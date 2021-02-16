В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев

Японским медикам придется выбросить часть поставленной в страну вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, из-за отсутствия специальных шприцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Обычные шприцы позволяют извлечь лишь пять из шести инъекций из флакона с препаратом, для извлечения оставшегося объема необходимы особые шприцы.

"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", – заявил Като.

Он пояснил, что в мире предлагается не так много специальных шприцев, из-за чего закупить необходимое количество сложно. В настоящее время Япония ведет переговоры с несколькими производителями.

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Из-за данной проблемы уже заказанной властями партией вакцины удастся вакцинировать 60 млн человек вместо изначально запланированных 72 млн, указано в сообщении.

14 февраля министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.