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Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины

Депутаты Львовского областного совета призвали президента и Верховную Раду восстановить историческую справедливость и вернуть проводнику Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере звание Героя Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облсовета, депутаты поддержали предложение просить внести изменения в закон Украины "О государственных наградах" и указ президента Украины "О звании Героя Украины" в части возможности присвоения статуса "Герой Украины" лицам, не имеющим гражданства Украины.

"Степан Бандера жил и боролся в то время, когда сама борьба выглядела безнадежной, а цель - недостижимой. Он в равной степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режиму. И, наконец, именно Бандера победил. Украина стала независимой. А тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли. Бандеру боялись живым и с ним борются даже после его смерти. Против него работала вся мощь пропагандистской машины СССР. Против него до сих пор работает пропаганда России", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры

Напомним, в 2010 году президент Виктор Ющенко посмертно присвоил звание Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере. Через несколько месяцев, когда президентом стал Виктор Янукович, Донецкий окружной суд отменил указ, объяснив, что звание Герой Украины можно присваивать только гражданам Украины, а Степан Бандера им не был.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 5334
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16.02.2021 23:24
+21
Підтримую вимогу львівської областноі ради.
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16.02.2021 23:02
+14
НАРКОМан МИД рф - лаВРУН - - пожаловался , что в ЕС вытесняют усский ызык .. особенно в ПРИБАЛТИКИ и ФИНЛЯНДИИ .. , -- да КОМУ ОН НУЖЭН .. Усский ызык -- ызык - УБИЙЦ ВОРРРОВ и ПОДЛЕЦОВ !. УПРАЗНИТЬ его за НЕ НАДОБНОСТЬЮ -- ОТВЕТИЛИ в КОЛЛУАРАХ лаВРУНУ !!,, . И ЭТО ПРЕКРАСТНО !!!.. . . ..

. Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 5704
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16.02.2021 23:15
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Так вроде ж был героем
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16.02.2021 22:57 Ответить
Скасували у 2019
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16.02.2021 22:58 Ответить
2011
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16.02.2021 22:59 Ответить
Дійсно, прошу вибачення. Довелося зайти у вікіпедію. Таке враження наче, то було учора
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16.02.2021 23:04 Ответить
Суд якоїсь Гарбузівки на Бамбасі відмінив, посилаючись на те що він не був громадянином України.
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16.02.2021 23:06 Ответить
Савченко зато герой.
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16.02.2021 23:16 Ответить
Батько Порошенко тоже герой и Литвин герой.Там интересный список героев .Я бы половину из них в тюрьму посадил.
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16.02.2021 23:19 Ответить
75% саме воно
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17.02.2021 05:43 Ответить
вопрос принципиальный, должен быть решен
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16.02.2021 22:59 Ответить
Сніг нехай прибирає твоє оманське опудало! Понаобирали тих, кому Україна до одного місця, і тепер невдоволенні. Щоб так європейці обирали у себе в країні владу. Сніг воно ставить на рівні з Героями України. Таке бидло просто не заслуговує нормального життя. Тільки стійло, котре завалене снігом. І так воно зараз і є
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16.02.2021 23:07 Ответить
Рівень твоєї компетенції - це сидіти в болоті й не квакати, твій преЗЕдент відпочиває
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16.02.2021 23:12 Ответить
Підтримую вимогу львівської областноі ради.
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16.02.2021 23:02 Ответить


Gafiyka@gafiykino 2 ч

принесла вам нямням.
в національний заповідник "Бабин Яр" (державний) в.о. директора призначать юристку, яка працювала в компанії Андрія Єрмака.
https://lb.ua/culture/2021/02/16/477862_v_natsionalniy_zapovidnik_babin.html
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16.02.2021 23:03 Ответить
А завод для мусора уже построили надеюсь?
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16.02.2021 23:04 Ответить
так тоді цигане без роботи залишаться
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16.02.2021 23:07 Ответить
А что ..?? ...
Это помешает постройки завода ?
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16.02.2021 23:18 Ответить
Просто похоже что чиновники не работают а делают видимость работы .а воз и ныне там.
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16.02.2021 23:26 Ответить
За !
Плюсую люто !!!
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16.02.2021 23:06 Ответить
НАРКОМан МИД рф - лаВРУН - - пожаловался , что в ЕС вытесняют усский ызык .. особенно в ПРИБАЛТИКИ и ФИНЛЯНДИИ .. , -- да КОМУ ОН НУЖЭН .. Усский ызык -- ызык - УБИЙЦ ВОРРРОВ и ПОДЛЕЦОВ !. УПРАЗНИТЬ его за НЕ НАДОБНОСТЬЮ -- ОТВЕТИЛИ в КОЛЛУАРАХ лаВРУНУ !!,, . И ЭТО ПРЕКРАСТНО !!!.. . . ..

. Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 5704
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16.02.2021 23:15 Ответить
Расия это язык, ..опа и флаг Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 3259
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16.02.2021 23:44 Ответить
Як би Бандери не було, то його потрібно було б створити. Немає ліпшого задоволення дивитись на ворогів України яких крутить та тіпає тільки від прізвища Героя.
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16.02.2021 23:19 Ответить
Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 5334
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16.02.2021 23:24 Ответить
На жаль, це є прикрою дійсністью.
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16.02.2021 23:33 Ответить
Учитывая наши традиции , думаю возвращать 2014 нет смысла.Не за горами уже 2024 год , и думаю на этот раз все будет происходить намного жестче по отношению ко всем врагам Украины! Ведь мы усвоили уже 3 урока 2004 и 2014 годов. Первый урок - против лома нет приема ( а точнее коли нас багато, нас не подолати) , второй урок - гниль надо вычищать до конца , и третий урок - не стоит надеятся на доброго царя , даже если мы сами его выбрали - надо самим добиваться поставленных целей и бить этого самого царя по шапке что бы не зазнавался. Ну и кто наш враг те кто знал в 2014 , те и сейчас знают , а те кто отрицают это , то 2014 - прикидывались , а сейчас вылезли опьяненные безнаказанностью! Но это хорошо -теперь мы уже будем точно знать кто есть кто!
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17.02.2021 02:19 Ответить
Єдине щоб хотілось - так засвоїти ці уроки. Щось не виходить в нас зробити правильних висновків, тому граблі знову б'ють по лобі.
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17.02.2021 05:47 Ответить
Степан буде -
порядок приведе !
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16.02.2021 23:28 Ответить
Президент Ющенко - хороший человек. Хоть и в последний день, но присвоил Бандере звание Героя. Последующие с ним не согласны
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16.02.2021 23:30 Ответить
Ющенко - это тот, кто в конце каденции имел рейтинг меньше 5% и который пролетел потом на выборах как фанера над Парижем?
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16.02.2021 23:40 Ответить
То не Ющенко пролетів, пролетіли ті, хто за нього не проголосував, і які врешті-решт обрали Януковича. Бо тупі і дурні.
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16.02.2021 23:58 Ответить
Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 2155 Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 386 Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 8449
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17.02.2021 01:51 Ответить
а такий рейтинг він, на жаль, мав через те, що голосували не громадяни, а люди-шлунки.
як і в 2019-му.
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17.02.2021 08:48 Ответить
Не, это другой Ющенко.
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17.02.2021 10:56 Ответить
What did you forget here russian pig?
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16.02.2021 23:49 Ответить
пропоную:
канал "наш"- закрити й забути як страшний сон !
на його місці відкрити всеукраїнський суспільний канал "ТВ-Бандера" !
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16.02.2021 23:41 Ответить
Андрюха, знаєш як паляться москалі в Україні? Вони намагаються розігнати тему тарифів. Але московські телепні не спроможні дотумкати, що українці за дешеву ковбасу революцій не влаштовують, але варто владі зазіхнути на свободи, моментально така влада опиняється за парєбріком.
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17.02.2021 00:22 Ответить
Не пропусти заседание СНБО в пятницу...
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17.02.2021 00:37 Ответить
Кацап, зо таке ФС?
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17.02.2021 01:12 Ответить
Хто платити буде за канал? У нас є одне суспільне телебачення, і те ледь жевріє
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17.02.2021 00:11 Ответить
Нагадую, що Львів це місто, яке не голосувало за зелену шмарклю. Кількість адекватних людей там перевищує 50%, тому не зайве буде прислухатися до жителів Львова.
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17.02.2021 02:31 Ответить
не понял а он и так герой по законам типа или я шо то пропустил
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17.02.2021 02:45 Ответить
Бандера и так настоящий Герой Украины! Не надо его дискредитировать нахождением в одной компашке с савченко и прочими литвинами! Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 7052
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17.02.2021 03:37 Ответить
Бандера - Герой в серцях людей , українців . Цього ніяким нікчемним рішенням , ніяких нікчемних судів неможливо відмінити . І це ГОЛОВНЕ . Якщо влада не визнає Бандеру героєм , вона просто збільшує прірву між собою і українцями , стає якби більш чужою для людей .
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17.02.2021 06:33 Ответить
потрібно тобі, зокрема, піти нахєр разом з усіма вашими сраними референдумами.
5-10 відсотків ти з якого члена висмоктало?
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17.02.2021 08:50 Ответить
Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 1996 Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 1993
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17.02.2021 06:37 Ответить
А взагалі цікаво виходить : янукович хотів позбавити Бандеру звання Герой України , а Бандера позбавив януковича звання Президент України . Ще й погнав халуя на московію . Тож Бандера , як не крути , а все таки є Героєм України .
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17.02.2021 06:45 Ответить
Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 2481 Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 6871
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17.02.2021 06:48 Ответить
А чому не мельнику або коновальцю?
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17.02.2021 08:06 Ответить
Мельнику, Коновальцю, Мазепі, Петлюрі, Шептицькому, Шевченку... і ще сотням Великих Українців, котрі не були громадянами України, бо народ наш не мав своєї держави. Але вони зробили для України незрівнянно більше за литвина-савченко... і таких же нікчем.
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17.02.2021 08:26 Ответить
Потому как, Бандера стоял на позиции украинской государственности, а Мельник был за германский протекторат.
Коновалец, вообще, коммуняка и коминтерновец, выступал за присоединение Западной Украины к СССР, сдал Киев Муравьеву, а Тютюныка совдепии.
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17.02.2021 08:43 Ответить
Звезда на месте, а где серп и молот.
Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 4620
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17.02.2021 09:15 Ответить
Ни Степан Бандера, или Роман Шухевич лично, ни ОУН и УПА, как организации, не были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Ни в одном из 42 томов материалов трибунала обвинительного приговора касательно их нет!
Степан Бандера - Герой Украины!
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17.02.2021 11:16 Ответить
шанну і славу у СТЕПАНА БАНДЕРИ не відібрати а справедливість повернеться.......а злопіхатєлєй це мілке суєтне бісикове
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01.03.2021 23:27 Ответить
 
 