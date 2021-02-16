"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до Чернівців

"Укрзалізниця" на численні прохання пасажирів з наступного тижня запускає додатковий поїзд з Києва до Чернівців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Графік курсування поїзда №249/250 Київ-Чернівці-Київ:

- відправлення з Києва 26 лютого, 1, 5, 7, 9 березня - о 15:09, прибуття до Чернівців о 08:15;

- з Чернівців - 25 і 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15, прибуття до Києва о 12:30.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року "Укрзалізниця" запустила новий потяг Інтерсіті+ №745/746 Київ - Славське.

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З розкладом можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці", квитки придбати в залізничних касах або онлайн.