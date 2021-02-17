За добу на Донбасі - 27 порушень перемир'я, - ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 1 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і 26 таких порушень на Луганщині.
Про це йдеться в щоденному звіті № 37/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 16 лютого 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
У Донецькій області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північ від Широкиного. За попередню добу в цій області було 12 порушень режиму.
"У Луганській області Місія зафіксувала 26 порушень режиму припинення вогню (зокрема 14 вибухів невизначеного походження)", - йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.
Переважна більшість порушень відбулися на південний схід від Попасної. За добу перед цим на Луганщині було зафіксовано 13 таких порушень (усі на південний схід від Попасної).
Будь ласка, зачекайте...
Зепотерпіллєру потрібно затямити , що договорняки із путлєром - марна справа !
Або ми даємо достойну відсіч ворогу , або капітулюємо !
......................................................................................................................В.ЗЕЛЕНСКИЙ
Вони були в шоці.