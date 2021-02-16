Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины

Депутаты Львовского областного совета призвали президента и Верховную Раду восстановить историческую справедливость и вернуть проводнику Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере звание Героя Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облсовета, депутаты поддержали предложение просить внести изменения в закон Украины "О государственных наградах" и указ президента Украины "О звании Героя Украины" в части возможности присвоения статуса "Герой Украины" лицам, не имеющим гражданства Украины.

"Степан Бандера жил и боролся в то время, когда сама борьба выглядела безнадежной, а цель - недостижимой. Он в равной степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режиму. И, наконец, именно Бандера победил. Украина стала независимой. А тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли. Бандеру боялись живым и с ним борются даже после его смерти. Против него работала вся мощь пропагандистской машины СССР. Против него до сих пор работает пропаганда России", - говорится в обращении.

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Напомним, в 2010 году президент Виктор Ющенко посмертно присвоил звание Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере. Через несколько месяцев, когда президентом стал Виктор Янукович, Донецкий окружной суд отменил указ, объяснив, что звание Герой Украины можно присваивать только гражданам Украины, а Степан Бандера им не был.