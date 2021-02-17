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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) Госспецсвязь (156)

Зеленский расширил перечень руководителей, назначение которых согласовывают с ним

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский расширил перечень руководителей, назначение которых согласовывают с ним

Президент Украины Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в среду, передает Цензор.НЕТ.

В соответствии с указом №58/2021"О внесении изменений в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 516" перечень дополнен пунктом 6 под названием "Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины". В нём указаны новые должности, соответственно "глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", "первый заместитель" и "заместители главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины".

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Топ комментарии
+11
боится чтобы потом не всплыли пленки переговоров
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17.02.2021 16:41
+10
Брат Ермака теперь на коне. Новые согласования. Новые радости в жизни!
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17.02.2021 16:45
+9
шмаркля ссЫтся по-полной... )) НЕДОНАПОЛЕН-лОХ-ДыКТАТОР
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17.02.2021 16:41
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шмаркля ссЫтся по-полной... )) НЕДОНАПОЛЕН-лОХ-ДыКТАТОР
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17.02.2021 16:41 Ответить
Тут все набагато прозаїчніше - брат Єрмака без копійки. Треба злопчині воскреслому підзаробити.
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17.02.2021 17:01 Ответить
начни с этого
Зеленский расширил перечень руководителей, назначение которых согласовывают с ним - Цензор.НЕТ 6975
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17.02.2021 16:41 Ответить
денег хочет.
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17.02.2021 16:41 Ответить
боится чтобы потом не всплыли пленки переговоров
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17.02.2021 16:41 Ответить
Брат Ермака теперь на коне. Новые согласования. Новые радости в жизни!
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17.02.2021 16:45 Ответить
ползучая узурпация...
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17.02.2021 16:46 Ответить
а Мендель кого то назначает?
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17.02.2021 16:47 Ответить
Племяница Бени? Нет, там сам Беня рулит. Она только твитам падение национальной валюты останавливает.
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17.02.2021 16:49 Ответить
Маленький не только писюанист но и диктАтАр. Зеленский расширил перечень руководителей, назначение которых согласовывают с ним - Цензор.НЕТ 3652
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17.02.2021 16:47 Ответить
вкус приходит во время еды...
самодурство - во время не ограниченной власти или неограничено высокого о себе мнения
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17.02.2021 16:56 Ответить
Ну то вже буде повний капець...Всі "руководітєлі",яких він погоджував або повні бездарі,або з Кварталу...А найчастіше і перше і друге одночасно...
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17.02.2021 16:57 Ответить
Тарифы сразу публикуйте.
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17.02.2021 17:00 Ответить
Та що там по дрібницях, Зюзяндрій - давай вже ґабсолютну монархію!
(швидше на Ростов захурчиш, навіщо тобі ці борошна очікування?)
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17.02.2021 17:04 Ответить
д'єривку показалось, що йому мало мзди заносять за призначення на посади.
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17.02.2021 17:09 Ответить
Пусть тешится. Чем больше зашкваров у его назначенцев, тем рейтинг круче пикировать будет Зеленський розширив перелік керівників, призначення яких узгоджують із ним - Цензор.НЕТ 2136
Зеленський розширив перелік керівників, призначення яких узгоджують із ним - Цензор.НЕТ 437
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17.02.2021 17:13 Ответить
Указ то понятно, а прейскурант к указу прилагается?
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17.02.2021 17:32 Ответить
Зеленський розширив перелік керівників, призначення яких узгоджують із ним - Цензор.НЕТ 4421
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17.02.2021 17:32 Ответить
А помните зебилы как весной 19 года оно обещало вам , что все должности будут проходить через открытый конкурс ?
Вот он ссыт вам в глаза по полной
Пы сы хотя зебилы могут и не помнить , там память как у инфузории туфельки
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17.02.2021 17:36 Ответить
Молодець, все правильно, скільки можна вже авакіним заносити, пора вже й самому з них щрсб мати!
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17.02.2021 18:08 Ответить
Похоже, шо Зеля, таки перепугался процессов и итогов внешнего собой управления и хочет взять свои вожжи, в свои же руки...*)
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17.02.2021 19:45 Ответить
 
 