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діти (4404) Київська область (3131) ОДА (1540) отруєння (931)

На Київщині дві семикласниці отруїлися невідомими речовинами: одна дівчинка померла, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

На Київщині дві семикласниці отруїлися невідомими речовинами: одна дівчинка померла, - ОДА

У Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація (ОДА), передає Цензор.НЕТ.

"У Боярці в академічному ліцеї "Гармонія", який підпорядковується Боярській територіальній громаді Фастівського району, сьогодні, 16 лютого, сталася трагедія. Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлися. На жаль, одну дівчинку не вдалося врятувати. Натомість друга школярка перебуває в лікарні в стані середньо стабільному", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з цим голова Київської облдержадміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.

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"Висловлюю щирі слова співчуття батькам постраждалих школярок. Це жахлива трагедія, яка сколихнула Київщину. Дав усім профільним службам доручення якнайшвидше з’ясувати всі обставини справи. На місці події вже почала працювати поліція", – наголосив Володін.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая,

А без этого ******** службы бы расследование не проводили ???
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16.02.2021 15:50
+5
Ключевая фраза тут "... приняли неизвестные вещества..."
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16.02.2021 15:40
+3
Наркотики же стали другими ,химия одна ,вот и результаты .
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16.02.2021 15:53
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Ключевая фраза тут "... приняли неизвестные вещества..."
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16.02.2021 15:40 Відповісти
Ох уж эти школярки...суют в рот непонятно что
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16.02.2021 15:48 Відповісти
як казав наш викладач дівчатам на курілкє: "Краще б ви, дівчата, іншу палицю до рота брали")))
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16.02.2021 15:56 Відповісти
одно другому не мешает
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16.02.2021 16:39 Відповісти
глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая,

А без этого ******** службы бы расследование не проводили ???
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16.02.2021 15:50 Відповісти
Цепочка. Закладки, мены, прокуратура.
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16.02.2021 15:50 Відповісти
Наркотики же стали другими ,химия одна ,вот и результаты .
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16.02.2021 15:53 Відповісти
может школоту занять чем пора, пионерию там ввести, еще чего, мрут как мухи
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16.02.2021 17:36 Відповісти
Поназивали "ліцеї", "гімназії", "університети" - звичайної школи не знайти вже
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16.02.2021 17:38 Відповісти
Років двадцять тому йду по вулиці... Попереду йдуть дві "соски", років по 15... Чую: "Тарен, тарен... Хорошо вставляет...". Здогадався, що щось наркотичне... Зателефонував знайомому лікарю-наркологу... Той сміється: "Не живеш ти "в ногу з життям, старий став, "непродвинутий"...". Пояснив... Мусив з ним проконсультуваться - у самого діти підростали. Треба ж знать було, щоб вчасно помітить... Мало що може буть... Але, слава богу, не знадобилося...
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16.02.2021 17:47 Відповісти
 
 