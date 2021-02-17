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ВР (28729) законопроект (3042) детектив (52)

Рада предварительно одобрила легализацию частных детективов в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Рада предварительно одобрила легализацию частных детективов в Украине

Парламент планирует легализовать деятельность частных детективов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Так, Рада приняла за основу соответствующий законопроект №3010. "За" проголосовали 334 парламентария.

По состоянию на сейчас, в Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. При этом детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности.

Закон предлагает определить виды детективных услуг субъектов их производства (предоставления); квалификационные требования к частным детективам; основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.

Частным детективом может быть гражданин Украины, с полным высшим юридическим образованием или высшим образованием по специальности "правоохранительная деятельность", владеющий государственным языком, имеющий стаж работы в области права или правоохранительной деятельности 3 года. Он должен пройти соответствующее обучение с целью занятия частной детективной деятельностью и получить свидетельство о праве на такую деятельность.

Лицо, которое изъявило желание стать частным детективом и соответствует требованиям, вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче свидетельства о праве на занятие частной детективной деятельностью. А Уполномоченный орган проверяет ее соответствие следующим требованиям.

Согласно документу не может быть детективом лицо, которое:

- имеет непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение уголовного преступления;

- признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

- состоит на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения;

- лишенное права на занятие частной детективной деятельностью, - в течение двух лет со дня принятия решения уполномоченным органом регулирования о прекращении права на занятие частной детективной деятельностью.

Предлагается создать Единый реестр субъектов частной детективной деятельности.

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В законе прописана ответственность за умышленное незаконное разглашение детективной тайны лицом, которому она стала известна в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей, если такое деяние нарушило права и интересы другого лица.

За это будут наказывать штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или общественными работами на срок до 240 часов, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет.

Документ определяет, что частного детектива не могут допросить в качестве свидетеля о сведениях, которые составляют детективную тайну, за исключением сведений о событиях и обстоятельствах с признаками тяжкого или особо тяжкого преступления.

Контроль за соблюдением субъектами частной детективной деятельности требований законодательства осуществляет Уполномоченный орган в порядке, установленном Кабинетом министров.

При Уполномоченном органе предлагают создать Комиссию по рассмотрению жалоб на действия частных детективов. Она будет рассматривать вопрос о наличии в действиях частного детектива оснований для прекращения его свидетельства.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал одобрить соответствующий закон за основу.
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Топ комментарии
+5
Обратите внимание на то, что требования к частным детективам на 2 порядка превышают требования к Президенту. Результат налицо... Рада предварительно одобрила легализацию частных детективов в Украине - Цензор.НЕТ 3306
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17.02.2021 13:45
+4
Это вы еще квалификационные требования к проституткам не видели.
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17.02.2021 13:48
+4
Україна вже 2 роки без президента.
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17.02.2021 13:51
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Це для тих у кого є мішок бабла.
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17.02.2021 13:43 Ответить
Им скучно ?
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17.02.2021 13:44 Ответить
Обратите внимание на то, что требования к частным детективам на 2 порядка превышают требования к Президенту. Результат налицо... Рада предварительно одобрила легализацию частных детективов в Украине - Цензор.НЕТ 3306
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17.02.2021 13:45 Ответить
Україна вже 2 роки без президента.
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17.02.2021 13:51 Ответить
Я таких в немецких фильмах видел,жосткие рэбята скажу вам.
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17.02.2021 13:45 Ответить
😃 На порно хабе смотрел??
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17.02.2021 13:48 Ответить
На Хамстере 😂
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17.02.2021 13:52 Ответить
Та і сантехніки у них теж жорсткі Рада попередньо схвалила легалізацію приватних детективів в Україні - Цензор.НЕТ 9590
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17.02.2021 14:07 Ответить
Дебильные правила.
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17.02.2021 13:46 Ответить
Это вы еще квалификационные требования к проституткам не видели.
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17.02.2021 13:48 Ответить
класс! вот это будет номер ! впереди планеты всей. интересно увидет "озабоченного" автора
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17.02.2021 22:32 Ответить
о б*же.
народ = Рада попередньо схвалила легалізацію приватних детективів в Україні - Цензор.НЕТ 2759 (ой бл*)
Аваков = ( Рада попередньо схвалила легалізацію приватних детективів в Україні - Цензор.НЕТ 939 Ау, еееее Рада попередньо схвалила легалізацію приватних детективів в Україні - Цензор.НЕТ 9873 (дбаю про вас)) дуралеи
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17.02.2021 13:47 Ответить
Ну теперь менты будут зарплату из бюджета получать...и детективами частными подрабатывать..
Во поперло аваковским щенкам..
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17.02.2021 13:48 Ответить
И зачем им это: теперь они больше могут полосатыми палками заработать.
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17.02.2021 13:52 Ответить
Для цього потрібно мати голову на плечах, а не те куди їдять.
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17.02.2021 13:53 Ответить
Ви трішечки помиляєтеся. Аваковські детективи мають тільки назву, що вони ніби детективи. Їх страшилками, та різними заборонами давно навчили та заставили не працювати, а розносити повістки. Вони давно не вмують проводити операвні комбінації та добувати оперативну інформацібю з доказами.
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17.02.2021 13:59 Ответить
Рада попередньо схвалила легалізацію приватних детективів в Україні - Цензор.НЕТ 5116
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17.02.2021 13:59 Ответить
И как ей не стыдно подслушивать без лицензии и кассового аппарата?
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17.02.2021 15:29 Ответить
А магнум 357 ему тоже можно будет?
Чи токо шляпу, сигару и виски?
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17.02.2021 15:03 Ответить
 
 