Скорочення повноважень ОАСК: на сайті Ради опублікували текст законопроєкту Зеленського

Верховна Рада опублікувала тексти судових законопроєктів Володимира Зеленського. В одному з них (№5067) пропонується скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

Цим законопроектом Зеленський пропонує ввести "належний високий рівень суддівського розгляду".

Президент пропонує забрати у ОАСК і передавати до Верховного Суду як суду першої інстанції справи, в яких:

- оскаржуються акти уряду і міністерств;

- державних регуляторів;

- будь-якого іншого органу влади, чиї повноваження поширюються на всю Україну.

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Судом апеляційної інстанції в таких суперечках буде Велика палата Верховного Суду.

Нагадаємо, раніше в ОАСК заявили, що ця ініціатива президента з'явилася під тиском.

"Подібні законопроєкти є політично вмотивованими, а не обґрунтованими об’єктивними причинами", — наголосив глава суду Павло Вовк і додав, що позиція суду в цій ситуації є нейтральною.

Із законопроєктом "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду в якості суду першої інстанції" можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді зареєстрували три законопроєкти, ініційовані президентом Володимиром Зеленським для коригування роботи судової системи України.

Йдеться про проєкти законів №5067 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції, №5068 про зміни до законодавства про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя і №5069 про адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Останні два документи визначені як невідкладні.

Повнотекстових версій поки що немає.

Раніше Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді підтримати законопроєкти щодо функціонування судової системи, зокрема щодо зменшення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.