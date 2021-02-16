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В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев

Японским медикам придется выбросить часть поставленной в страну вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, из-за отсутствия специальных шприцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Обычные шприцы позволяют извлечь лишь пять из шести инъекций из флакона с препаратом, для извлечения оставшегося объема необходимы особые шприцы.

"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", – заявил Като.

Он пояснил, что в мире предлагается не так много специальных шприцев, из-за чего закупить необходимое количество сложно. В настоящее время Япония ведет переговоры с несколькими производителями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль

Из-за данной проблемы уже заказанной властями партией вакцины удастся вакцинировать 60 млн человек вместо изначально запланированных 72 млн, указано в сообщении.

14 февраля министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.
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Топ комментарии
+12
Не викидайте, дайте її Стєпанову - він на ній ще й заробить. ))
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16.02.2021 13:53
+6
У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 5289
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16.02.2021 14:11
+5
Переведи с японского.
Ничего не понял.
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16.02.2021 14:11
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Не викидайте, дайте її Стєпанову - він на ній ще й заробить. ))
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16.02.2021 13:53 Ответить
На японцев это не похоже...
Мир рушится. В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 5028
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16.02.2021 13:53 Ответить
кстати, посмотри пару роликов про Японию, про Токио то.... я реально... оПутинел, бо матом нельзя тут вроде... о б*же, так же просто круто настолько шо... ну опять за совок буду матом, а за них - тоже так же, но с восхищением В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 3519
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16.02.2021 14:02 Ответить
Переведи с японского.
Ничего не понял.
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16.02.2021 14:11 Ответить
набери просто на Ютубе блогер в Японии.
и выбери шо нравится. кто и как снимает поездку, а Маски Шоу в Японии оставь напоследок когда от НЕНАВИСТИ откупоришь бутылку со словами - " а затоунасракеты" и "аяслужилшоонитамдажемаргаринанеели"
А потом... сделаешь так()если ты русский мужик) = У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 8843 (с*ка бл*) а за то и у нас ..... ну а у нас женжины...... У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 1868 (смотришь на японок и штаны падают, срав.няя)
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16.02.2021 14:20 Ответить
Димок чи таблєтка? У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 8045
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16.02.2021 14:38 Ответить
Про Японию просто видео если видишь, то.... ну сожалеешь шо вы не японец. ну найди и посмотри, кто те мешает или помешивает то? Там настолько круто..... г*споди, как же я бы хотел туда... да там реально 22-й век уже то. У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 5048
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16.02.2021 17:11 Ответить
От якби ти сказав де береш то я тоже б подививсь... У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 4197
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16.02.2021 19:14 Ответить
да хотя бы - Сливки шоу - Япония.
или шоб поржать, то Маски шоу там же.
может еще Птушкин в Токио, или в Японии, ну, название. Птушкин - наш типо блоггер видео делает. Дубай, круизы - ездит и снимает, но нормас видосики, правда долгие, але рассказывает и снимает круто.
на Ютубе то есть он.
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17.02.2021 10:55 Ответить
Я даже не знаю шо тобі сказать... У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 3394
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17.02.2021 11:07 Ответить
а че говорить то?
я те навел примеры шо мона позырить за Японию.
Ты еврей? я тоже нет. хотя жаль.
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17.02.2021 11:19 Ответить
Переведи с японского: Ничего не понял = Яко **** вакаранай!
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16.02.2021 22:09 Ответить
У Японцев тоже есть свой Бубочка и Шмыгаль со Степановым.
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16.02.2021 14:04 Ответить
Все дело в спешке, на этом горят даже самые развитые страны.
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16.02.2021 14:07 Ответить
Согласен. Совсем деградировали. Некому позвонить на завод и попросить удлинить иголку.
Скорее всего есть какое-то бюрократическое препятствие. Бюрократия и абсурд всегда где-то рядом.
