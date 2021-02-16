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Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Учасники російського

Міністерство культури і інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло ще двох російських артистів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКІП.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, до списку увійшли музиканти з "Хору Турецького" Михайло Турецький та Ігор Звєрєв.

Раніше до цього переліку потрапили четверо учасників цього колективу: Павло Бердніков, Олексій Александров, Михайло Кузнєцов, Олег Бляхорчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасників "Хору Турецького" та акторів з пропагандистського фільму "Крим" внесено до переліку осіб, які являють загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Нагадуємо, МКІП публікує та оновлює "чорний список" на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Зараз в ньому 171 особа.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Не. Огромный удар-это давить бульдозером турецкие помидоры.
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16.02.2021 17:12
+10
михуил боярский 10 дней назад пафосно ширанул себе спутник (и легонько чуть не потерял сознание..впечатлительный такой).... а сегодня чёйто поплохерело и свезли в больничку...
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16.02.2021 17:16
+8
Хор Алєксандрова уже дочекався в солісти Кабздона.
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16.02.2021 17:11
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Для них это огромный удар Участники российскго "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП - Цензор.НЕТ 3582
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16.02.2021 17:09 Відповісти
Не. Огромный удар-это давить бульдозером турецкие помидоры.
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16.02.2021 17:12 Відповісти
А ещё - присесть на бутылку...
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16.02.2021 17:19 Відповісти
А ты о чем?
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16.02.2021 20:28 Відповісти
ну не скажи
поднять бабла в Украине более не получится
3 года минимум
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16.02.2021 17:19 Відповісти
А они когда-то поднимали бабло в Украине? В Майами было, в Украине не помню.
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16.02.2021 20:34 Відповісти
В Украине они зарабатывают больше с концертов - ибо налог очень маленький. А внарасее огромный...
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16.02.2021 17:20 Відповісти
налоги платятся по месту регистрации, олень Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 3947
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16.02.2021 19:05 Відповісти
идиот, зачем ты лезешь сюда кацап. Тем более когда не разбираешься в теме...
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17.02.2021 02:38 Відповісти
Дагестанский?
Шо олень - понятно, но вот с каких гор...
Или аотайский узкопленочній?
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16.02.2021 17:22 Відповісти
ты прав, оленей нужно бить по рогам!
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16.02.2021 17:25 Відповісти
Участники российскго "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП - Цензор.НЕТ 3556
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16.02.2021 17:31 Відповісти
Поют красиво , но не тот мотив . Хотя в дружественной нам Германии им аплодируют .
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16.02.2021 17:11 Відповісти
аплодируют исключительно русские, типа, немцы, из Казахстана, для которых их "мотив" - самое то.
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16.02.2021 17:26 Відповісти
Эт точно... -- лет 8 тому назад жинка завела на их концерт -- зал ломился и тащился от совковых песен. ...а я жалел, шо тазик с собой не прихватил -- тошнотило реально... -- но всё в себе оставил, загнал в глубь...*)
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16.02.2021 19:55 Відповісти
Хор Алєксандрова уже дочекався в солісти Кабздона.
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16.02.2021 17:11 Відповісти
Да - пора объединять их в сводный хор и кабздона им солистом.
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16.02.2021 17:18 Відповісти
И что характерно, все они, включая кабзонца, также незадолго были внесены в "черный список" МКИП.
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16.02.2021 17:50 Відповісти
Пох на них и до и после внесения.
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16.02.2021 17:14 Відповісти
Это называется-епаться с карасями.Просто одним указом запретите въезд всем представителям культуры страны-оккупанта-агрессора и всё.Вменяемых там от силы 5 %,как -то без них мы обойдемся.
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16.02.2021 17:15 Відповісти
михуил боярский 10 дней назад пафосно ширанул себе спутник (и легонько чуть не потерял сознание..впечатлительный такой).... а сегодня чёйто поплохерело и свезли в больничку...
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16.02.2021 17:16 Відповісти
Каналья! В такой отвественній момент решил свинтить на кладбище!
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16.02.2021 17:20 Відповісти
та хто зна...мож еще оклемается...
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16.02.2021 17:22 Відповісти
Вася Лановой уже проделал такой эксперимент.. и где сейчас Вася?!.. а Вася на кладбище рассказывает червям про "русский мир"..
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16.02.2021 17:27 Відповісти
Угу..А черви едят Васю и кивают с пониманием. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 3296
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16.02.2021 18:23 Відповісти
Лановому было 87 лет..., доживешь?
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16.02.2021 20:39 Відповісти
я?!.. скорее всего нет.. у меня травма позвоночника, и последние 30 лет я борюсь за нормальную жизнь.. но, есть большое "Но!"..
на моем погребальном камне не будет надписи: "Он был пропаГандоном!"..
а Вася Лановой чистый пропаГандон!.. как и шлюшка Кабзон, как шабаш проституток "хора им Александрова"..
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16.02.2021 21:01 Відповісти
Дай Бог тебе здоровья, но... в общем НО.
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16.02.2021 21:09 Відповісти
я не религиозный.. так что твои пожеланьки мимо..
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16.02.2021 21:11 Відповісти
Просто то, что написано на надгробьях Ланового, и Кобзона, будут читать сотни лет, а твои, да и мои, забудут очень скоро.
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16.02.2021 21:17 Відповісти
вот что я тебе скажу, дружок!..
я еще с 2010 года говорил, когда спорил с своими знакомыми из Рашки: "С приходом Интернета и свободы информации, Рашка в этой эпохе просто не выживет!"..
Потому что, Рашка не может существовать в открытой информационной среде, в среде свободного обмена точками зрения..
а потому что Рашка может существовать только в состоянии ущемления свободной информации, в информационном тоталитаризме, в навязывания одной точки зрения в качестве единственной (вспомни при Совке была газета "Правда", а сейчас эту функцию выполняют 10 пропагандонов)..
Вспомни недавний случай, когда молодые утырки обоссали старого деда-ватника..

