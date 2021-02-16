"Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії
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"Енергоатом" вирішив остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з українських АЕС для переробки та тимчасового зберігання до Російської Федерації.
Про це повідомив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Починаючи з нинішнього року "Енергоатом" більше не користуватиметься послугами російських радіохімічних підприємств. Ми вирішили остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії. Потреба України в цих послугах нарешті відпала. Це значно зміцнює енергетичну безпеку нашої держави", – зазначив очільник компанії.
Він також повідомив, що вже у липні 2021 року Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) зможе прийняти першу партію ВЯП.
Керівник "Енергоатому" нагадав, що спорудження всіх будівельних конструкцій та інфраструктури з приймання і зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС на майданчику ЦСВЯП "Енергоатом" завершив у грудні 2020 року.
За його словами, наразі тривають пусконалагоджувальні роботи та випробування обладнання і устаткування, поставленого на ЦСВЯП американською компанією Holtec. Експлуатація першого пускового комплексу ЦСВЯП розпочнеться у ІІ кварталі 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України, уточнив Петро Котін.
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Особенно если вспомнить, что с приходом зеленых и вывозить нечего...
Потребление электроэнергии сейчас на пиках - около 22-23 ГВт.
Нагрузка есть базовая и переменная. Те блоки АЭС покрывают только 40 - 46% потребности экономики. Остальные кроме угольных ТЭС дают 3,5-6 ГВт. Остающиеся 6-7 МВт должны закрывать ТЕС плюс пиковые переменные скачки. А выдать они могут из-за нехватки топлива и своевременно непроведенных ремонтов только 5,2-5,6 ГВт, то есть в моменты роста потребления с 10 до 23 часов дефицит в системе порядка 1 - 1,5 ГВт. И это после запуска 11-го реактора, а до этого две недели работало 10 и дефицит достигал 2,5 - 2,9 ГВт.
Так как жешь так получается? деньги на ремонты АЭС украли, а на бумаге всё работает и печалька нехватает в пиках.
В 90-м году в семье чаще всего был 1 ТВ и уже далеко не ламповый, а полупроводниковый с потреблением 60 Вт, который работал 2-3 часа в день (больше там нечего было смотреть), 1 радиоприемник/магнитофон, 1 холодильник размером с газовую печь, 1 стиралка и 10 лампочек по 40 Вт (на 2-ком. кв-ру) и мелкое оборудование типа утюга, которое включали на несколько часов в месяц.
Теперь же минимум 2 ТВ в 65/70 и 32/40 дюймов с потреблением 60-150Вт и которые работают по 5-7 часов в сутки, компьютер с монитором - 300-600 Вт, лампочек кучи, хоть и по 12 Вт в среднем, холодильник высотой в 2 м, микроволновка, фены, мощная стиралка, различное кухонное оборудование типа мультиварок, жрущее по 2-3 кВт. И это не говоря про наставленные миллионы электробойлеров, теплых полов, электрокаминов в холодное время и миллионы кондиционеров в жаркое.
В моей семье в 84-м году потребление составляло в среднем 40-50 кВт, в 90-м - 80-100, сейчас 180-200 кВт. При сопоставимой площади.
а по факту, мы просто дарили Рашке свои ядерные отходы, которые в будущем после переработки могут стать вторичным топливом для модифицированных атомных реакторов нового поколения..
Согласен, было бы небезынтересно узнать цифры.
Важный аспект - перерабатывать это топливо самостоятельно мы не можем. У нас это просто... ну в общем ядерные отходы. Как бы не очень полезные.
мир развивается "сумасшедшими" темпами, и через 30 лет двигатель внутреннего сгорания станет редко встречающимся меньшинством, а водородные и другие "чистые" двигатели станут обыденностью..
Но решение верное, ниже мне разъяснили в чем прикол.
все это делает их не выгодными с эконом точки зрения, но сама идея интересная и имеет будущий потенциал..
11 МАЯ 2017, 23:59
Правительство Украины ускорит работы по сооружению хранилища радиоактивных отходов, чтобы выполнить обязательства перед РФ и забрать свои отработанные радиоактивные материалы. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
"Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сначала на 2016 год, а впоследствии - на 2018-й", - сообщил он на своей странице в Facebook. На сегодняшнем заседании кабинета министров были приняты решения, которые усовершенствуют финансовый механизм по обращению с радиоактивными отходами и позволят начать строительство соответствующего хранилища, отметил Семерак.
Или потихоньку будем засыпать землю?