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16.02.2021 14:34 Ответить
Мы слышали, что в Америке негры недоедают. Так вот, все, что они недоедают - шлите нам.
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16.02.2021 13:54 Ответить
присилайте нам, Степанов дасть розпорядження вживати її перорально
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16.02.2021 13:55 Ответить
Розбадяжать залишок фізрозчином і продадуть Україні.
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16.02.2021 13:58 Ответить
Не выбрасывайте. Гереги их продадут втридорога,еще и медаль себе повесят.
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16.02.2021 13:58 Ответить
Посмотреть видео про/за Японию как там живут..... В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 9416 А зато у нас членоземы, и Ахметка купила самый доро.гой в мире замок, вот так - пусть выкусят, у нас рабочие
В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 7360
А у них смех пробирает:
В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 9118
как же они нам завидуют то В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 757
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16.02.2021 13:59 Ответить
Наші недоумки теж раптово згадають шо не вистачить шприців.
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16.02.2021 14:00 Ответить
Интересно, а наши медики в курсе о специальных шприцах?
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16.02.2021 14:00 Ответить
Она шо, замороженная вводится или такая густая, шо из обычной иглы не выдавится?
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16.02.2021 14:06 Ответить
и так уж сложно для Японии сделать специальные шприцы или иглы????
для ЯПОНИИ ???? это шо космос????
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16.02.2021 14:09 Ответить
Отмазываются, как могут, почти все. То холодильник потек, то шприцы не такие, то с логистикой туго.
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16.02.2021 14:11 Ответить
Потрібен шприц малого об"єму.
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16.02.2021 14:17 Ответить
и для высокотехнологичной Японии это проблема????
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16.02.2021 14:18 Ответить
Это проблема для высоко-бюрократической Японии. Всё регламентировано. Особенно в медицине. Новый шприц надо пропускать через все инстанции, чтоб получить разрешение. Это может занять немало времени. Быстрее и дешевле купить там, где бюрократии поменьше.
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16.02.2021 14:37 Ответить
но выбрасывать из-за невозможности вытянуть последнюю дозу...абсурд
(хотя про мед. бюрократию согласен...а вдруг что-то мимо протокола лечения))
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16.02.2021 14:41 Ответить
Малий об'єм - це скільки і для чого? Тут вже інші версії озвучили.
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16.02.2021 14:22 Ответить
Подивись на фотках де роблять вакцинацію. Вони тоненькі. Для малих доз.
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16.02.2021 14:25 Ответить
Не можуть великим шприцем малу дозу ввести, нехай візьмуть інсуліновий, якшо йдеться про рідину.
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16.02.2021 14:32 Ответить
та ні, думаю вона в мізерних порціях вводиться щось на зразок інсулінового шприця, ну мабуть можна звісно набрати 50 доз у звичайний шприц та ширятись дозами на глазок
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16.02.2021 16:01 Ответить
Интересно, а Степанов в курсе, что для вакцины нужны спецшприцы. Или он думает, что вакцину надо перорально с ложечки сёрбать.
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16.02.2021 14:04 Ответить
а йому як казав азіров все пі-уй, він же ширятись нею не збираеться, чисто прибарахліться - і так сойдет
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16.02.2021 16:04 Ответить
Я так понял, надо иголка длиннее, обычная только 5/6 флафона высасывает? В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 2793
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16.02.2021 14:04 Ответить
А если флакон перевернуть, вакцина испорится?
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16.02.2021 14:07 Ответить
В инструкции этот способ не описали, чем вогнали педантичных японцев в ступор
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16.02.2021 18:06 Ответить
хм.. а в Украине, Степанида решила вообще вакцину не завозить чтобы такого не повторилось как в Японии... о деньги за вакцину перечислили, и откат взяли.. и потом кому-то ее перепродадут..
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16.02.2021 14:05 Ответить
А зливати в один флакон в рамках однієї партії не допускається?
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16.02.2021 14:06 Ответить
О... вот нам и Пфайзера партия привалит в скором будущем...
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16.02.2021 14:08 Ответить
Там еще пластыри должны быть специальные, раз уж шприцы такие.
