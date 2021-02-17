РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10838 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
1 877 9
коррупция (8388) реестр (248) НАПК (1164)

В реестр коррупционеров в январе попали 477 человек, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В реестр коррупционеров в январе попали 477 человек, - НАПК

В январе Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло сведения о 477 лицах в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАПК в Фейсбуке.

"Сведения были внесены по результатам обработки 1029 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины", - говорится в сообщении.

Среди лиц, попавших в реестр, 104 привлечены к уголовной и 375 - к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК

Отмечается, что к уголовной ответственности в январе привлечены: два депутата местных советов; один чиновник рядового и начальствующего состава ВСУ и воинских формирований; один работник органов Государственной таможенной службы или аттестованный в составе Гостаможслужбы; один чиновник органов или учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы, 6 работников юридических лиц публичного права.

В реестр коррупционеров в январе попали 477 человек, - НАПК 01
В реестр коррупционеров в январе попали 477 человек, - НАПК 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
450 депутатов и 27 их тёщ? )
показать весь комментарий
17.02.2021 12:15 Ответить
447 рыл в реестре...а к уголовной ответственности привлечены менее 10....бред..
показать весь комментарий
17.02.2021 12:16 Ответить
Найвеличніший є в тому списку?
показать весь комментарий
17.02.2021 12:28 Ответить
Когда лазареву поймаете,все знают про её взяточничество и ничего не происходит.
показать весь комментарий
17.02.2021 12:29 Ответить
Вся страна знает как давать и брать взятки, а в реестре коррупционеров 477 человек.
показать весь комментарий
17.02.2021 12:36 Ответить
А какой туда конкурс? До реєстру корупціонерів у січні потрапили 477 осіб, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5716
показать весь комментарий
17.02.2021 12:38 Ответить
и ни один из них не попадет на зону...
показать весь комментарий
17.02.2021 12:59 Ответить
даже повторно некоторые попали... это дно полное...
показать весь комментарий
17.02.2021 13:02 Ответить
Есть такой Сипливец Алексей - мутный тип и похоже в полицию заносит регулярно, киллеры - еще не узаконены? Возможно на когда будет легализирован отстрел мразей?
показать весь комментарий
17.02.2021 16:21 Ответить
 
 