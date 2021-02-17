Зеленський розширив перелік керівників, призначення яких узгоджують із ним

Президент України Володимир Зеленський доповнив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави в середу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до указу №58/2021 "Про внесення змін до Указу президента України від 4 червня 2008 року № 516" перелік доповнено пунктом 6 під назвою "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України". У ньому вказано нові посади, відповідно "глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", "перший заступник" і "заступники голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.