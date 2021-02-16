На Київщині дві семикласниці отруїлися невідомими речовинами: одна дівчинка померла, - ОДА

У Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація (ОДА), передає Цензор.НЕТ.

"У Боярці в академічному ліцеї "Гармонія", який підпорядковується Боярській територіальній громаді Фастівського району, сьогодні, 16 лютого, сталася трагедія. Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлися. На жаль, одну дівчинку не вдалося врятувати. Натомість друга школярка перебуває в лікарні в стані середньо стабільному", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з цим голова Київської облдержадміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.

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"Висловлюю щирі слова співчуття батькам постраждалих школярок. Це жахлива трагедія, яка сколихнула Київщину. Дав усім профільним службам доручення якнайшвидше з’ясувати всі обставини справи. На місці події вже почала працювати поліція", – наголосив Володін.