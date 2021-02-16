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Екологічні злочини в Україні відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків, - Держкосмос

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Екологічні злочини в Україні відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків, - Держкосмос

Незаконну вирубку лісу, видобуток природних копалин, організацію стихійних звалищ і забудову узбереж в Україні відстежуватимуть за допомогою аерокосмічної зйомки.

Відповідні домовленості уклали представники Держкосмосу і Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів. Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Співпраця ДКА з Мінприроди розширила спектр використання супутникових знімків в Україні. Це хороша перспектива розвинути ті сервіси, які вже давно працюють у передових країнах світу і приносять значний результат у вигляді мільярдів доларів, що збереглися шляхом протидії та попередження злочинів в екологічній сфері", - заявив в.о. голови Держкосмосу Михайло Лев.

У Держкосмосі додали, що зараз Національний центр управління та випробувань космічних засобів працює над методиками використання знімків у діяльності інспекторів Мінприроди, "щоб забезпечити легітимність наданих супутникових даних у судах".

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Топ коментарі
+3
до сраки ці карі очі. розпил бабла та замилювання очей, це вже кожному зрозуміло, бо якби було бажання боротися з подібними порушеннями, для цього не обов'язково на орбіту лізти. бурштин, вирубка лісів роками і хто за це відповів?
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16.02.2021 21:29
+2
Сложно пиариться на событиях происшедших 10 лет назад...
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16.02.2021 21:03
+2
Тут и спутника не нужно! Лично покажу как под Дымером лес стригут... А если за донос на черных лесорубов объявить хорошие премиальные, может быть толк...
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16.02.2021 21:06
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Открою секрет, это можно было делать еще с 1991 года.
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16.02.2021 21:00 Відповісти
Зеля, я хочу вас спросить, как фотограф - фотографа: у вас "Січ" есть?
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16.02.2021 21:01 Відповісти
Сложно пиариться на событиях происшедших 10 лет назад...
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16.02.2021 21:03 Відповісти
«- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! "

Первый шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев. Ура, товарищи! Екологічні злочини в Україні відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 5022
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16.02.2021 22:49 Відповісти
Экологические преступления в Украине будут отслеживать при помощи спутниковых снимков, - Госкосмос

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ключове слово-"будут". Можливо..Через 50 років А може 100 ...Інформація в майбутньому часі-це чисте звіздабольство.І на Марс будут літати...Обов"язково. Екологічні злочини в Україні відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 7594
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16.02.2021 22:44 Відповісти
а не хіло запустить путнік який буде показувати єкономічеі преступленія нашил зелепупіком..
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16.02.2021 21:05 Відповісти
Тут и спутника не нужно! Лично покажу как под Дымером лес стригут... А если за донос на черных лесорубов объявить хорошие премиальные, может быть толк...
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16.02.2021 21:06 Відповісти
Так уже ж Янукович отслеживал вырубку лесов со спутников.
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16.02.2021 21:12 Відповісти
Це ж було вже!!! (с)
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16.02.2021 21:13 Відповісти
Дежавю якесь, а не новина.
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16.02.2021 21:19 Відповісти
ну да...с печерских пагорбов их же не видать!)))
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16.02.2021 21:28 Відповісти
до сраки ці карі очі. розпил бабла та замилювання очей, це вже кожному зрозуміло, бо якби було бажання боротися з подібними порушеннями, для цього не обов'язково на орбіту лізти. бурштин, вирубка лісів роками і хто за це відповів?
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16.02.2021 21:29 Відповісти
вы еще отследите измену жены разумкова мужу шмыгаля...
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16.02.2021 21:46 Відповісти
Созвучно с былыми утверждениями Порошенко, что оккупированные территории будут освобождаться с использованием высокоточного орудия!
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16.02.2021 23:09 Відповісти
Перше питання, так, для цікавості-скільки Україна "позапускала" своїх супутників? Якщо хтось даст відпрвідь тоді виникне друге питання.
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17.02.2021 05:18 Відповісти
ЭТО ХОРОШО !!! ТОЛЬКО ВЫ СНАЧАЛА УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИЗВЕСТНЫЕ УБЕРИТЕ !)
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17.02.2021 07:13 Відповісти
 
 