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Участники российского "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло двух российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКИП.
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в список вошли музыканты из "Хора Турецкого" Михаил Турецкий и Игорь Зверев.
Ранее в данный перечень попали четверо участников данного коллектива: Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.
Напоминаем, МКИП публикует и обновляет "черный список" на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в нем 171 человек.
Топ комментарии
+16 Garry Grant
показать весь комментарий16.02.2021 17:12
+10 Вася Шевченко f77d76ba
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+8 Порохобандерівець
показать весь комментарий16.02.2021 17:11
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поднять бабла в Украине более не получится
3 года минимум
Шо олень - понятно, но вот с каких гор...
Или аотайский узкопленочній?
на моем погребальном камне не будет надписи: "Он был пропаГандоном!"..
а Вася Лановой чистый пропаГандон!.. как и шлюшка Кабзон, как шабаш проституток "хора им Александрова"..
я еще с 2010 года говорил, когда спорил с своими знакомыми из Рашки: "С приходом Интернета и свободы информации, Рашка в этой эпохе просто не выживет!"..
Потому что, Рашка не может существовать в открытой информационной среде, в среде свободного обмена точками зрения..
а потому что Рашка может существовать только в состоянии ущемления свободной информации, в информационном тоталитаризме, в навязывания одной точки зрения в качестве единственной (вспомни при Совке была газета "Правда", а сейчас эту функцию выполняют 10 пропагандонов)..
Вспомни недавний случай, когда молодые утырки обоссали старого деда-ватника..
Знаешь в чем смысл этой ситуации?!.. Рашка проиграла борьбу за молодое поколение!
А Украина выиграла эту борьбу, и поэтому будущее за Украиной!
А у вас будущего нет!..
14-летний сторонник Навального помочился на своего деда во время спора
мой дед погиб в первом месяце войны где-то в Харьковской области..
мой отец сотрудник КГБ с 30 летним стажем и упоротый ватник!..
но после 1991 все изменилось, от слова "всё".. Рашка это "тюрьма народов"!
а я убежденный и бандеровец и порохобот!..
я это пишу, шоб тебе мозг порвало!
дружок!.. я слегка вытащил тебя за границу твоего мировоззрения, и вот ты уже потерял превосходительный тон и снисходительное отношение..
это называется: "программа выполнила недопустимую операцию, и будет самоуничтожена"..
ну вот...скажут спутник ни при чем )))
Какалья,одним словом.Не путать с канальей.
Мишанька решил вмазаться кацапской вакциной=откинуть коньки(копыта).Тысяча чертей понесут его на свидание с Констанцией.
Песня исполняется левой рукой
Вторім номером программі песня:
"Володя пукин молодец!
Кацапам наступил пзд..."...