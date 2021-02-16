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Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с канадским коллегой Марком Гарно предложил приобщиться к учредительному саммиту "Крымской платформы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о приоритетах деятельности Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил канадскую сторону принять участие в ее инаугурационном саммите в этом году", - говорится в сообщении.

Марк Гарно в ответ заверил, что Канада продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент призывает Еврокомиссию и ЕС оказать поддержку созданию "Крымской платформы", - резолюция

Напомним, заместитель председателя Офиса Президента Игорь Жовква сообщал, что саммит "Крымской платформы" должен пройти 23 августа 2021 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Гуливудска платформа))..
Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 5675
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16.02.2021 22:41
+2
Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 2674
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16.02.2021 22:35
+2
Лучше туда добавить "гарантов безопасности" по Будапештскому меморандуму, только естественно без паРашки.
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16.02.2021 22:38
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Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 2674
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16.02.2021 22:35 Ответить
Лучше туда добавить "гарантов безопасности" по Будапештскому меморандуму, только естественно без паРашки.
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16.02.2021 22:38 Ответить
Чмекай ягель, алєнь.
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16.02.2021 22:42 Ответить
Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 7893Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 7522Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 2352Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 76
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16.02.2021 22:39 Ответить
Гуливудска платформа))..
Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 5675
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16.02.2021 22:41 Ответить
Шо то за гномик в ліхчику скраю?
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16.02.2021 22:44 Ответить
то помилка природи..
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16.02.2021 22:51 Ответить
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОЛИТИК СОВРЕМЕННОСТИ...
правда только в 06мане..
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16.02.2021 22:56 Ответить
Таке класне фото, і на тобі, споганили кадр
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17.02.2021 05:34 Ответить
Канадія поверне Крим Україні?
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16.02.2021 22:45 Ответить
так вы же накакали Канаде в ООН. Кругом успели. На кой ляд Канаде ваша платформа, которая потонет.
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16.02.2021 22:45 Ответить
"крымская платформа" такой же рашистский проэкт ,как и минский сходняк.Эту платформу рашист будет использовать как полову тряпку и толку с нее будет ноль целых куй десятых
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16.02.2021 22:52 Ответить
Зебіли, спочатку відновіть фінансування каналу ATR
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17.02.2021 06:46 Ответить
 
 