До реєстру корупціонерів у січні потрапили 477 осіб, - НАЗК

У січні Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) внесло відомості про 477 осіб до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЗК у фейсбуці.

"Відомості були внесені за результатами опрацювання 1029 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України", - йдеться у повідомленні.

Серед осіб, які потрапили до Реєстру, 104 притягнуто до кримінальної та 375 — до адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів.

Зазначається, що до кримінальної відповідальності протягом січня притягнуто: два депутати місцевих рад; один посадовець рядового і начальницького складу ЗСУ та військових формувань; один працівник органів Державної митної служби або атестований у складі Держмитслужби; один посадовець органів чи установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, 6 працівників юридичних осіб публічного права.

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