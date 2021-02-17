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Новини Політика України
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Зеленський (17450) Держспецзв'язок (174)

Зеленський розширив перелік керівників, призначення яких узгоджують із ним

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський розширив перелік керівників, призначення яких узгоджують із ним

Президент України Володимир Зеленський доповнив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави в середу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до указу №58/2021 "Про внесення змін до Указу президента України від 4 червня 2008 року № 516" перелік доповнено пунктом 6 під назвою "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України". У ньому вказано нові посади, відповідно "глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", "перший заступник" і "заступники голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Топ коментарі
+11
боится чтобы потом не всплыли пленки переговоров
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17.02.2021 16:41
+10
Брат Ермака теперь на коне. Новые согласования. Новые радости в жизни!
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17.02.2021 16:45
+9
шмаркля ссЫтся по-полной... )) НЕДОНАПОЛЕН-лОХ-ДыКТАТОР
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17.02.2021 16:41
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шмаркля ссЫтся по-полной... )) НЕДОНАПОЛЕН-лОХ-ДыКТАТОР
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17.02.2021 16:41 Відповісти
Тут все набагато прозаїчніше - брат Єрмака без копійки. Треба злопчині воскреслому підзаробити.
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17.02.2021 17:01 Відповісти
начни с этого
Зеленский расширил перечень руководителей, назначение которых согласовывают с ним - Цензор.НЕТ 6975
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17.02.2021 16:41 Відповісти
денег хочет.
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17.02.2021 16:41 Відповісти
боится чтобы потом не всплыли пленки переговоров
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17.02.2021 16:41 Відповісти
Брат Ермака теперь на коне. Новые согласования. Новые радости в жизни!
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17.02.2021 16:45 Відповісти
ползучая узурпация...
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17.02.2021 16:46 Відповісти
а Мендель кого то назначает?
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17.02.2021 16:47 Відповісти
Племяница Бени? Нет, там сам Беня рулит. Она только твитам падение национальной валюты останавливает.
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17.02.2021 16:49 Відповісти
Маленький не только писюанист но и диктАтАр. Зеленский расширил перечень руководителей, назначение которых согласовывают с ним - Цензор.НЕТ 3652
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17.02.2021 16:47 Відповісти
вкус приходит во время еды...
самодурство - во время не ограниченной власти или неограничено высокого о себе мнения
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17.02.2021 16:56 Відповісти
Ну то вже буде повний капець...Всі "руководітєлі",яких він погоджував або повні бездарі,або з Кварталу...А найчастіше і перше і друге одночасно...
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17.02.2021 16:57 Відповісти
Тарифы сразу публикуйте.
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17.02.2021 17:00 Відповісти
Та що там по дрібницях, Зюзяндрій - давай вже ґабсолютну монархію!
(швидше на Ростов захурчиш, навіщо тобі ці борошна очікування?)
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17.02.2021 17:04 Відповісти
д'єривку показалось, що йому мало мзди заносять за призначення на посади.
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17.02.2021 17:09 Відповісти
Пусть тешится. Чем больше зашкваров у его назначенцев, тем рейтинг круче пикировать будет Зеленський розширив перелік керівників, призначення яких узгоджують із ним - Цензор.НЕТ 2136
Зеленський розширив перелік керівників, призначення яких узгоджують із ним - Цензор.НЕТ 437
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17.02.2021 17:13 Відповісти
Указ то понятно, а прейскурант к указу прилагается?
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17.02.2021 17:32 Відповісти
Зеленський розширив перелік керівників, призначення яких узгоджують із ним - Цензор.НЕТ 4421
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17.02.2021 17:32 Відповісти
А помните зебилы как весной 19 года оно обещало вам , что все должности будут проходить через открытый конкурс ?
Вот он ссыт вам в глаза по полной
Пы сы хотя зебилы могут и не помнить , там память как у инфузории туфельки
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17.02.2021 17:36 Відповісти
Молодець, все правильно, скільки можна вже авакіним заносити, пора вже й самому з них щрсб мати!
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17.02.2021 18:08 Відповісти
Похоже, шо Зеля, таки перепугался процессов и итогов внешнего собой управления и хочет взять свои вожжи, в свои же руки...*)
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17.02.2021 19:45 Відповісти
 
 