Знаешь в чем смысл этой ситуации?!.. Рашка проиграла борьбу за молодое поколение!
А Украина выиграла эту борьбу, и поэтому будущее за Украиной!
А у вас будущего нет!..
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16.02.2021 21:32 Відповісти
Ну как видишь, Раша не выжила. Ну так, второй сегмент в мире инета. Морская пыль. Не грузись. Пусть будет, как будет.
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16.02.2021 21:36 Відповісти
https://www.ntv.ru/novosti/2508701?ref=tjournal.ru

14-летний сторонник Навального помочился на своего деда во время спора
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16.02.2021 21:33 Відповісти
тупой вопрос!)) Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 9073.. этот вопрос выдает в тебе кацапа на задании.. ой! бляха!.. рассмешил!
мой дед погиб в первом месяце войны где-то в Харьковской области..
мой отец сотрудник КГБ с 30 летним стажем и упоротый ватник!..
но после 1991 все изменилось, от слова "всё".. Рашка это "тюрьма народов"!
а я убежденный и бандеровец и порохобот!..
я это пишу, шоб тебе мозг порвало!
Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 5071
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16.02.2021 21:46 Відповісти
ответ отражает твое смятение)).. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2803
дружок!.. я слегка вытащил тебя за границу твоего мировоззрения, и вот ты уже потерял превосходительный тон и снисходительное отношение..
это называется: "программа выполнила недопустимую операцию, и будет самоуничтожена"..
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16.02.2021 21:54 Відповісти
обращайся! )) Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 9972
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16.02.2021 21:57 Відповісти
При первом же случае. Удачи.
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16.02.2021 22:00 Відповісти
КОВИД у него, который стыдливо называют: медики диагностировали у Михаила Боярского неуточненную пневмонию.
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16.02.2021 17:25 Відповісти
ааа...еще не читал...с утра была только резко подскочившая температура и сонливость
ну вот...скажут спутник ни при чем )))
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16.02.2021 17:26 Відповісти
"-Снимаю шляпу"-сказал Боярский,но начал почему то снимать кеды. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2390
Какалья,одним словом.Не путать с канальей. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2390
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16.02.2021 18:29 Відповісти
Шо, белые тапки примеряет? Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 651
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16.02.2021 19:20 Відповісти
Ну аналогия правильная.Поставить кеды в угол,склеить ласты,одеть белые тапочки и т.д.
Мишанька решил вмазаться кацапской вакциной=откинуть коньки(копыта).Тысяча чертей понесут его на свидание с Констанцией. Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2796
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17.02.2021 08:40 Відповісти
Участники российскго "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП - Цензор.НЕТ 6892
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16.02.2021 17:34 Відповісти
Ското он еще и тысячу чертей встретит... Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 1014
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16.02.2021 18:05 Відповісти
Таі йух з ним. Було б зо що переживати. Що кацапи,що жиди- один чорт.До речі- є в нас на Слобожанщині така приказка: жид як не збреше,то удавиться...
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16.02.2021 17:17 Відповісти
Хор мальчиков Турецкого исполняет песню:"Наши руки не для скуки"
Песня исполняется левой рукой
Вторім номером программі песня:
"Володя пукин молодец!
Кацапам наступил пзд..."...
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16.02.2021 17:19 Відповісти
Дай ссылку.
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16.02.2021 20:37 Відповісти
https://gex.at.ua/
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16.02.2021 21:07 Відповісти
Странный сброд поющих дядей .
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16.02.2021 17:25 Відповісти
хор переименовать, с турецкого на хер ********
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16.02.2021 17:52 Відповісти
Ты пошутил?
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16.02.2021 20:36 Відповісти
Раша в срочном порядке переименует его в хор Армянского.
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16.02.2021 18:04 Відповісти
Лещ сказал в Интерпол отправлен запрос в ближайшее время петуШария объявят в международный розыск.
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16.02.2021 18:14 Відповісти
Жаль..надо в список ансамбля Александрова
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16.02.2021 20:38 Відповісти
Kacaпсский сцарь.. ... 0снователь **********. .. САТАНИСТ и ********/= . Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 114 Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 6575 Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 3713Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 395Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 2294Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП - Цензор.НЕТ 8578
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17.02.2021 08:09 Відповісти
 
 