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У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців

Японським медикам доведеться викинути частину поставленої в країну вакцини проти коронавірусу нового типу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, через відсутність спеціальних шприців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Кацунобу Като.

Звичайні шприци дозволяють вилучити лише п'ять із шести ін'єкцій із флакона з препаратом, для вилучення залишку обсягу необхідні особливі шприци.

"Частину препарату, що залишається у флаконах, доведеться викидати", - заявив Като.

Він пояснив, що у світі пропонується не так багато спеціальних шприців, через що закупити необхідну кількість складно. Нині Японія веде переговори з декількома виробниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль

Через цю проблему вже замовленою владою партією вакцини вдасться вакцинувати 60 млн осіб замість спочатку запланованих 72 млн, зазначено в повідомленні.

14 лютого міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії схвалило вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer на території країни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Не викидайте, дайте її Стєпанову - він на ній ще й заробить. ))
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16.02.2021 13:53
+6
У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 5289
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16.02.2021 14:11
+5
Переведи с японского.
Ничего не понял.
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16.02.2021 14:11
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Не викидайте, дайте її Стєпанову - він на ній ще й заробить. ))
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16.02.2021 13:53 Відповісти
На японцев это не похоже...
Мир рушится. В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 5028
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16.02.2021 13:53 Відповісти
кстати, посмотри пару роликов про Японию, про Токио то.... я реально... оПутинел, бо матом нельзя тут вроде... о б*же, так же просто круто настолько шо... ну опять за совок буду матом, а за них - тоже так же, но с восхищением В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 3519
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16.02.2021 14:02 Відповісти
Переведи с японского.
Ничего не понял.
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16.02.2021 14:11 Відповісти
набери просто на Ютубе блогер в Японии.
и выбери шо нравится. кто и как снимает поездку, а Маски Шоу в Японии оставь напоследок когда от НЕНАВИСТИ откупоришь бутылку со словами - " а затоунасракеты" и "аяслужилшоонитамдажемаргаринанеели"
А потом... сделаешь так()если ты русский мужик) = У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 8843 (с*ка бл*) а за то и у нас ..... ну а у нас женжины...... У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 1868 (смотришь на японок и штаны падают, срав.няя)
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16.02.2021 14:20 Відповісти
Димок чи таблєтка? У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 8045
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16.02.2021 14:38 Відповісти
Про Японию просто видео если видишь, то.... ну сожалеешь шо вы не японец. ну найди и посмотри, кто те мешает или помешивает то? Там настолько круто..... г*споди, как же я бы хотел туда... да там реально 22-й век уже то. У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 5048
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16.02.2021 17:11 Відповісти
От якби ти сказав де береш то я тоже б подививсь... У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 4197
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16.02.2021 19:14 Відповісти
да хотя бы - Сливки шоу - Япония.
или шоб поржать, то Маски шоу там же.
может еще Птушкин в Токио, или в Японии, ну, название. Птушкин - наш типо блоггер видео делает. Дубай, круизы - ездит и снимает, но нормас видосики, правда долгие, але рассказывает и снимает круто.
на Ютубе то есть он.
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17.02.2021 10:55 Відповісти
Я даже не знаю шо тобі сказать... У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 3394
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17.02.2021 11:07 Відповісти
а че говорить то?
я те навел примеры шо мона позырить за Японию.
Ты еврей? я тоже нет. хотя жаль.
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17.02.2021 11:19 Відповісти
Переведи с японского: Ничего не понял = Яко **** вакаранай!
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16.02.2021 22:09 Відповісти
У Японцев тоже есть свой Бубочка и Шмыгаль со Степановым.
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16.02.2021 14:04 Відповісти
Все дело в спешке, на этом горят даже самые развитые страны.
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16.02.2021 14:07 Відповісти
Согласен. Совсем деградировали. Некому позвонить на завод и попросить удлинить иголку.
Скорее всего есть какое-то бюрократическое препятствие. Бюрократия и абсурд всегда где-то рядом.
