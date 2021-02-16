РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14452 посетителя онлайн
Новости ОбществоТехнологии
1 584 16
Госкосмос (64) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (42)

Экологические преступления в Украине будут отслеживать при помощи спутниковых снимков, - Госкосмос

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Экологические преступления в Украине будут отслеживать при помощи спутниковых снимков, - Госкосмос

Незаконную вырубку леса, добычу природных ископаемых, организацию стихийных свалок и застройку побережий в Украине будут отслеживать с помощью аэрокосмической съемки.

Соответствующие договоренности заключили представители Госкосмоса и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудничество ГКА с Минприроды расширило спектр использования спутниковых снимков в Украине. Это хорошая перспектива развить те сервисы, которые уже давно работают в передовых странах мира и приносят значительный результат в виде миллиардов долларов, сохранившихся путем противодействия и предупреждения преступлений в экологической сфере", - заявил и.о. председателя Госкосмоса Михаил Лев.

В Госкосмосе добавили, что сейчас Национальный центр управления и испытаний космических средств работает над методиками использования снимков в деятельности инспекторов Минприроды, "чтобы обеспечить правомочность предоставленных спутниковых данных в судах".

Также на Цензор.НЕТ: Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
до сраки ці карі очі. розпил бабла та замилювання очей, це вже кожному зрозуміло, бо якби було бажання боротися з подібними порушеннями, для цього не обов'язково на орбіту лізти. бурштин, вирубка лісів роками і хто за це відповів?
показать весь комментарий
16.02.2021 21:29
+2
Сложно пиариться на событиях происшедших 10 лет назад...
показать весь комментарий
16.02.2021 21:03
+2
Тут и спутника не нужно! Лично покажу как под Дымером лес стригут... А если за донос на черных лесорубов объявить хорошие премиальные, может быть толк...
показать весь комментарий
16.02.2021 21:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Открою секрет, это можно было делать еще с 1991 года.
показать весь комментарий
16.02.2021 21:00 Ответить
Зеля, я хочу вас спросить, как фотограф - фотографа: у вас "Січ" есть?
показать весь комментарий
16.02.2021 21:01 Ответить
Сложно пиариться на событиях происшедших 10 лет назад...
показать весь комментарий
16.02.2021 21:03 Ответить
«- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! "

Первый шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев. Ура, товарищи! Екологічні злочини в Україні відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 5022
показать весь комментарий
16.02.2021 22:49 Ответить
Экологические преступления в Украине будут отслеживать при помощи спутниковых снимков, - Госкосмос

===================================
ключове слово-"будут". Можливо..Через 50 років А може 100 ...Інформація в майбутньому часі-це чисте звіздабольство.І на Марс будут літати...Обов"язково. Екологічні злочини в Україні відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 7594
показать весь комментарий
16.02.2021 22:44 Ответить
а не хіло запустить путнік який буде показувати єкономічеі преступленія нашил зелепупіком..
показать весь комментарий
16.02.2021 21:05 Ответить
Тут и спутника не нужно! Лично покажу как под Дымером лес стригут... А если за донос на черных лесорубов объявить хорошие премиальные, может быть толк...
показать весь комментарий
16.02.2021 21:06 Ответить
Так уже ж Янукович отслеживал вырубку лесов со спутников.
показать весь комментарий
16.02.2021 21:12 Ответить
Це ж було вже!!! (с)
показать весь комментарий
16.02.2021 21:13 Ответить
Дежавю якесь, а не новина.
показать весь комментарий
16.02.2021 21:19 Ответить
ну да...с печерских пагорбов их же не видать!)))
показать весь комментарий
16.02.2021 21:28 Ответить
до сраки ці карі очі. розпил бабла та замилювання очей, це вже кожному зрозуміло, бо якби було бажання боротися з подібними порушеннями, для цього не обов'язково на орбіту лізти. бурштин, вирубка лісів роками і хто за це відповів?
показать весь комментарий
16.02.2021 21:29 Ответить
вы еще отследите измену жены разумкова мужу шмыгаля...
показать весь комментарий
16.02.2021 21:46 Ответить
Созвучно с былыми утверждениями Порошенко, что оккупированные территории будут освобождаться с использованием высокоточного орудия!
показать весь комментарий
16.02.2021 23:09 Ответить
Перше питання, так, для цікавості-скільки Україна "позапускала" своїх супутників? Якщо хтось даст відпрвідь тоді виникне друге питання.
показать весь комментарий
17.02.2021 05:18 Ответить
ЭТО ХОРОШО !!! ТОЛЬКО ВЫ СНАЧАЛА УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИЗВЕСТНЫЕ УБЕРИТЕ !)
показать весь комментарий
17.02.2021 07:13 Ответить
 
 