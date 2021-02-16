РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13928 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
23 063 10
дети (6021) Киевская область (3537) ОГА (2375) отравление (1572)

На Киевщине две семиклассницы отравились неизвестными веществами: одна девочка умерла, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

На Киевщине две семиклассницы отравились неизвестными веществами: одна девочка умерла, - ОГА

В Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация (ОГА), передает Цензор.НЕТ.

"В Боярке в академическом лицее "Гармония", который подчиняется Боярской территориальной громаде Фастовского района, сегодня, 16 февраля, произошла трагедия. Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - сказано в сообщени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа, - Нацполиция

Отмечается, что в связи с этим глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

"Выражаю искренние слова соболезнования родителям пострадавших школьниц. Это ужасная трагедия, всколыхнула Киевскую область. Дал всем профильным службам поручения как можно быстрее выяснить все обстоятельства дела. На месте происшествия уже начала работать полиция", - подчеркнул Володин.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая,

А без этого ******** службы бы расследование не проводили ???
показать весь комментарий
16.02.2021 15:50
+5
Ключевая фраза тут "... приняли неизвестные вещества..."
показать весь комментарий
16.02.2021 15:40
+3
Наркотики же стали другими ,химия одна ,вот и результаты .
показать весь комментарий
16.02.2021 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ключевая фраза тут "... приняли неизвестные вещества..."
показать весь комментарий
16.02.2021 15:40 Ответить
Ох уж эти школярки...суют в рот непонятно что
показать весь комментарий
16.02.2021 15:48 Ответить
як казав наш викладач дівчатам на курілкє: "Краще б ви, дівчата, іншу палицю до рота брали")))
показать весь комментарий
16.02.2021 15:56 Ответить
одно другому не мешает
показать весь комментарий
16.02.2021 16:39 Ответить
глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая,

А без этого ******** службы бы расследование не проводили ???
показать весь комментарий
16.02.2021 15:50 Ответить
Цепочка. Закладки, мены, прокуратура.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:50 Ответить
Наркотики же стали другими ,химия одна ,вот и результаты .
показать весь комментарий
16.02.2021 15:53 Ответить
может школоту занять чем пора, пионерию там ввести, еще чего, мрут как мухи
показать весь комментарий
16.02.2021 17:36 Ответить
Поназивали "ліцеї", "гімназії", "університети" - звичайної школи не знайти вже
показать весь комментарий
16.02.2021 17:38 Ответить
Років двадцять тому йду по вулиці... Попереду йдуть дві "соски", років по 15... Чую: "Тарен, тарен... Хорошо вставляет...". Здогадався, що щось наркотичне... Зателефонував знайомому лікарю-наркологу... Той сміється: "Не живеш ти "в ногу з життям, старий став, "непродвинутий"...". Пояснив... Мусив з ним проконсультуваться - у самого діти підростали. Треба ж знать було, щоб вчасно помітить... Мало що може буть... Але, слава богу, не знадобилося...
показать весь комментарий
16.02.2021 17:47 Ответить
 
 