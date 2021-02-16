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Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини проти COVID-19 в Україні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини проти COVID-19 в Україні, - Степанов

МОЗ отримало документи від компанії Pfizer для реєстрації її COVID-вакцини та планує провести дозвільні процедури впродовж наступних днів.

Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою міністр охорони здоров’я України Макcим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію і теж буде зареєстрована в найближчі декілька днів. Буквально мені щойно передали наші експерти, що отримали документи від Pfizer", - зазначив український міністр під час зв’язку з Вашингтоном.

Він зауважив, що після реєстрації вакцини в Україні вона може офіційно ввозитися, у тому числі комерційними компаніями, та використовуватися. "Жодних перепон для цього не буде", - запевнив глава МОЗ.

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Степанов також відзначив, що всі вакцини, які зареєстровані на території України, є безпечними.

Нагадаємо, за словами глави МОЗ Максима Степанова, Україна планує використовувати такі вакцини як Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Novovaks, AstraZeneca, Moderna. При цьому він уточнив, що на ринок України допускаються вакцини, які мають проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань.

Також читайте: У Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак спеціальних шприців
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Топ коментарі
+6
Вопрос в том зачем было обещать вакцинацию 15 февраля если еще ни одна вакцина незарегистрирована в Украине. Полная непрофессиональность власти.
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16.02.2021 19:29
+4
Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 9254
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16.02.2021 19:34
+2
Які ж клоуни при владі... Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 6506
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16.02.2021 19:25
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Ну так не телитесь а регайте.
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16.02.2021 19:22 Відповісти
Да китайскую, Богатырева давно зарегистрировала ,со Степашкой .Представьте себе вашей фирме дают закупить на всю Украину ,на несколько сот , а может тысяч лямов, доз вакцины. Дают вам денег из которых 12% вы оставите себе в офшоре .Сказка ,да нет быль .НАБУ даже по этому делу открыло дело ,но зелень ,даже пошли на разрыв с МВФ ,и Сытника руководителя НАБУ , уволили. Хряк Янык смееться и спрашивает из ростова ,а что так можно было?
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17.02.2021 08:56 Відповісти
Які ж клоуни при владі... Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 6506
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16.02.2021 19:25 Відповісти
Все уколемся британской вакциной, а Шмарий сядет. Зеля зачед!
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16.02.2021 19:27 Відповісти
врятли, поставки расписаны на год вперед.
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16.02.2021 19:30 Відповісти
Нафиг тогда AstraZeneca зарегалась и пфайзер подал доки на регистрацию?
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16.02.2021 19:50 Відповісти
продадут вам 100т доз и всё. так с миру по нитке и насобираете с каждой компании.
просто у основных поставщиков, не будем говорить каких заказов 2,5 млд. доз.
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16.02.2021 19:55 Відповісти
Вопрос в том зачем было обещать вакцинацию 15 февраля если еще ни одна вакцина незарегистрирована в Украине. Полная непрофессиональность власти.
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16.02.2021 19:29 Відповісти
у них с ляшко соревнование - кто быстрее добежит до микрофона)
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16.02.2021 19:31 Відповісти
да собственно и торопится не стоит. ВОЗ вообще планирует провакцинировать 75% населения только к 2027г!!!!
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16.02.2021 19:36 Відповісти
Все вакцины от ковид- полное фуфло! Их реально нет и не будет как и от СПИДА! Разводят как локов. Не будьте "Спутниками" если мозги не высохли! Будет Господу угодно- все переболеем этой заразой и лучшей вакцины в природе нет чем реально перенесенная инфекция. Большинство умерших от ковид- люди с весом далеко за 100, сахарным диабетом и возрастом в районе 80. Исключения есть но их очень мало в сравнении с числом заболевших. Поэтому глупо подставлять свою тушку под непонятную мачмалу!
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16.02.2021 19:34 Відповісти
вас и от гриппа не вакцинируют ?
очень полезная штука, грипп если заболеешь проходит в легуой стадии, даже тепературы порой нет, просто недомогание.
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16.02.2021 19:38 Відповісти
Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 9254
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16.02.2021 19:34 Відповісти
Я уже писал,что перед Новым Годом,сосиалисты и партия "Шор" приняли много токсичных решений Парламента,в том числе одобрили бюджет страны! Многие из них аннулированы Коституционным Судом,но выяснилось,что в принятом этими ... бюджете,для приобретения вакцин не выделено НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ ! Это разве не саботаж и преступление? И эти преступники правят сейчас страной!
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16.02.2021 19:41 Відповісти
Я получил сообщение, что Pfizer подалась на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, которые получили документы от Pfizer", - отметил украинский министр во время связи с Вашингтоном. Источник: https://censor.net/ru/n3248306\\\\\\\\\\\\\\

квуой-то дурак чет- вы\фсрал. тьху, даже пишу тапу как этот степашка кличку имееет то.ну сешно же, разве н7ет?
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16.02.2021 19:43 Відповісти
Если еще ни одна вакцина не зарегистрированна в Украине, то
Ублюдок Степанов, вчера тьі собиралось начать вакцинацию незарегистрированной вакциной.
Или тьі, ****, знало, что никакой вакциньі не будет и потому мололо всякий бред.
В любом случае тебе, козлу, срок(хотя как по мне, то тебя просто удавить следует)
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16.02.2021 20:13 Відповісти
короче, 1 марта,в понедельник начнется вакцинация...
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16.02.2021 20:25 Відповісти
 
 