будем свои АЭС ********** про*бал, батькину АЭС уже загрузили на 120% кацапы тоже нервничают ЛЭПы не резиновые, как вообще обстановка?
показати весь коментар
16.02.2021 14:31 Відповісти
Все таки набор слов это такая шутка юмора. Вы думаете это смешно, когда из человека фонтанируют словесные поносы? Хотя, клавишным писюнистам может и понравится.
показати весь коментар
16.02.2021 19:29 Відповісти
хорошо вспомним другой набор слов, вот как перекроим газовый краник зимой и померзнуть хохлы, чеё набор слов? напряги извилину на максимум и постарайся вспомнить, постом выше я хотел тебе поведать о том что покупка напрямую у оккупантов может закончится очень плохо, но твой разум не достаточен для понимания простых предложений, такая же ситуация и с электроэнергией, в любой момент может быть отключение и что дальше? а дальше ты зажжешь в темноте церковную свячу и скажешь сам себе а шо произошло? а шо такое может быть? не может быть? та у нас электростанций как у Шарика блох "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 8351
показати весь коментар
17.02.2021 11:09 Відповісти
Нахрена мне эти потоки сознания. Я только хотел услышать про АЭС, которые уже год как стоят заглушенные.
показати весь коментар
17.02.2021 11:37 Відповісти
оооо так это уже не набор слов не словесный понос ЭТО ПОТОК СОЗНАНИЯ !!! а я думал ты того, а оказывается надежда есть, так что продолжим не легкий путь. И так когда реактор не заглушен и работает он вырабатывает пар, этот пар раскручивает динамку и загорается лампочка твой мозг это понимает? мы покупаем электроэнергию у ***** и батьки, вопрос у кого крутится динамка? у нас или у батьки с ******? и самый тяжелый вопрос для твоего мозга, в каком состоянии находятся реакторы наших АЭС в заглушенном или рабочем? подсказка - динамка.
показати весь коментар
17.02.2021 12:27 Відповісти
И в каком же состоянии находятся реакторы наших АЭС? Я, так и быть, поработаю сегодня психиатром.
показати весь коментар
17.02.2021 13:17 Відповісти
судя по украденным деньгам на ремонт - в плачевном, вы верите в 11 работающих реакторов?
показати весь коментар
17.02.2021 14:19 Відповісти
А попу вам греют в данный момент марсиане? Но вижу, моя терапия начинает потихоньку приводить к просветлению сознания. По этому продолжу. Если 11 реакторов сейчас не работают, то откуда берется 10,6 ГВт мощности в сети?
показати весь коментар
17.02.2021 14:32 Відповісти
если всё так красиво и есть 10 гвт почему покупаем у кого попало?
показати весь коментар
17.02.2021 15:32 Відповісти
Смотрите простой фокус.

Потребление электроэнергии сейчас на пиках - около 22-23 ГВт.
Нагрузка есть базовая и переменная. Те блоки АЭС покрывают только 40 - 46% потребности экономики. Остальные кроме угольных ТЭС дают 3,5-6 ГВт. Остающиеся 6-7 МВт должны закрывать ТЕС плюс пиковые переменные скачки. А выдать они могут из-за нехватки топлива и своевременно непроведенных ремонтов только 5,2-5,6 ГВт, то есть в моменты роста потребления с 10 до 23 часов дефицит в системе порядка 1 - 1,5 ГВт. И это после запуска 11-го реактора, а до этого две недели работало 10 и дефицит достигал 2,5 - 2,9 ГВт.
показати весь коментар
17.02.2021 15:42 Відповісти
вы верите в то что написали? хорошо, есть несколько вопросов, сколько предприятий работало в 90 году? я помогу - работали все и в три смены, сколько предприятий работает сейчас? сколько потреблял ламповый телевизор? 300-350 ватт, одна лампа накаливания по потреблению заменяет 10 экономок, электроэнергия стоила 2 копейки и электрообогреватели горели во всех гаражах и сараях, + был подключен Крым с даунбассом и на два энергоблока было меньше т.к их запуск был только в 2007, котлы ТЭЦ про которые вы рассказываете шо уголёк не подвезли я вообще молчу, от них толк шо они есть шо их нет.
Так как жешь так получается? деньги на ремонты АЭС украли, а на бумаге всё работает и печалька нехватает в пиках.
показати весь коментар
18.02.2021 09:38 Відповісти
C теориями заговора это не ко мне. А по поводу потребления домохозяйствами.

