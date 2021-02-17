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До реєстру корупціонерів у січні потрапили 477 осіб, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До реєстру корупціонерів у січні потрапили 477 осіб, - НАЗК

У січні Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) внесло відомості про 477 осіб до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЗК у фейсбуці.

"Відомості були внесені за результатами опрацювання 1029 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України", - йдеться у повідомленні.

Серед осіб, які потрапили до Реєстру, 104 притягнуто до кримінальної та 375 — до адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів.

Зазначається, що до кримінальної відповідальності протягом січня притягнуто: два депутати місцевих рад; один посадовець рядового і начальницького складу ЗСУ та військових формувань; один працівник органів Державної митної служби або атестований у складі Держмитслужби; один посадовець органів чи установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, 6 працівників юридичних осіб публічного права.

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До реєстру корупціонерів у січні потрапили 477 осіб, - НАЗК 01
До реєстру корупціонерів у січні потрапили 477 осіб, - НАЗК 02

Автор: Анастасія Потіха
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450 депутатов и 27 их тёщ? )
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17.02.2021 12:15 Відповісти
447 рыл в реестре...а к уголовной ответственности привлечены менее 10....бред..
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17.02.2021 12:16 Відповісти
Найвеличніший є в тому списку?
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17.02.2021 12:28 Відповісти
Когда лазареву поймаете,все знают про её взяточничество и ничего не происходит.
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17.02.2021 12:29 Відповісти
Вся страна знает как давать и брать взятки, а в реестре коррупционеров 477 человек.
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17.02.2021 12:36 Відповісти
А какой туда конкурс? До реєстру корупціонерів у січні потрапили 477 осіб, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5716
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17.02.2021 12:38 Відповісти
и ни один из них не попадет на зону...
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17.02.2021 12:59 Відповісти
даже повторно некоторые попали... это дно полное...
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17.02.2021 13:02 Відповісти
Есть такой Сипливец Алексей - мутный тип и похоже в полицию заносит регулярно, киллеры - еще не узаконены? Возможно на когда будет легализирован отстрел мразей?
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17.02.2021 16:21 Відповісти
 
 