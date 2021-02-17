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Рятувальники продовжують пошук заблукалого в районі гори Гемба туриста, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальники продовжують пошук заблукалого в районі гори Гемба туриста, - ДСНС

Станом на ранок середи триває пошук заблукалого у Свалявському районі Закарпаття 13 лютого туриста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 17 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що до пошукових робіт протягом доби залучалися 56 осіб та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 48 осіб і 11 одиниць техніки, зокрема вертоліт.

Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС був знайдений перший турист (стан здоров'я задовільний).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Та немає їх там! Вони в Київ перебралися, НАБУ навіть не може виловити.
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17.02.2021 10:26
+1
Как сойдет снег - так сразу и увидят.
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17.02.2021 09:23
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Шансів мало.
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17.02.2021 08:20 Відповісти
Вже немає зовсім.
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17.02.2021 10:27 Відповісти
Боюся що так...
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17.02.2021 11:46 Відповісти
чиновник або мажор, якщо задіяли стільки людей, техніки і вєртєлку
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17.02.2021 08:22 Відповісти
Этот пропавший мужик уже как Йети - все о нем слышали, но никто его не видел
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17.02.2021 08:23 Відповісти
Как сойдет снег - так сразу и увидят.
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17.02.2021 09:23 Відповісти
В районе горы Гемба дикие звери есть?
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17.02.2021 08:31 Відповісти
Скоро один буде
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17.02.2021 08:41 Відповісти
Неодноразово натрапляв на повідомлення, що в тому районі водяться вовки
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17.02.2021 09:43 Відповісти
Та немає їх там! Вони в Київ перебралися, НАБУ навіть не може виловити.
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17.02.2021 10:26 Відповісти
Волки - обычное дело, говорят медведей есть немного.
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17.02.2021 10:02 Відповісти
По барах не шукали?
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17.02.2021 09:52 Відповісти
https://4sport.ua/articles?id=33688

Якщо маєте час і натхнення, то почитайте за посиланнями у цій статті про попередні випадки пошуків у цьому районі. Там часто блукають взимку.
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17.02.2021 12:13 Відповісти
 
 