В 90-м году в семье чаще всего был 1 ТВ и уже далеко не ламповый, а полупроводниковый с потреблением 60 Вт, который работал 2-3 часа в день (больше там нечего было смотреть), 1 радиоприемник/магнитофон, 1 холодильник размером с газовую печь, 1 стиралка и 10 лампочек по 40 Вт (на 2-ком. кв-ру) и мелкое оборудование типа утюга, которое включали на несколько часов в месяц.
Теперь же минимум 2 ТВ в 65/70 и 32/40 дюймов с потреблением 60-150Вт и которые работают по 5-7 часов в сутки, компьютер с монитором - 300-600 Вт, лампочек кучи, хоть и по 12 Вт в среднем, холодильник высотой в 2 м, микроволновка, фены, мощная стиралка, различное кухонное оборудование типа мультиварок, жрущее по 2-3 кВт. И это не говоря про наставленные миллионы электробойлеров, теплых полов, электрокаминов в холодное время и миллионы кондиционеров в жаркое.
В моей семье в 84-м году потребление составляло в среднем 40-50 кВт, в 90-м - 80-100, сейчас 180-200 кВт. При сопоставимой площади.
показати весь коментар
18.02.2021 12:00 Відповісти
что характерно, но решение о строительстве Центрального хранилища ядерных отходов, принимал "проклятый Барыга", "Всемирное Зло"(по версии анала "Г+Г"), "Убийца родного Брата", "Человек напавший на мирный Бомбасс", "УкроКаратель, который лично задувал монтажную пену Бомбасским старушкам" и т.д.) - Петр Порошенко..
показати весь коментар
16.02.2021 11:28 Відповісти
Решение конечно неоднозначное, хранить отработанное ядерное топливо у себя.
показати весь коментар
16.02.2021 11:34 Відповісти
Ну и в чем выигрыш? Сэкономим, загадив свою экологию?
показати весь коментар
16.02.2021 11:36 Відповісти
Там в отходах еще 14 процентов плутония, отходы это то зто с РФ после извлечения плутония приходит обратно в Украину. Лучше пусть такие "отходы" либо перерабатывают здесь, либо во Франции или США.
показати весь коментар
16.02.2021 12:07 Відповісти
я так понимаю что будут просто хранить, а не перерабатывать...в чем профит засирать вою территорию, а не мокшанскую?
показати весь коментар
16.02.2021 12:16 Відповісти
Я Вам отвечу, согласно межгосударственного соглашения отработанное топливо с Украины направляется в РФ где его еще раз перерабатывают, и уже после извлечения плутония ( около 14 процентов ) то никому ненужное радиоактивное говно возвращается в Украину на бессрочное хранение. Таким образом РФ и здесь сумела урвать свой интерес. Например Финляндия на хранении таких отходов зарабатывает неплохую валюту.
показати весь коментар
16.02.2021 12:33 Відповісти
Ну тогда нам надо не просто хранить этот мусор, а перерабатывать
показати весь коментар
16.02.2021 15:28 Відповісти
Я так розумію, що тепер вартість електроенергії яку виробляє енергоатом зменшиться? "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 2988 "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 4432 "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 9962
показати весь коментар
16.02.2021 11:49 Відповісти
В стоимости электроэнергии вообще нет затрат на вывод из эксплуатации атомных блоков. Через 15-20 лет будет большой сюрприз.
показати весь коментар
16.02.2021 13:55 Відповісти
То есть раньше мы отработанное топливо вывозили в РФ, пусть даже незабесплатно, а теперь оно останентся на территории нашей страны (тоже незабесплатно, потому как построяка ЦХОЯТ и его обслуживание стоят денег)?
показати весь коментар
16.02.2021 12:01 Відповісти
Украина платила Рашке 200 млн баксов в год за хранение своего отработанного топлива..