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16.02.2021 14:10 Ответить
"Дайте НАМ! Дайте НАМ!" - кричал, бежа за японцем Степашка.
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16.02.2021 14:08 Ответить
вообще то...что то не понятное...
почему нельзя извлечь последнюю дозу???? длина игла маленькая? или что???
какой-то абсурд
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16.02.2021 14:10 Ответить
Вы правы. Добавлю, флакон можно чуть наклонить, что при необходимости обычно и делают.
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16.02.2021 15:18 Ответить
наклонить, перевернуть...
фиг его знает...что там за хитрость???
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16.02.2021 15:20 Ответить
так хай срочна напише виробнику що замарачіваться і фасовать не треба - шлите бочками а ми тут уже у відра разольом
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16.02.2021 16:08 Ответить
У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 5289
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16.02.2021 14:11 Ответить
Посм. ролик про Японию... просто страна мечты.
Настолько для людей все сделано, как говорил Гузар за Европу. - там все сделано для человека(и для женщин тоже), а не для того шоп его унизить(и даже женщину).
вот бы туда поехать то... У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 6905
Настолько круто же там. Даже ватники недоумевают - Ваня украл велик, возвратился в ***********, потом опять поехал, а велик там и стоит, Ваня не дурак, украл еще три до кучи с матом - знайте муссолинисты как нападать на Сибирь который никому нах..й не нужен, бобы проростали, можем прорости(и немедленно утащил "трофеи") У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 5362
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16.02.2021 14:13 Ответить
"Японським медикам доведеться викинути частину поставленої в країну вакцини проти коронавірусу нового типу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, через відсутність спеціальних шприців."- так ,голки мають телескопом ховатися в шприц!
А ви не знали?
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16.02.2021 14:15 Ответить
***** закупить залишки, дабавлять вазеліну і, під видом анальної змазки, будуть вакцинувати ректально.
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16.02.2021 14:35 Ответить
Нам бы их проблемы! У нас через клизму бы вводили. Через попу. Потому, что у нас много чего через попу.
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16.02.2021 14:47 Ответить
А як Україна забезпечена спеціальними шприцами?Чи ми будемо викидувати 3 з 6 доз,закуплених за наші з вами гроші із -за відсутності спеціальних шприців?
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16.02.2021 16:46 Ответить
у меня сразу возник вопрос: в Украине есть специальные шприцы ? или как?!
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16.02.2021 17:48 Ответить
Какой мудак новость переводил? Там смысл полностью противоположный! Японцам нужны обычные шприцы. А у них шприцы своей конструкции в стране, которые всегда оставляют 0,1 грамм в самом шприце (если нужно потом убедиться, что именно кололи). Поэтому 1 флакона должно хватить на 6 уколов, а японскими шприцами хватит только на 5 уколов. Никто ничего не выкидывает.
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16.02.2021 20:24 Ответить
Ну тогда не совсем понятно в чём проблема закупить "обычные" шприцы. Их даже в Украине делают!
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17.02.2021 11:16 Ответить
1. Украинское гавно даже завозить в Японию не разрешат.
2. Японцы не видят никаких проблем и менять свою медицину не будут. Ну теряют они 1\6 часть вакцины впустую и что? У них такие шприцы обязательны по закону. Конструктивно: там специально сделан неудаляемый объем, в котором всегда останется лекарство. Нашим шприцом тебе уколят и ты хрен когда узнаешь, что же именно вкололи. А у них ты всегда можешь узнать.
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17.02.2021 12:46 Ответить
Вот чем отличаются японские шприцы:
У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 8007
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17.02.2021 12:50 Ответить
И кстати: у нас иглу можно хоть 10 раз снимать-одевать. А у них она одевается на заводе и если ее сняли, то одеть потом снова (хоть эту хоть другую) невозможно.
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17.02.2021 12:52 Ответить
Дорогой Лепольд!
НЕ обїясняй мне про шприці третий раз, я мальчик умній!
Мой вопрос касается ТЕКСТА НОВОСТИ, а именно:
"
"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", - заявил Като.
Он пояснил, что в мире предлагается не так много специальных шприцев, из-за чего закупить необходимое количество сложно. В настоящее время Япония ведет переговоры с несколькими производителями."

Если у них другая конструкция запрещена законом - про что они ведут переговоры?
Что это за бред?
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17.02.2021 12:54 Ответить
 
 