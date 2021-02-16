"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Черновцы

"Укрзализныця" по многочисленным просьбам пассажиров со следующей недели запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

График курсирования поезда №249/250 Киев-Черновцы-Киев:

- отправление из Киева 26 февраля, 1, 5, 7, 9 марта — в 15.09, прибытие в Черновцы в 08.15;

- из Черновцов — 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19.15, прибытие в Киев в 12.30.

Напомним, что в конце 2020 г. "Укрзализныця" запустила новый поезд Интерсити + №745 / 746 Киев - Славское.

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С расписанием можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци", билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.