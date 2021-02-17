Рада попередньо схвалила легалізацію приватних детективів в Україні

Парламент планує легалізувати діяльність приватних детективів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Так, Рада прийняла за основу відповідний законопроєкт №3010. "За" проголосували 334 парламентарі.

Станом на зараз в Україні цей вид послуг на законодавчому рівні досі не визначений. При цьому детективна діяльність зазначена у КВЕД - 2010 як один з видів господарської діяльності.

Закон пропонує визначити види детективних послуг та суб’єктів їх провадження (надання); кваліфікаційні вимоги до приватних детективів; основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг.

Приватним детективом може бути громадянин України, з повною вищою юридичною освітою або вищою освітою за спеціальністю "правоохоронна діяльність", володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки. Він повинен пройти відповідне навчання з метою заняття приватною детективною діяльністю й отримати свідоцтво про право на таку діяльність.

Особа, яка виявила бажання стати приватним детективом та відповідає вимогам, має право звернутися до Уповноваженого органу із заявою про видачу свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю. А Уповноважений орган перевіряє її відповідність таким вимогам.

Згідно з документом не може бути детективом особа, яка:

має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення кримінального правопорушення;

визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

перебуває на обліку в психоневрологічних або наркологічних установах охорони здоров’я;

позбавлена права на зайняття приватною детективною діяльністю, - протягом двох років з дня прийняття рішення Уповноваженим органом регулювання про припинення права на зайняття приватною детективною діяльністю.

Пропонується створити Єдиний реєстр суб’єктів приватної детективної діяльності.

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У законі прописана відповідальність за умисне незаконне розголошення детективної таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння порушило права та інтереси іншої особи.

Це будуть карати штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або громадськими роботами на строк до 240 годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

Документ визначає, що приватного детектива не можуть допитати як свідка про відомості, які становлять детективну таємницю, за винятком відомостей про події та обставини з ознаками тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Контроль за дотриманням суб’єктами приватної детективної діяльності вимог законодавства здійснює Уповноважений орган у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

При Уповноваженому органі пропонують створити Комісію щодо розгляду скарг на дії приватних детективів. Вона буде розглядати питання щодо наявності в діях приватного детектива підстав для припинення його свідоцтва.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував схвалити відповідний закон за основу.