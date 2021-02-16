Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине, - Степанов
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Минздрав получил документы от компании Pfizer для регистрации ее COVID-вакцины и планирует провести разрешительные процедуры в течение следующих дней.
Об этом заявил во вторник во время онлайн-конференции, организованной Американско-Украинском Деловым советом министр здравоохранения Украины Макcим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я получил сообщение, что Pfizer подалась на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, которые получили документы от Pfizer", - отметил украинский министр во время связи с Вашингтоном.
Он подчеркнул, что после регистрации вакцины в Украине она может официально ввозиться, в том числе коммерческими компаниями, и использоваться. "Никаких преград для этого не будет", - уверил глава Минздрава.
Степанов также отметил, что все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, являются безопасными.
Напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина планирует использовать такие вакцины, как Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Novovaks, AstraZeneca, Moderna. При этом он уточнил, что на рынок Украины допускаются вакцины, которые имеют промежуточные результаты третьей стадии клинических испытаний.
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просто у основных поставщиков, не будем говорить каких заказов 2,5 млд. доз.
очень полезная штука, грипп если заболеешь проходит в легуой стадии, даже тепературы порой нет, просто недомогание.
квуой-то дурак чет- вы\фсрал. тьху, даже пишу тапу как этот степашка кличку имееет то.ну сешно же, разве н7ет?
Ублюдок Степанов, вчера тьі собиралось начать вакцинацию незарегистрированной вакциной.
Или тьі, ****, знало, что никакой вакциньі не будет и потому мололо всякий бред.
В любом случае тебе, козлу, срок(хотя как по мне, то тебя просто удавить следует)