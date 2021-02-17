УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7526 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України
1 609 22
ОБСЄ (3402) обстріл (21071) Донбас (21733)

За добу на Донбасі - 27 порушень перемир'я, - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

За добу на Донбасі - 27 порушень перемир'я, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 1 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і 26 таких порушень на Луганщині.

Про це йдеться в щоденному звіті № 37/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 16 лютого 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

У Донецькій області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північ від Широкиного. За попередню добу в цій області було 12 порушень режиму.

"У Луганській області Місія зафіксувала 26 порушень режиму припинення вогню (зокрема 14 вибухів невизначеного походження)", - йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.

Також читайте: Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим "тиші", українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Переважна більшість порушень відбулися на південний схід від Попасної. За добу перед цим на Луганщині було зафіксовано 13 таких порушень (усі на південний схід від Попасної).

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Не було, щоб не відповіли. І в останній рік орки таки мали страх. А що ж це в тебе на Пєтю такий стояк? Гадить у твоєму під'їзді?
показати весь коментар
17.02.2021 02:01
+6
А зебіли нарахували три порушення. 🤔 Це ОБСЄ рахує кпще, чи главзебіл ввів цензуру?
показати весь коментар
17.02.2021 02:03
+5
При Пете Мавзолейных мочили не хило,Гиркин сдал РАБссиянское быдло....,Чуваки на Землю спрыгните... За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060 За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060
показати весь коментар
17.02.2021 03:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При Пете такого не было!
показати весь коментар
17.02.2021 01:43 Відповісти
таки не было
показати весь коментар
17.02.2021 01:47 Відповісти
Не було, щоб не відповіли. І в останній рік орки таки мали страх. А що ж це в тебе на Пєтю такий стояк? Гадить у твоєму під'їзді?
показати весь коментар
17.02.2021 02:01 Відповісти
можливо навіть в штани За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6088
показати весь коментар
17.02.2021 02:06 Відповісти
Штрафи за порушення перемирря на військових не накладали
показати весь коментар
17.02.2021 03:09 Відповісти
При Пете Мавзолейных мочили не хило,Гиркин сдал РАБссиянское быдло....,Чуваки на Землю спрыгните... За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060 За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060
показати весь коментар
17.02.2021 03:46 Відповісти
Так а що? Хіба люди не праві? Ти ще з учора, бігаєш по всіх гілках, зі спущеними шаньми, за найменшої можливості верещиш - "Петя-марадьор, барига!", і дрищеш під кожним кущем...
показати весь коментар
17.02.2021 06:23 Відповісти
варапапо
показати весь коментар
21.02.2021 00:18 Відповісти
Так я ж не заперечую... "Чесно знять штани і дристать, ділячись впечатлєніями" теж уміть треба... Що ти і робиш...
показати весь коментар
21.02.2021 05:21 Відповісти
Удивительное "перемирие"...Мало того,что вроде как мириться с преступностью противозаконно,они ещё умудряются каждый день подсчитывать нарушения!Одно нарушение и всё отменяется,так вроде было бы логично?!
показати весь коментар
17.02.2021 02:01 Відповісти
А зебіли нарахували три порушення. 🤔 Це ОБСЄ рахує кпще, чи главзебіл ввів цензуру?
показати весь коментар
17.02.2021 02:03 Відповісти
Про яке перемир' є йдеться , коли кожного дня наші військові отримують бойові травми , або гинуть ?
Зепотерпіллєру потрібно затямити , що договорняки із путлєром - марна справа !
Або ми даємо достойну відсіч ворогу , або капітулюємо !
показати весь коментар
17.02.2021 02:22 Відповісти
"Слава богу (мне), что перемирие не нарушено и стабильно (военнослужащие ВСУ сами себя убивают: нарушают меры безопасности и они проф не пригодны)!"
......................................................................................................................В.ЗЕЛЕНСКИЙ
показати весь коментар
17.02.2021 06:16 Відповісти
за версією гбр то українські військові одне одного обстрілюють
показати весь коментар
17.02.2021 07:34 Відповісти
Слуги народу сформують з нардепів ВР ударний штрафний батальон по визволенню добровільно зданих ворогу території. Командир штрафбату буде гофмаршал Зеленський, а політрук буде пан Сивоха. Побажаємо їм доброї атаки і повернення території в лоно України.
показати весь коментар
17.02.2021 08:15 Відповісти
я навіть готовий стати у заградзагоні, щоб ті потвори не потікали))
показати весь коментар
17.02.2021 14:26 Відповісти
Зеля перед послами великої сімки сказав, що ми воюємо з сепаратистами.
Вони були в шоці. За добу на Донбасі - 27 порушень перемир'я, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9417
показати весь коментар
17.02.2021 08:21 Відповісти
 
 