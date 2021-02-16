Екологічні злочини в Україні відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків, - Держкосмос

Незаконну вирубку лісу, видобуток природних копалин, організацію стихійних звалищ і забудову узбереж в Україні відстежуватимуть за допомогою аерокосмічної зйомки.

Відповідні домовленості уклали представники Держкосмосу і Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів. Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Співпраця ДКА з Мінприроди розширила спектр використання супутникових знімків в Україні. Це хороша перспектива розвинути ті сервіси, які вже давно працюють у передових країнах світу і приносять значний результат у вигляді мільярдів доларів, що збереглися шляхом протидії та попередження злочинів в екологічній сфері", - заявив в.о. голови Держкосмосу Михайло Лев.

У Держкосмосі додали, що зараз Національний центр управління та випробувань космічних засобів працює над методиками використання знімків у діяльності інспекторів Мінприроди, "щоб забезпечити легітимність наданих супутникових даних у судах".

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