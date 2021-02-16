Участники российского "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло двух российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКИП.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в список вошли музыканты из "Хора Турецкого" Михаил Турецкий и Игорь Зверев.

Ранее в данный перечень попали четверо участников данного коллектива: Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские артистки Апина и Глебова внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Напоминаем, МКИП публикует и обновляет "черный список" на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в нем 171 человек.