У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Японським медикам доведеться викинути частину поставленої в країну вакцини проти коронавірусу нового типу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, через відсутність спеціальних шприців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Кацунобу Като.
Звичайні шприци дозволяють вилучити лише п'ять із шести ін'єкцій із флакона з препаратом, для вилучення залишку обсягу необхідні особливі шприци.
"Частину препарату, що залишається у флаконах, доведеться викидати", - заявив Като.
Він пояснив, що у світі пропонується не так багато спеціальних шприців, через що закупити необхідну кількість складно. Нині Японія веде переговори з декількома виробниками.
Через цю проблему вже замовленою владою партією вакцини вдасться вакцинувати 60 млн осіб замість спочатку запланованих 72 млн, зазначено в повідомленні.
14 лютого міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії схвалило вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer на території країни.
Будь ласка, зачекайте...
Мир рушится.
Ничего не понял.
и выбери шо нравится. кто и как снимает поездку, а Маски Шоу в Японии оставь напоследок когда от НЕНАВИСТИ откупоришь бутылку со словами - " а затоунасракеты" и "аяслужилшоонитамдажемаргаринанеели"
А потом... сделаешь так()если ты русский мужик) = (с*ка бл*) а за то и у нас ..... ну а у нас женжины...... (смотришь на японок и штаны падают, срав.няя)
или шоб поржать, то Маски шоу там же.
может еще Птушкин в Токио, или в Японии, ну, название. Птушкин - наш типо блоггер видео делает. Дубай, круизы - ездит и снимает, но нормас видосики, правда долгие, але рассказывает и снимает круто.
на Ютубе то есть он.
я те навел примеры шо мона позырить за Японию.
Ты еврей? я тоже нет. хотя жаль.
Скорее всего есть какое-то бюрократическое препятствие. Бюрократия и абсурд всегда где-то рядом.
А у них смех пробирает:
как же они нам завидуют то
для ЯПОНИИ ???? это шо космос????
(хотя про мед. бюрократию согласен...а вдруг что-то мимо протокола лечения))
почему нельзя извлечь последнюю дозу???? длина игла маленькая? или что???
какой-то абсурд
фиг его знает...что там за хитрость???
Настолько для людей все сделано, как говорил Гузар за Европу. - там все сделано для человека(и для женщин тоже), а не для того шоп его унизить(и даже женщину).
вот бы туда поехать то...
Настолько круто же там. Даже ватники недоумевают - Ваня украл велик, возвратился в ***********, потом опять поехал, а велик там и стоит, Ваня не дурак, украл еще три до кучи с матом - знайте муссолинисты как нападать на Сибирь который никому нах..й не нужен, бобы проростали, можем прорости(и немедленно утащил "трофеи")
А ви не знали?
2. Японцы не видят никаких проблем и менять свою медицину не будут. Ну теряют они 1\6 часть вакцины впустую и что? У них такие шприцы обязательны по закону. Конструктивно: там специально сделан неудаляемый объем, в котором всегда останется лекарство. Нашим шприцом тебе уколят и ты хрен когда узнаешь, что же именно вкололи. А у них ты всегда можешь узнать.
НЕ обїясняй мне про шприці третий раз, я мальчик умній!
Мой вопрос касается ТЕКСТА НОВОСТИ, а именно:
"
"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", - заявил Като.
Он пояснил, что в мире предлагается не так много специальных шприцев, из-за чего закупить необходимое количество сложно. В настоящее время Япония ведет переговоры с несколькими производителями."
Если у них другая конструкция запрещена законом - про что они ведут переговоры?
Что это за бред?