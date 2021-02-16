Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини проти COVID-19 в Україні, - Степанов
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МОЗ отримало документи від компанії Pfizer для реєстрації її COVID-вакцини та планує провести дозвільні процедури впродовж наступних днів.
Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою міністр охорони здоров’я України Макcим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію і теж буде зареєстрована в найближчі декілька днів. Буквально мені щойно передали наші експерти, що отримали документи від Pfizer", - зазначив український міністр під час зв’язку з Вашингтоном.
Він зауважив, що після реєстрації вакцини в Україні вона може офіційно ввозитися, у тому числі комерційними компаніями, та використовуватися. "Жодних перепон для цього не буде", - запевнив глава МОЗ.
Степанов також відзначив, що всі вакцини, які зареєстровані на території України, є безпечними.
Нагадаємо, за словами глави МОЗ Максима Степанова, Україна планує використовувати такі вакцини як Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Novovaks, AstraZeneca, Moderna. При цьому він уточнив, що на ринок України допускаються вакцини, які мають проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань.
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просто у основных поставщиков, не будем говорить каких заказов 2,5 млд. доз.
очень полезная штука, грипп если заболеешь проходит в легуой стадии, даже тепературы порой нет, просто недомогание.
квуой-то дурак чет- вы\фсрал. тьху, даже пишу тапу как этот степашка кличку имееет то.ну сешно же, разве н7ет?
Ублюдок Степанов, вчера тьі собиралось начать вакцинацию незарегистрированной вакциной.
Или тьі, ****, знало, что никакой вакциньі не будет и потому мололо всякий бред.
В любом случае тебе, козлу, срок(хотя как по мне, то тебя просто удавить следует)