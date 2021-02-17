Зеленский расширил перечень руководителей, назначение которых согласовывают с ним
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в среду, передает Цензор.НЕТ.
В соответствии с указом №58/2021"О внесении изменений в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 516" перечень дополнен пунктом 6 под названием "Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины". В нём указаны новые должности, соответственно "глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", "первый заместитель" и "заместители главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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самодурство - во время не ограниченной власти или неограничено высокого о себе мнения
(швидше на Ростов захурчиш, навіщо тобі ці борошна очікування?)
Вот он ссыт вам в глаза по полной
Пы сы хотя зебилы могут и не помнить , там память как у инфузории туфельки