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16.02.2021 14:34 Відповісти
Мы слышали, что в Америке негры недоедают. Так вот, все, что они недоедают - шлите нам.
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16.02.2021 13:54 Відповісти
присилайте нам, Степанов дасть розпорядження вживати її перорально
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16.02.2021 13:55 Відповісти
Розбадяжать залишок фізрозчином і продадуть Україні.
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16.02.2021 13:58 Відповісти
Не выбрасывайте. Гереги их продадут втридорога,еще и медаль себе повесят.
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16.02.2021 13:58 Відповісти
Посмотреть видео про/за Японию как там живут..... В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 9416 А зато у нас членоземы, и Ахметка купила самый доро.гой в мире замок, вот так - пусть выкусят, у нас рабочие
В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 7360
А у них смех пробирает:
В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 9118
как же они нам завидуют то В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 757
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16.02.2021 13:59 Відповісти
Наші недоумки теж раптово згадають шо не вистачить шприців.
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16.02.2021 14:00 Відповісти
Интересно, а наши медики в курсе о специальных шприцах?
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16.02.2021 14:00 Відповісти
Она шо, замороженная вводится или такая густая, шо из обычной иглы не выдавится?
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16.02.2021 14:06 Відповісти
и так уж сложно для Японии сделать специальные шприцы или иглы????
для ЯПОНИИ ???? это шо космос????
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16.02.2021 14:09 Відповісти
Отмазываются, как могут, почти все. То холодильник потек, то шприцы не такие, то с логистикой туго.
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16.02.2021 14:11 Відповісти
Потрібен шприц малого об"єму.
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16.02.2021 14:17 Відповісти
и для высокотехнологичной Японии это проблема????
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16.02.2021 14:18 Відповісти
Это проблема для высоко-бюрократической Японии. Всё регламентировано. Особенно в медицине. Новый шприц надо пропускать через все инстанции, чтоб получить разрешение. Это может занять немало времени. Быстрее и дешевле купить там, где бюрократии поменьше.
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16.02.2021 14:37 Відповісти
но выбрасывать из-за невозможности вытянуть последнюю дозу...абсурд
(хотя про мед. бюрократию согласен...а вдруг что-то мимо протокола лечения))
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16.02.2021 14:41 Відповісти
Малий об'єм - це скільки і для чого? Тут вже інші версії озвучили.
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16.02.2021 14:22 Відповісти
Подивись на фотках де роблять вакцинацію. Вони тоненькі. Для малих доз.
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16.02.2021 14:25 Відповісти
Не можуть великим шприцем малу дозу ввести, нехай візьмуть інсуліновий, якшо йдеться про рідину.
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16.02.2021 14:32 Відповісти
та ні, думаю вона в мізерних порціях вводиться щось на зразок інсулінового шприця, ну мабуть можна звісно набрати 50 доз у звичайний шприц та ширятись дозами на глазок
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16.02.2021 16:01 Відповісти
Интересно, а Степанов в курсе, что для вакцины нужны спецшприцы. Или он думает, что вакцину надо перорально с ложечки сёрбать.
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16.02.2021 14:04 Відповісти
а йому як казав азіров все пі-уй, він же ширятись нею не збираеться, чисто прибарахліться - і так сойдет
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16.02.2021 16:04 Відповісти
Я так понял, надо иголка длиннее, обычная только 5/6 флафона высасывает? В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев - Цензор.НЕТ 2793
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16.02.2021 14:04 Відповісти
А если флакон перевернуть, вакцина испорится?
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16.02.2021 14:07 Відповісти
В инструкции этот способ не описали, чем вогнали педантичных японцев в ступор
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16.02.2021 18:06 Відповісти
хм.. а в Украине, Степанида решила вообще вакцину не завозить чтобы такого не повторилось как в Японии... о деньги за вакцину перечислили, и откат взяли.. и потом кому-то ее перепродадут..
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16.02.2021 14:05 Відповісти
А зливати в один флакон в рамках однієї партії не допускається?
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16.02.2021 14:06 Відповісти
О... вот нам и Пфайзера партия привалит в скором будущем...
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16.02.2021 14:08 Відповісти
Там еще пластыри должны быть специальные, раз уж шприцы такие.
