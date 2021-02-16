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Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України

Депутати Львівської обласної ради закликали президента та Верховну Раду відновити історичну справедливість і повернути провіднику Організації українських націоналістів (ОУН) Степану Бандері звання Героя України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт облради, депутати підтримали пропозицію просити внести зміни в закон України "Про державні нагороди" й указ президента України "Про звання Героя України" в частині можливості надання статусу "Герой України" особам, які не мають громадянства України.

"Степан Бандера жив і боровся в той час, коли сама боротьба виглядала безнадійною, а мета – недосяжною. Він однаковою мірою протистояв як сталінському, так і гітлерівському режимам. І зрештою саме Бандера переміг. Україна стала незалежною. А тоталітарні системи, яким він протистояв,зникли. Бандеру боялись живим і з ним борються навіть після його смерті. Проти нього працювала вся потуга пропагандистської машини СРСР. Проти нього дотепер працює пропаганда Росії", - говориться у зверненні.

Нагадаємо, в 2010 році президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв звання Героя України лідерові ОУН Степану Бандері. Через кілька місяців, коли президентом став Віктор Янукович, Донецький окружний суд скасував указ, пояснивши, що звання Герой України можна привласнювати тільки громадянам України, а Степан Бандера ним не був.

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Топ коментарі
+23
Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 5334
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16.02.2021 23:24
+21
Підтримую вимогу львівської областноі ради.
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16.02.2021 23:02
+14
НАРКОМан МИД рф - лаВРУН - - пожаловался , что в ЕС вытесняют усский ызык .. особенно в ПРИБАЛТИКИ и ФИНЛЯНДИИ .. , -- да КОМУ ОН НУЖЭН .. Усский ызык -- ызык - УБИЙЦ ВОРРРОВ и ПОДЛЕЦОВ !. УПРАЗНИТЬ его за НЕ НАДОБНОСТЬЮ -- ОТВЕТИЛИ в КОЛЛУАРАХ лаВРУНУ !!,, . И ЭТО ПРЕКРАСТНО !!!.. . . ..

. Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 5704
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16.02.2021 23:15
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Так вроде ж был героем
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16.02.2021 22:57 Відповісти
Скасували у 2019
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16.02.2021 22:58 Відповісти
2011
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16.02.2021 22:59 Відповісти
Дійсно, прошу вибачення. Довелося зайти у вікіпедію. Таке враження наче, то було учора
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16.02.2021 23:04 Відповісти
Суд якоїсь Гарбузівки на Бамбасі відмінив, посилаючись на те що він не був громадянином України.
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16.02.2021 23:06 Відповісти
Савченко зато герой.
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16.02.2021 23:16 Відповісти
Батько Порошенко тоже герой и Литвин герой.Там интересный список героев .Я бы половину из них в тюрьму посадил.
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16.02.2021 23:19 Відповісти
75% саме воно
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17.02.2021 05:43 Відповісти
вопрос принципиальный, должен быть решен
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16.02.2021 22:59 Відповісти
Сніг нехай прибирає твоє оманське опудало! Понаобирали тих, кому Україна до одного місця, і тепер невдоволенні. Щоб так європейці обирали у себе в країні владу. Сніг воно ставить на рівні з Героями України. Таке бидло просто не заслуговує нормального життя. Тільки стійло, котре завалене снігом. І так воно зараз і є
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16.02.2021 23:07 Відповісти
Рівень твоєї компетенції - це сидіти в болоті й не квакати, твій преЗЕдент відпочиває
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16.02.2021 23:12 Відповісти
Підтримую вимогу львівської областноі ради.
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16.02.2021 23:02 Відповісти


Gafiyka@gafiykino 2 ч

принесла вам нямням.
в національний заповідник "Бабин Яр" (державний) в.о. директора призначать юристку, яка працювала в компанії Андрія Єрмака.
https://lb.ua/culture/2021/02/16/477862_v_natsionalniy_zapovidnik_babin.html
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16.02.2021 23:03 Відповісти
А завод для мусора уже построили надеюсь?
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16.02.2021 23:04 Відповісти
так тоді цигане без роботи залишаться
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16.02.2021 23:07 Відповісти
А что ..?? ...
Это помешает постройки завода ?
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16.02.2021 23:18 Відповісти
Просто похоже что чиновники не работают а делают видимость работы .а воз и ныне там.
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16.02.2021 23:26 Відповісти
За !
Плюсую люто !!!
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16.02.2021 23:06 Відповісти
НАРКОМан МИД рф - лаВРУН - - пожаловался , что в ЕС вытесняют усский ызык .. особенно в ПРИБАЛТИКИ и ФИНЛЯНДИИ .. , -- да КОМУ ОН НУЖЭН .. Усский ызык -- ызык - УБИЙЦ ВОРРРОВ и ПОДЛЕЦОВ !. УПРАЗНИТЬ его за НЕ НАДОБНОСТЬЮ -- ОТВЕТИЛИ в КОЛЛУАРАХ лаВРУНУ !!,, . И ЭТО ПРЕКРАСТНО !!!.. . . ..

. Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 5704
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16.02.2021 23:15 Відповісти
Расия это язык, ..опа и флаг Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 3259
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16.02.2021 23:44 Відповісти
Як би Бандери не було, то його потрібно було б створити. Немає ліпшого задоволення дивитись на ворогів України яких крутить та тіпає тільки від прізвища Героя.
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16.02.2021 23:19 Відповісти
Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины - Цензор.НЕТ 5334
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16.02.2021 23:24 Відповісти
На жаль, це є прикрою дійсністью.
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16.02.2021 23:33 Відповісти
Учитывая наши традиции , думаю возвращать 2014 нет смысла.Не за горами уже 2024 год , и думаю на этот раз все будет происходить намного жестче по отношению ко всем врагам Украины! Ведь мы усвоили уже 3 урока 2004 и 2014 годов. Первый урок - против лома нет приема ( а точнее коли нас багато, нас не подолати) , второй урок - гниль надо вычищать до конца , и третий урок - не стоит надеятся на доброго царя , даже если мы сами его выбрали - надо самим добиваться поставленных целей и бить этого самого царя по шапке что бы не зазнавался. Ну и кто наш враг те кто знал в 2014 , те и сейчас знают , а те кто отрицают это , то 2014 - прикидывались , а сейчас вылезли опьяненные безнаказанностью! Но это хорошо -теперь мы уже будем точно знать кто есть кто!
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17.02.2021 02:19 Відповісти
Єдине щоб хотілось - так засвоїти ці уроки. Щось не виходить в нас зробити правильних висновків, тому граблі знову б'ють по лобі.
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17.02.2021 05:47 Відповісти
Степан буде -
порядок приведе !
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16.02.2021 23:28 Відповісти
Президент Ющенко - хороший человек. Хоть и в последний день, но присвоил Бандере звание Героя. Последующие с ним не согласны
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16.02.2021 23:30 Відповісти
Ющенко - это тот, кто в конце каденции имел рейтинг меньше 5% и который пролетел потом на выборах как фанера над Парижем?
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16.02.2021 23:40 Відповісти
То не Ющенко пролетів, пролетіли ті, хто за нього не проголосував, і які врешті-решт обрали Януковича. Бо тупі і дурні.
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16.02.2021 23:58 Відповісти
Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 2155 Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 386 Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 8449
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17.02.2021 01:51 Відповісти
а такий рейтинг він, на жаль, мав через те, що голосували не громадяни, а люди-шлунки.
як і в 2019-му.
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17.02.2021 08:48 Відповісти
Не, это другой Ющенко.
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17.02.2021 10:56 Відповісти
What did you forget here russian pig?
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16.02.2021 23:49 Відповісти
пропоную:
канал "наш"- закрити й забути як страшний сон !
на його місці відкрити всеукраїнський суспільний канал "ТВ-Бандера" !
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16.02.2021 23:41 Відповісти
Андрюха, знаєш як паляться москалі в Україні? Вони намагаються розігнати тему тарифів. Але московські телепні не спроможні дотумкати, що українці за дешеву ковбасу революцій не влаштовують, але варто владі зазіхнути на свободи, моментально така влада опиняється за парєбріком.
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17.02.2021 00:22 Відповісти
Не пропусти заседание СНБО в пятницу...
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17.02.2021 00:37 Відповісти
Кацап, зо таке ФС?
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17.02.2021 01:12 Відповісти
Хто платити буде за канал? У нас є одне суспільне телебачення, і те ледь жевріє
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17.02.2021 00:11 Відповісти
Нагадую, що Львів це місто, яке не голосувало за зелену шмарклю. Кількість адекватних людей там перевищує 50%, тому не зайве буде прислухатися до жителів Львова.
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17.02.2021 02:31 Відповісти
не понял а он и так герой по законам типа или я шо то пропустил
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17.02.2021 02:45 Відповісти
Бандера и так настоящий Герой Украины! Не надо его дискредитировать нахождением в одной компашке с савченко и прочими литвинами! Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 7052
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17.02.2021 03:37 Відповісти
Бандера - Герой в серцях людей , українців . Цього ніяким нікчемним рішенням , ніяких нікчемних судів неможливо відмінити . І це ГОЛОВНЕ . Якщо влада не визнає Бандеру героєм , вона просто збільшує прірву між собою і українцями , стає якби більш чужою для людей .
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17.02.2021 06:33 Відповісти
потрібно тобі, зокрема, піти нахєр разом з усіма вашими сраними референдумами.
5-10 відсотків ти з якого члена висмоктало?
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17.02.2021 08:50 Відповісти
Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 1996 Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 1993
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17.02.2021 06:37 Відповісти
А взагалі цікаво виходить : янукович хотів позбавити Бандеру звання Герой України , а Бандера позбавив януковича звання Президент України . Ще й погнав халуя на московію . Тож Бандера , як не крути , а все таки є Героєм України .
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17.02.2021 06:45 Відповісти
Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 2481 Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 6871
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17.02.2021 06:48 Відповісти
А чому не мельнику або коновальцю?
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17.02.2021 08:06 Відповісти
Мельнику, Коновальцю, Мазепі, Петлюрі, Шептицькому, Шевченку... і ще сотням Великих Українців, котрі не були громадянами України, бо народ наш не мав своєї держави. Але вони зробили для України незрівнянно більше за литвина-савченко... і таких же нікчем.
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17.02.2021 08:26 Відповісти
Потому как, Бандера стоял на позиции украинской государственности, а Мельник был за германский протекторат.
Коновалец, вообще, коммуняка и коминтерновец, выступал за присоединение Западной Украины к СССР, сдал Киев Муравьеву, а Тютюныка совдепии.
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17.02.2021 08:43 Відповісти
Звезда на месте, а где серп и молот.
Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України - Цензор.НЕТ 4620
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17.02.2021 09:15 Відповісти
Ни Степан Бандера, или Роман Шухевич лично, ни ОУН и УПА, как организации, не были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Ни в одном из 42 томов материалов трибунала обвинительного приговора касательно их нет!
Степан Бандера - Герой Украины!
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17.02.2021 11:16 Відповісти
шанну і славу у СТЕПАНА БАНДЕРИ не відібрати а справедливість повернеться.......а злопіхатєлєй це мілке суєтне бісикове
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01.03.2021 23:27 Відповісти
 
 