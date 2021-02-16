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Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство культури і інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло ще двох російських артистів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКІП.
Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, до списку увійшли музиканти з "Хору Турецького" Михайло Турецький та Ігор Звєрєв.
Раніше до цього переліку потрапили четверо учасників цього колективу: Павло Бердніков, Олексій Александров, Михайло Кузнєцов, Олег Бляхорчук.
Нагадуємо, МКІП публікує та оновлює "чорний список" на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Зараз в ньому 171 особа.
Топ коментарі
+16 Garry Grant
показати весь коментар16.02.2021 17:12
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.02.2021 17:16
+8 Порохобандерівець
показати весь коментар16.02.2021 17:11
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Будь ласка, зачекайте...
поднять бабла в Украине более не получится
3 года минимум
Шо олень - понятно, но вот с каких гор...
Или аотайский узкопленочній?
на моем погребальном камне не будет надписи: "Он был пропаГандоном!"..
а Вася Лановой чистый пропаГандон!.. как и шлюшка Кабзон, как шабаш проституток "хора им Александрова"..
я еще с 2010 года говорил, когда спорил с своими знакомыми из Рашки: "С приходом Интернета и свободы информации, Рашка в этой эпохе просто не выживет!"..
Потому что, Рашка не может существовать в открытой информационной среде, в среде свободного обмена точками зрения..
а потому что Рашка может существовать только в состоянии ущемления свободной информации, в информационном тоталитаризме, в навязывания одной точки зрения в качестве единственной (вспомни при Совке была газета "Правда", а сейчас эту функцию выполняют 10 пропагандонов)..
Вспомни недавний случай, когда молодые утырки обоссали старого деда-ватника..
Знаешь в чем смысл этой ситуации?!.. Рашка проиграла борьбу за молодое поколение!
А Украина выиграла эту борьбу, и поэтому будущее за Украиной!
А у вас будущего нет!..
14-летний сторонник Навального помочился на своего деда во время спора
мой дед погиб в первом месяце войны где-то в Харьковской области..
мой отец сотрудник КГБ с 30 летним стажем и упоротый ватник!..
но после 1991 все изменилось, от слова "всё".. Рашка это "тюрьма народов"!
а я убежденный и бандеровец и порохобот!..
я это пишу, шоб тебе мозг порвало!
дружок!.. я слегка вытащил тебя за границу твоего мировоззрения, и вот ты уже потерял превосходительный тон и снисходительное отношение..
это называется: "программа выполнила недопустимую операцию, и будет самоуничтожена"..
ну вот...скажут спутник ни при чем )))
Какалья,одним словом.Не путать с канальей.
Мишанька решил вмазаться кацапской вакциной=откинуть коньки(копыта).Тысяча чертей понесут его на свидание с Констанцией.
Песня исполняется левой рукой
Вторім номером программі песня:
"Володя пукин молодец!
Кацапам наступил пзд..."...