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16.02.2021 14:10 Відповісти
"Дайте НАМ! Дайте НАМ!" - кричал, бежа за японцем Степашка.
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16.02.2021 14:08 Відповісти
вообще то...что то не понятное...
почему нельзя извлечь последнюю дозу???? длина игла маленькая? или что???
какой-то абсурд
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16.02.2021 14:10 Відповісти
Вы правы. Добавлю, флакон можно чуть наклонить, что при необходимости обычно и делают.
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16.02.2021 15:18 Відповісти
наклонить, перевернуть...
фиг его знает...что там за хитрость???
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16.02.2021 15:20 Відповісти
так хай срочна напише виробнику що замарачіваться і фасовать не треба - шлите бочками а ми тут уже у відра разольом
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16.02.2021 16:08 Відповісти
У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 5289
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16.02.2021 14:11 Відповісти
Посм. ролик про Японию... просто страна мечты.
Настолько для людей все сделано, как говорил Гузар за Европу. - там все сделано для человека(и для женщин тоже), а не для того шоп его унизить(и даже женщину).
вот бы туда поехать то... У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 6905
Настолько круто же там. Даже ватники недоумевают - Ваня украл велик, возвратился в ***********, потом опять поехал, а велик там и стоит, Ваня не дурак, украл еще три до кучи с матом - знайте муссолинисты как нападать на Сибирь который никому нах..й не нужен, бобы проростали, можем прорости(и немедленно утащил "трофеи") У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 5362
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16.02.2021 14:13 Відповісти
"Японським медикам доведеться викинути частину поставленої в країну вакцини проти коронавірусу нового типу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, через відсутність спеціальних шприців."- так ,голки мають телескопом ховатися в шприц!
А ви не знали?
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16.02.2021 14:15 Відповісти
***** закупить залишки, дабавлять вазеліну і, під видом анальної змазки, будуть вакцинувати ректально.
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16.02.2021 14:35 Відповісти
Нам бы их проблемы! У нас через клизму бы вводили. Через попу. Потому, что у нас много чего через попу.
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16.02.2021 14:47 Відповісти
А як Україна забезпечена спеціальними шприцами?Чи ми будемо викидувати 3 з 6 доз,закуплених за наші з вами гроші із -за відсутності спеціальних шприців?
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16.02.2021 16:46 Відповісти
у меня сразу возник вопрос: в Украине есть специальные шприцы ? или как?!
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16.02.2021 17:48 Відповісти
Какой мудак новость переводил? Там смысл полностью противоположный! Японцам нужны обычные шприцы. А у них шприцы своей конструкции в стране, которые всегда оставляют 0,1 грамм в самом шприце (если нужно потом убедиться, что именно кололи). Поэтому 1 флакона должно хватить на 6 уколов, а японскими шприцами хватит только на 5 уколов. Никто ничего не выкидывает.
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16.02.2021 20:24 Відповісти
Ну тогда не совсем понятно в чём проблема закупить "обычные" шприцы. Их даже в Украине делают!
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17.02.2021 11:16 Відповісти
1. Украинское гавно даже завозить в Японию не разрешат.
2. Японцы не видят никаких проблем и менять свою медицину не будут. Ну теряют они 1\6 часть вакцины впустую и что? У них такие шприцы обязательны по закону. Конструктивно: там специально сделан неудаляемый объем, в котором всегда останется лекарство. Нашим шприцом тебе уколят и ты хрен когда узнаешь, что же именно вкололи. А у них ты всегда можешь узнать.
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17.02.2021 12:46 Відповісти
Вот чем отличаются японские шприцы:
У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців - Цензор.НЕТ 8007
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17.02.2021 12:50 Відповісти
И кстати: у нас иглу можно хоть 10 раз снимать-одевать. А у них она одевается на заводе и если ее сняли, то одеть потом снова (хоть эту хоть другую) невозможно.
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17.02.2021 12:52 Відповісти
Дорогой Лепольд!
НЕ обїясняй мне про шприці третий раз, я мальчик умній!
Мой вопрос касается ТЕКСТА НОВОСТИ, а именно:
"
"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", - заявил Като.
Он пояснил, что в мире предлагается не так много специальных шприцев, из-за чего закупить необходимое количество сложно. В настоящее время Япония ведет переговоры с несколькими производителями."

Если у них другая конструкция запрещена законом - про что они ведут переговоры?
Что это за бред?
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17.02.2021 12:54 Відповісти
 
 