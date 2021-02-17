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За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 1 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 26 таких нарушений на Луганщине.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 37/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 16 февраля 2021, информирует Цензор.НЕТ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе к северу от Широкино. За предыдущие сутки в этой области было 12 нарушений режима.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 26 нарушений режима прекращения огня (в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения)", - сказано в сообщении СММ ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины", украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ООС

Подавляющее большинство нарушений произошли на юго-восток от Попасной. За сутки перед этим на Луганщине было зафиксировано 13 таких нарушений (все юго-восточнее Попасной).

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Не було, щоб не відповіли. І в останній рік орки таки мали страх. А що ж це в тебе на Пєтю такий стояк? Гадить у твоєму під'їзді?
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17.02.2021 02:01
+6
А зебіли нарахували три порушення. 🤔 Це ОБСЄ рахує кпще, чи главзебіл ввів цензуру?
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17.02.2021 02:03
+5
При Пете Мавзолейных мочили не хило,Гиркин сдал РАБссиянское быдло....,Чуваки на Землю спрыгните... За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060 За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060
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17.02.2021 03:46
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При Пете такого не было!
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17.02.2021 01:43 Ответить
таки не было
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17.02.2021 01:47 Ответить
Не було, щоб не відповіли. І в останній рік орки таки мали страх. А що ж це в тебе на Пєтю такий стояк? Гадить у твоєму під'їзді?
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17.02.2021 02:01 Ответить
можливо навіть в штани За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6088
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17.02.2021 02:06 Ответить
Штрафи за порушення перемирря на військових не накладали
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17.02.2021 03:09 Ответить
При Пете Мавзолейных мочили не хило,Гиркин сдал РАБссиянское быдло....,Чуваки на Землю спрыгните... За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060 За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060
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17.02.2021 03:46 Ответить
Так а що? Хіба люди не праві? Ти ще з учора, бігаєш по всіх гілках, зі спущеними шаньми, за найменшої можливості верещиш - "Петя-марадьор, барига!", і дрищеш під кожним кущем...
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17.02.2021 06:23 Ответить
варапапо
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21.02.2021 00:18 Ответить
Так я ж не заперечую... "Чесно знять штани і дристать, ділячись впечатлєніями" теж уміть треба... Що ти і робиш...
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21.02.2021 05:21 Ответить
Удивительное "перемирие"...Мало того,что вроде как мириться с преступностью противозаконно,они ещё умудряются каждый день подсчитывать нарушения!Одно нарушение и всё отменяется,так вроде было бы логично?!
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17.02.2021 02:01 Ответить
А зебіли нарахували три порушення. 🤔 Це ОБСЄ рахує кпще, чи главзебіл ввів цензуру?
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17.02.2021 02:03 Ответить
Про яке перемир' є йдеться , коли кожного дня наші військові отримують бойові травми , або гинуть ?
Зепотерпіллєру потрібно затямити , що договорняки із путлєром - марна справа !
Або ми даємо достойну відсіч ворогу , або капітулюємо !
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17.02.2021 02:22 Ответить
"Слава богу (мне), что перемирие не нарушено и стабильно (военнослужащие ВСУ сами себя убивают: нарушают меры безопасности и они проф не пригодны)!"
......................................................................................................................В.ЗЕЛЕНСКИЙ
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17.02.2021 06:16 Ответить
за версією гбр то українські військові одне одного обстрілюють
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17.02.2021 07:34 Ответить
Слуги народу сформують з нардепів ВР ударний штрафний батальон по визволенню добровільно зданих ворогу території. Командир штрафбату буде гофмаршал Зеленський, а політрук буде пан Сивоха. Побажаємо їм доброї атаки і повернення території в лоно України.
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17.02.2021 08:15 Ответить
я навіть готовий стати у заградзагоні, щоб ті потвори не потікали))
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17.02.2021 14:26 Ответить
Зеля перед послами великої сімки сказав, що ми воюємо з сепаратистами.
Вони були в шоці. За добу на Донбасі - 27 порушень перемир'я, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9417
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17.02.2021 08:21 Ответить
 
 