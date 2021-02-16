У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців

Японським медикам доведеться викинути частину поставленої в країну вакцини проти коронавірусу нового типу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, через відсутність спеціальних шприців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Кацунобу Като.

Звичайні шприци дозволяють вилучити лише п'ять із шести ін'єкцій із флакона з препаратом, для вилучення залишку обсягу необхідні особливі шприци.

"Частину препарату, що залишається у флаконах, доведеться викидати", - заявив Като.

Він пояснив, що у світі пропонується не так багато спеціальних шприців, через що закупити необхідну кількість складно. Нині Японія веде переговори з декількома виробниками.

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Через цю проблему вже замовленою владою партією вакцини вдасться вакцинувати 60 млн осіб замість спочатку запланованих 72 млн, зазначено в повідомленні.

14 лютого міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії схвалило вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer на території країни.