а по факту, мы просто дарили Рашке свои ядерные отходы, которые в будущем после переработки могут стать вторичным топливом для модифицированных атомных реакторов нового поколения..
показати весь коментар
16.02.2021 12:07 Відповісти
ЦХОЯТ не бесплатный. Его постройка и ежегодная эксплуатация стоит денег.
Согласен, было бы небезынтересно узнать цифры.
Важный аспект - перерабатывать это топливо самостоятельно мы не можем. У нас это просто... ну в общем ядерные отходы. Как бы не очень полезные.
показати весь коментар
16.02.2021 12:13 Відповісти
не можем сейчас.. а через 30 -50 лет появится технология, и отработанное топлива станет перерабатывать дешевле, чем добывать урановую руду..
мир развивается "сумасшедшими" темпами, и через 30 лет двигатель внутреннего сгорания станет редко встречающимся меньшинством, а водородные и другие "чистые" двигатели станут обыденностью..
показати весь коментар
16.02.2021 12:22 Відповісти
В теории за это время может многое произойти.
Но решение верное, ниже мне разъяснили в чем прикол.
показати весь коментар
16.02.2021 12:44 Відповісти
Технологія вже давно є - реактори-брідери на швидких нейтронах.
показати весь коментар
16.02.2021 13:12 Відповісти
они в Совке эксплуатировались с конца1960 х годов.. но!.. они дорогостоящие в строительстве и в эксплуатации, и у них есть побочные взрывоопасные эффекты..
все это делает их не выгодными с эконом точки зрения, но сама идея интересная и имеет будущий потенциал..
показати весь коментар
16.02.2021 13:39 Відповісти
РФ не хранила, по договору она после извлечения плутония возвращает все отходжы в Украину. Поэтому решение не вывозить в РФ верное.
показати весь коментар
16.02.2021 12:35 Відповісти
Если так то да. Благодарю за пояснения
показати весь коментар
16.02.2021 12:43 Відповісти
Заметьте!!!И это всё сделал барыга Порошенко , а не клоун и неуч Зеленский!!
показати весь коментар
16.02.2021 12:02 Відповісти
Норм решение. Тем более хранилище все-равно в Чернобыльской зоне заражения. А когда-то потомки добудут оттуда ценные элементы, которые пока невозможно переработать. Ну и рабочие места тоже на дороге не валяются в наше время.
показати весь коментар
16.02.2021 12:06 Відповісти
Чиновник немножко лукавит. Украинские ядерные отходы в России хранились временно.

11 МАЯ 2017, 23:59

Правительство Украины ускорит работы по сооружению хранилища радиоактивных отходов, чтобы выполнить обязательства перед РФ и забрать свои отработанные радиоактивные материалы. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сначала на 2016 год, а впоследствии - на 2018-й", - сообщил он на своей странице в Facebook. На сегодняшнем заседании кабинета министров были приняты решения, которые усовершенствуют финансовый механизм по обращению с радиоактивными отходами и позволят начать строительство соответствующего хранилища, отметил Семерак.
показати весь коментар
16.02.2021 12:14 Відповісти
Когда будет закончено строительство предприятия по переработке ОЯТ ?
Или потихоньку будем засыпать землю?
показати весь коментар
16.02.2021 12:45 Відповісти
"Вывозить" в парашу его можно, но только в составе боеголовок. "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 3800
показати весь коментар
16.02.2021 13:37 Відповісти
Своим ходом
показати весь коментар
16.02.2021 14:11 Відповісти
Своим лётом. "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії - Цензор.НЕТ 2865
показати весь коментар
16.02.2021 14:16 Відповісти
 
 