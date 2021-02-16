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Новини Політика України
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Глава МЗС Кулеба запросив Канаду взяти участь у "Кримській платформі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава МЗС Кулеба запросив Канаду взяти участь у

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з канадським колегою Марком Гарно запропонував долучитися до установчого саміту "Кримської платформи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника про пріоритети діяльності Кримської платформи як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму і запросив канадську сторону взяти участь в її інавгураційному саміті цього року", - сказано в повідомленні.

Марк Гарно у відповідь запевнив, що Канада продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомляв, що саміт "Кримської платформи" має відбутися 23 серпня 2021 року.

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Топ коментарі
+3
Гуливудска платформа))..
Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 5675
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16.02.2021 22:41
+2
Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 2674
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16.02.2021 22:35
+2
Лучше туда добавить "гарантов безопасности" по Будапештскому меморандуму, только естественно без паРашки.
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16.02.2021 22:38
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Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 2674
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16.02.2021 22:35 Відповісти
Лучше туда добавить "гарантов безопасности" по Будапештскому меморандуму, только естественно без паРашки.
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16.02.2021 22:38 Відповісти
Чмекай ягель, алєнь.
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16.02.2021 22:42 Відповісти
Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 7893Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 7522Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 2352Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 76
показати весь коментар
16.02.2021 22:39 Відповісти
Гуливудска платформа))..
Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе" - Цензор.НЕТ 5675
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16.02.2021 22:41 Відповісти
Шо то за гномик в ліхчику скраю?
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16.02.2021 22:44 Відповісти
то помилка природи..
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16.02.2021 22:51 Відповісти
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОЛИТИК СОВРЕМЕННОСТИ...
правда только в 06мане..
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16.02.2021 22:56 Відповісти
Таке класне фото, і на тобі, споганили кадр
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17.02.2021 05:34 Відповісти
Канадія поверне Крим Україні?
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16.02.2021 22:45 Відповісти
так вы же накакали Канаде в ООН. Кругом успели. На кой ляд Канаде ваша платформа, которая потонет.
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16.02.2021 22:45 Відповісти
"крымская платформа" такой же рашистский проэкт ,как и минский сходняк.Эту платформу рашист будет использовать как полову тряпку и толку с нее будет ноль целых куй десятых
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16.02.2021 22:52 Відповісти
Зебіли, спочатку відновіть фінансування каналу ATR
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17.02.2021 06:46 Відповісти
 
 