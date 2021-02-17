Спасатели продолжают поиск заблудившегося в районе горы Гемба туриста, - ГСЧС

По состоянию на утро среды продолжается поиск заблудившегося в Свалявском районе Закарпатья 13 февраля туриста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 17 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что к поисковым работам в течение суток привлекались 56 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет.

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Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).