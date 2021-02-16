В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Японским медикам придется выбросить часть поставленной в страну вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, из-за отсутствия специальных шприцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
Обычные шприцы позволяют извлечь лишь пять из шести инъекций из флакона с препаратом, для извлечения оставшегося объема необходимы особые шприцы.
"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", – заявил Като.
Он пояснил, что в мире предлагается не так много специальных шприцев, из-за чего закупить необходимое количество сложно. В настоящее время Япония ведет переговоры с несколькими производителями.
Из-за данной проблемы уже заказанной властями партией вакцины удастся вакцинировать 60 млн человек вместо изначально запланированных 72 млн, указано в сообщении.
14 февраля министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.
Пожалуйста, подождите...
Мир рушится.
Ничего не понял.
и выбери шо нравится. кто и как снимает поездку, а Маски Шоу в Японии оставь напоследок когда от НЕНАВИСТИ откупоришь бутылку со словами - " а затоунасракеты" и "аяслужилшоонитамдажемаргаринанеели"
А потом... сделаешь так()если ты русский мужик) = (с*ка бл*) а за то и у нас ..... ну а у нас женжины...... (смотришь на японок и штаны падают, срав.няя)
или шоб поржать, то Маски шоу там же.
может еще Птушкин в Токио, или в Японии, ну, название. Птушкин - наш типо блоггер видео делает. Дубай, круизы - ездит и снимает, но нормас видосики, правда долгие, але рассказывает и снимает круто.
на Ютубе то есть он.
я те навел примеры шо мона позырить за Японию.
Ты еврей? я тоже нет. хотя жаль.
Скорее всего есть какое-то бюрократическое препятствие. Бюрократия и абсурд всегда где-то рядом.
А у них смех пробирает:
как же они нам завидуют то
для ЯПОНИИ ???? это шо космос????
(хотя про мед. бюрократию согласен...а вдруг что-то мимо протокола лечения))
почему нельзя извлечь последнюю дозу???? длина игла маленькая? или что???
какой-то абсурд
фиг его знает...что там за хитрость???
Настолько для людей все сделано, как говорил Гузар за Европу. - там все сделано для человека(и для женщин тоже), а не для того шоп его унизить(и даже женщину).
вот бы туда поехать то...
Настолько круто же там. Даже ватники недоумевают - Ваня украл велик, возвратился в ***********, потом опять поехал, а велик там и стоит, Ваня не дурак, украл еще три до кучи с матом - знайте муссолинисты как нападать на Сибирь который никому нах..й не нужен, бобы проростали, можем прорости(и немедленно утащил "трофеи")
А ви не знали?
2. Японцы не видят никаких проблем и менять свою медицину не будут. Ну теряют они 1\6 часть вакцины впустую и что? У них такие шприцы обязательны по закону. Конструктивно: там специально сделан неудаляемый объем, в котором всегда останется лекарство. Нашим шприцом тебе уколят и ты хрен когда узнаешь, что же именно вкололи. А у них ты всегда можешь узнать.
НЕ обїясняй мне про шприці третий раз, я мальчик умній!
Мой вопрос касается ТЕКСТА НОВОСТИ, а именно:
"
"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", - заявил Като.
Он пояснил, что в мире предлагается не так много специальных шприцев, из-за чего закупить необходимое количество сложно. В настоящее время Япония ведет переговоры с несколькими производителями."
Если у них другая конструкция запрещена законом - про что они ведут переговоры?
Что это за бред?