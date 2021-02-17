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Контакт-центр Минздрава готовится к старту вакцинации от коронавируса, - замминистра Кучер

Новости Цензор.НЕТ Общество

Контакт-центр Минздрава готовится к старту вакцинации от коронавируса, - замминистра Кучер

Контактный центр Министерства здравоохранения по COVID-19 готовится к началу вакцинальной кампании в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Контакт-центр Минздрава по COVID-19 готовится к приему обращений, связанных с вакцинацией. Мы тренируем специалистов, меняем их алгоритм работы. Как только начнется вакцинальная кампания в Украине, контакт-центр будет владеть всей необходимой информацией", - отметил замглавы Минздрава.

Министерство планирует расширить центр в связи с вакцинацией.

Помимо этого, Кучер подчеркнул, что со 2 ноября 2020 года контактным центром воспользовались 186 тыс. граждан. Было зарегистрировано около 11 тыс. обращений граждан, которые передали на обработку в регионы.

Также читайте: Данные о вакцинации в Украине будут хранить в модуле иммунизации, - замглавы Минздрава Кучер

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
Вже пів року репетують про це, а вакцини як не було, так і нема. Ось ще несподівано взнають що до вакцини ще потрібні і шприци, а їх не вистачає.
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17.02.2021 10:30
+1
Поставлять тобі штемпсель на лоба щоб всі бачили шо ти вакцинований. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7785
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17.02.2021 10:43
+1
Пусть ваш центр сильно не торопится. Времени у нас, похоже, еще вагон. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7709
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17.02.2021 10:47
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Скоро по городу будут ездить спецмашины, которые будут отлавливать и принудительно вакцинировать пенсионеров.
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17.02.2021 10:29 Ответить
Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 1993
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17.02.2021 10:32 Ответить
Ну, тогда тем, кто уклонился от вакцинации без мед. противопоказаний - платное лечение от ковида.
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17.02.2021 10:47 Ответить
А где гарантия, что с такой крысиной возней с закупками тебе не вколют отраву и ты (не дай Бог) откинешся или на лечение после прививки потратишь больше, чем от ковида?
Лично я считаю, что прививка нужна, но видя действия этого змеиного кубла по закупкам вакцины, я не собираюсь прививаться!
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17.02.2021 11:12 Ответить
Вже пів року репетують про це, а вакцини як не було, так і нема. Ось ще несподівано взнають що до вакцини ще потрібні і шприци, а їх не вистачає.
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17.02.2021 10:30 Ответить
Смешно. Очередное просирание наших денег
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17.02.2021 10:32 Ответить
Ну что вы! Откуда у народа такие деньги?
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17.02.2021 10:37 Ответить
всё готовятся и готовятся , уже какой месяц. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 8406
какието программы для учета вакцинации разрабатывают, лекции проводят и прочее...

у меня например сегодня прививка от Ковид, сейчас чайку попью да пойду поставлю.
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17.02.2021 10:35 Ответить
Поставлять тобі штемпсель на лоба щоб всі бачили шо ти вакцинований. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7785
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17.02.2021 10:43 Ответить
как хитро у вас придумано, у нас всё проще.
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17.02.2021 10:47 Ответить
Пусть ваш центр сильно не торопится. Времени у нас, похоже, еще вагон. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7709
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17.02.2021 10:47 Ответить
не важна вакцинация, важен процесс! Ещё не всё украдено.
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17.02.2021 11:13 Ответить
шо ужо вакцинацинация.которая началась 15 закончилась и теперь готовятся по новой. лапшу отвешать народу на уши , вместо вакцинации? Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 9686
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17.02.2021 12:19 Ответить
Я что то не понял, он на низком старте или уже раком стоит со своей вакцимахинацией. У меня почему то складывается мнение, что когда прибудет вакцина исчезнут шприцы и эти в белых капишёнах, ну куклусклановцы, начнут вакцинировать всех через жопу клизмами. А иначе у них не получается - то батарея горячая то жопа холодная.
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17.02.2021 13:24 Ответить
Изображають бурную дєятєльность...
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17.02.2021 14:07 Ответить
 
 