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Спасатели продолжают поиск заблудившегося в районе горы Гемба туриста, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели продолжают поиск заблудившегося в районе горы Гемба туриста, - ГСЧС

По состоянию на утро среды продолжается поиск заблудившегося в Свалявском районе Закарпатья 13 февраля туриста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 17 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что к поисковым работам в течение суток привлекались 56 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возобновлены поиски туриста, заблудившегося на горе Гемба, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).
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Топ комментарии
+2
Та немає їх там! Вони в Київ перебралися, НАБУ навіть не може виловити.
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17.02.2021 10:26
+1
Как сойдет снег - так сразу и увидят.
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17.02.2021 09:23
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Шансів мало.
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17.02.2021 08:20 Ответить
Вже немає зовсім.
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17.02.2021 10:27 Ответить
Боюся що так...
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17.02.2021 11:46 Ответить
чиновник або мажор, якщо задіяли стільки людей, техніки і вєртєлку
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17.02.2021 08:22 Ответить
Этот пропавший мужик уже как Йети - все о нем слышали, но никто его не видел
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17.02.2021 08:23 Ответить
Как сойдет снег - так сразу и увидят.
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17.02.2021 09:23 Ответить
В районе горы Гемба дикие звери есть?
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17.02.2021 08:31 Ответить
Скоро один буде
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17.02.2021 08:41 Ответить
Неодноразово натрапляв на повідомлення, що в тому районі водяться вовки
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17.02.2021 09:43 Ответить
Та немає їх там! Вони в Київ перебралися, НАБУ навіть не може виловити.
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17.02.2021 10:26 Ответить
Волки - обычное дело, говорят медведей есть немного.
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17.02.2021 10:02 Ответить
По барах не шукали?
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17.02.2021 09:52 Ответить
https://4sport.ua/articles?id=33688

Якщо маєте час і натхнення, то почитайте за посиланнями у цій статті про попередні випадки пошуків у цьому районі. Там часто блукають взимку.
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17.02.2021 12:13 Ответить
 
 