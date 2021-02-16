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Новости Политика Украины
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Министерство культуры и информационной политики (711) черный список (106) артисты (275)

Участники российского "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Участники российского

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло двух российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКИП.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в список вошли музыканты из "Хора Турецкого" Михаил Турецкий и Игорь Зверев.

Ранее в данный перечень попали четверо участников данного коллектива: Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские артистки Апина и Глебова внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Напоминаем, МКИП публикует и обновляет "черный список" на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в нем 171 человек.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Не. Огромный удар-это давить бульдозером турецкие помидоры.
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16.02.2021 17:12
+10
михуил боярский 10 дней назад пафосно ширанул себе спутник (и легонько чуть не потерял сознание..впечатлительный такой).... а сегодня чёйто поплохерело и свезли в больничку...
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16.02.2021 17:16
+8
Хор Алєксандрова уже дочекався в солісти Кабздона.
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16.02.2021 17:11
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Для них это огромный удар Участники российскго "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП - Цензор.НЕТ 3582
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16.02.2021 17:09 Ответить
Не. Огромный удар-это давить бульдозером турецкие помидоры.
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16.02.2021 17:12 Ответить
А ещё - присесть на бутылку...
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16.02.2021 17:19 Ответить
А ты о чем?
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16.02.2021 20:28 Ответить
ну не скажи
поднять бабла в Украине более не получится
3 года минимум
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16.02.2021 17:19 Ответить
А они когда-то поднимали бабло в Украине? В Майами было, в Украине не помню.
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16.02.2021 20:34 Ответить
В Украине они зарабатывают больше с концертов - ибо налог очень маленький. А внарасее огромный...
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16.02.2021 17:20 Ответить
налоги платятся по месту регистрации, олень Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 3947
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16.02.2021 19:05 Ответить
идиот, зачем ты лезешь сюда кацап. Тем более когда не разбираешься в теме...
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17.02.2021 02:38 Ответить
Дагестанский?
Шо олень - понятно, но вот с каких гор...
Или аотайский узкопленочній?
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16.02.2021 17:22 Ответить
ты прав, оленей нужно бить по рогам!
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16.02.2021 17:25 Ответить
Участники российскго "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП - Цензор.НЕТ 3556
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16.02.2021 17:31 Ответить
Поют красиво , но не тот мотив . Хотя в дружественной нам Германии им аплодируют .
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16.02.2021 17:11 Ответить
аплодируют исключительно русские, типа, немцы, из Казахстана, для которых их "мотив" - самое то.
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16.02.2021 17:26 Ответить
Эт точно... -- лет 8 тому назад жинка завела на их концерт -- зал ломился и тащился от совковых песен. ...а я жалел, шо тазик с собой не прихватил -- тошнотило реально... -- но всё в себе оставил, загнал в глубь...*)
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16.02.2021 19:55 Ответить
Хор Алєксандрова уже дочекався в солісти Кабздона.
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16.02.2021 17:11 Ответить
Да - пора объединять их в сводный хор и кабздона им солистом.
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16.02.2021 17:18 Ответить
И что характерно, все они, включая кабзонца, также незадолго были внесены в "черный список" МКИП.
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16.02.2021 17:50 Ответить
Пох на них и до и после внесения.
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16.02.2021 17:14 Ответить
Это называется-епаться с карасями.Просто одним указом запретите въезд всем представителям культуры страны-оккупанта-агрессора и всё.Вменяемых там от силы 5 %,как -то без них мы обойдемся.
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16.02.2021 17:15 Ответить
михуил боярский 10 дней назад пафосно ширанул себе спутник (и легонько чуть не потерял сознание..впечатлительный такой).... а сегодня чёйто поплохерело и свезли в больничку...
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16.02.2021 17:16 Ответить
Каналья! В такой отвественній момент решил свинтить на кладбище!
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16.02.2021 17:20 Ответить
та хто зна...мож еще оклемается...
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16.02.2021 17:22 Ответить
Вася Лановой уже проделал такой эксперимент.. и где сейчас Вася?!.. а Вася на кладбище рассказывает червям про "русский мир"..
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16.02.2021 17:27 Ответить
Угу..А черви едят Васю и кивают с пониманием. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 3296
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16.02.2021 18:23 Ответить
Лановому было 87 лет..., доживешь?
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16.02.2021 20:39 Ответить
я?!.. скорее всего нет.. у меня травма позвоночника, и последние 30 лет я борюсь за нормальную жизнь.. но, есть большое "Но!"..
на моем погребальном камне не будет надписи: "Он был пропаГандоном!"..
а Вася Лановой чистый пропаГандон!.. как и шлюшка Кабзон, как шабаш проституток "хора им Александрова"..
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16.02.2021 21:01 Ответить
Дай Бог тебе здоровья, но... в общем НО.
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16.02.2021 21:09 Ответить
я не религиозный.. так что твои пожеланьки мимо..
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16.02.2021 21:11 Ответить
Просто то, что написано на надгробьях Ланового, и Кобзона, будут читать сотни лет, а твои, да и мои, забудут очень скоро.
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16.02.2021 21:17 Ответить
вот что я тебе скажу, дружок!..
я еще с 2010 года говорил, когда спорил с своими знакомыми из Рашки: "С приходом Интернета и свободы информации, Рашка в этой эпохе просто не выживет!"..
Потому что, Рашка не может существовать в открытой информационной среде, в среде свободного обмена точками зрения..
а потому что Рашка может существовать только в состоянии ущемления свободной информации, в информационном тоталитаризме, в навязывания одной точки зрения в качестве единственной (вспомни при Совке была газета "Правда", а сейчас эту функцию выполняют 10 пропагандонов)..
Вспомни недавний случай, когда молодые утырки обоссали старого деда-ватника..

