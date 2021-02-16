Экологические преступления в Украине будут отслеживать при помощи спутниковых снимков, - Госкосмос

Незаконную вырубку леса, добычу природных ископаемых, организацию стихийных свалок и застройку побережий в Украине будут отслеживать с помощью аэрокосмической съемки.

Соответствующие договоренности заключили представители Госкосмоса и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудничество ГКА с Минприроды расширило спектр использования спутниковых снимков в Украине. Это хорошая перспектива развить те сервисы, которые уже давно работают в передовых странах мира и приносят значительный результат в виде миллиардов долларов, сохранившихся путем противодействия и предупреждения преступлений в экологической сфере", - заявил и.о. председателя Госкосмоса Михаил Лев.

В Госкосмосе добавили, что сейчас Национальный центр управления и испытаний космических средств работает над методиками использования снимков в деятельности инспекторов Минприроды, "чтобы обеспечить правомочность предоставленных спутниковых данных в судах".

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