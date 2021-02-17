За добу на Донбасі - 27 порушень перемир'я, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 1 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і 26 таких порушень на Луганщині.

Про це йдеться в щоденному звіті № 37/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 16 лютого 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

У Донецькій області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північ від Широкиного. За попередню добу в цій області було 12 порушень режиму.

"У Луганській області Місія зафіксувала 26 порушень режиму припинення вогню (зокрема 14 вибухів невизначеного походження)", - йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.

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Переважна більшість порушень відбулися на південний схід від Попасної. За добу перед цим на Луганщині було зафіксовано 13 таких порушень (усі на південний схід від Попасної).