Знаешь в чем смысл этой ситуации?!.. Рашка проиграла борьбу за молодое поколение!
А Украина выиграла эту борьбу, и поэтому будущее за Украиной!
А у вас будущего нет!..
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16.02.2021 21:32 Ответить
Ну как видишь, Раша не выжила. Ну так, второй сегмент в мире инета. Морская пыль. Не грузись. Пусть будет, как будет.
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16.02.2021 21:36 Ответить
https://www.ntv.ru/novosti/2508701?ref=tjournal.ru

14-летний сторонник Навального помочился на своего деда во время спора
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16.02.2021 21:33 Ответить
тупой вопрос!)) Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 9073.. этот вопрос выдает в тебе кацапа на задании.. ой! бляха!.. рассмешил!
мой дед погиб в первом месяце войны где-то в Харьковской области..
мой отец сотрудник КГБ с 30 летним стажем и упоротый ватник!..
но после 1991 все изменилось, от слова "всё".. Рашка это "тюрьма народов"!
а я убежденный и бандеровец и порохобот!..
я это пишу, шоб тебе мозг порвало!
Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 5071
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16.02.2021 21:46 Ответить
ответ отражает твое смятение)).. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2803
дружок!.. я слегка вытащил тебя за границу твоего мировоззрения, и вот ты уже потерял превосходительный тон и снисходительное отношение..
это называется: "программа выполнила недопустимую операцию, и будет самоуничтожена"..
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16.02.2021 21:54 Ответить
обращайся! )) Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 9972
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16.02.2021 21:57 Ответить
При первом же случае. Удачи.
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16.02.2021 22:00 Ответить
КОВИД у него, который стыдливо называют: медики диагностировали у Михаила Боярского неуточненную пневмонию.
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16.02.2021 17:25 Ответить
ааа...еще не читал...с утра была только резко подскочившая температура и сонливость
ну вот...скажут спутник ни при чем )))
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16.02.2021 17:26 Ответить
"-Снимаю шляпу"-сказал Боярский,но начал почему то снимать кеды. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2390
Какалья,одним словом.Не путать с канальей. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2390
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16.02.2021 18:29 Ответить
Шо, белые тапки примеряет? Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 651
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16.02.2021 19:20 Ответить
Ну аналогия правильная.Поставить кеды в угол,склеить ласты,одеть белые тапочки и т.д.
Мишанька решил вмазаться кацапской вакциной=откинуть коньки(копыта).Тысяча чертей понесут его на свидание с Констанцией. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2796
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17.02.2021 08:40 Ответить
Участники российскго "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП - Цензор.НЕТ 6892
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16.02.2021 17:34 Ответить
Ското он еще и тысячу чертей встретит... Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 1014
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16.02.2021 18:05 Ответить
Таі йух з ним. Було б зо що переживати. Що кацапи,що жиди- один чорт.До речі- є в нас на Слобожанщині така приказка: жид як не збреше,то удавиться...
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16.02.2021 17:17 Ответить
Хор мальчиков Турецкого исполняет песню:"Наши руки не для скуки"
Песня исполняется левой рукой
Вторім номером программі песня:
"Володя пукин молодец!
Кацапам наступил пзд..."...
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16.02.2021 17:19 Ответить
Дай ссылку.
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16.02.2021 20:37 Ответить
https://gex.at.ua/
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16.02.2021 21:07 Ответить
Странный сброд поющих дядей .
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16.02.2021 17:25 Ответить
хор переименовать, с турецкого на хер ********
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16.02.2021 17:52 Ответить
Ты пошутил?
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16.02.2021 20:36 Ответить
Раша в срочном порядке переименует его в хор Армянского.
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16.02.2021 18:04 Ответить
Лещ сказал в Интерпол отправлен запрос в ближайшее время петуШария объявят в международный розыск.
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16.02.2021 18:14 Ответить
Жаль..надо в список ансамбля Александрова
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16.02.2021 20:38 Ответить
Kacaпсский сцарь.. ... 0снователь **********. .. САТАНИСТ и ********/= . Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 114 Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 6575 Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 3713Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 395Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2294Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 8578
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17.02.2021 08:09 Ответить
 
 