"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії

"Енергоатом" вирішив остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з українських АЕС для переробки та тимчасового зберігання до Російської Федерації.

Про це повідомив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Починаючи з нинішнього року "Енергоатом" більше не користуватиметься послугами російських радіохімічних підприємств. Ми вирішили остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії. Потреба України в цих послугах нарешті відпала. Це значно зміцнює енергетичну безпеку нашої держави", – зазначив очільник компанії.

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Він також повідомив, що вже у липні 2021 року Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) зможе прийняти першу партію ВЯП.

Керівник "Енергоатому" нагадав, що спорудження всіх будівельних конструкцій та інфраструктури з приймання і зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС на майданчику ЦСВЯП "Енергоатом" завершив у грудні 2020 року.

За його словами, наразі тривають пусконалагоджувальні роботи та випробування обладнання і устаткування, поставленого на ЦСВЯП американською компанією Holtec. Експлуатація першого пускового комплексу ЦСВЯП розпочнеться у ІІ кварталі 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України, уточнив Петро Котін.