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Скорочення повноважень ОАСК: на сайті Ради опублікували текст законопроєкту Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Скорочення повноважень ОАСК: на сайті Ради опублікували текст законопроєкту Зеленського

Верховна Рада опублікувала тексти судових законопроєктів Володимира Зеленського. В одному з них (№5067) пропонується скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

Цим законопроектом Зеленський пропонує ввести "належний високий рівень суддівського розгляду".

Президент пропонує забрати у ОАСК і передавати до Верховного Суду як суду першої інстанції справи, в яких:

- оскаржуються акти уряду і міністерств;

- державних регуляторів;

- будь-якого іншого органу влади, чиї повноваження поширюються на всю Україну.

Читайте: Запропоноване Зеленським скорочення повноважень ОАСК не вирішить проблем суду і не ліквідує його, - експертка ЦПК Чижик

Судом апеляційної інстанції в таких суперечках буде Велика палата Верховного Суду.

Нагадаємо, раніше в ОАСК заявили, що ця ініціатива президента з'явилася під тиском.

"Подібні законопроєкти є політично вмотивованими, а не обґрунтованими об’єктивними причинами", — наголосив глава суду Павло Вовк і додав, що позиція суду в цій ситуації є нейтральною.

Із законопроєктом "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду в якості суду першої інстанції" можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді зареєстрували три законопроєкти, ініційовані президентом Володимиром Зеленським для коригування роботи судової системи України.

Йдеться про проєкти законів №5067 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції, №5068 про зміни до законодавства про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя і №5069 про адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Останні два документи визначені як невідкладні.

Повнотекстових версій поки що немає.

Раніше Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді підтримати законопроєкти щодо функціонування судової системи, зокрема щодо зменшення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
единственный суд, который успел реформировать Порошенко, это Верховный суд..
а реформировать остальные суды, Пороху просто не дали..
и вот спустя два года непрекращающегося воя и пердежа Зебилов, Юлеботов, любителей Смешка и Гриценко, о том что "Пецина судебная реформа провалилась", Зеленский своими законопроектами доказал, что единственным заслуживающим доверия судом в стране, является Верховный Суд, который успел реформировать Порошенко..
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17.02.2021 11:57
+4
а вспомни, сколько исков было подано в тот же самый ОАСК, что бы сорвать или затянуть проведение квалификационных экзаменов и аттестаций?..
а вспомни, сколько раз суддя Вовок и судьи ОАСК не являлись на аттестационные комиссии.. или забыл?!
У нас председатель ОАСК судья Вовк, вместе с некоторыми членами Высшей Рады Кривосудия, очень активно занимался юридическим диверсиями что бы остановить или затянуть реформу..
и напоминаю, для тех, у кого короткая память, Порошенко успел закончить реформирование Верховного суда к концу своей каденции.. а потом пришел Зеленский и реформу свернул..
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17.02.2021 12:10
+3
ЗЕ великий вчоний юрЬІст.
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17.02.2021 11:49
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ЗЕ великий вчоний юрЬІст.
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17.02.2021 11:49 Відповісти
Президент предлагает забрать у ОАСК и передавать в Верховный Суд как суд первой инстанции дела, в которых:
- оспариваются акты правительства и министерств;
- государственных регуляторов;
- любого другого органа власти, чьи полномочия распространяются на всю Украину. Не можу зрозуміти, чому звичайний районний суд, не може розглядати вищезазначені спори. Чому громадянин, який оскаржив ріщення регулятора, повинен їхати до Київа. Верховний суд- є верховним судом, а не судом першої інстанції. Хочуть і далі керувати судовою системою. Гадаю, що в цивілізованому світі такого не має.
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17.02.2021 12:09 Відповісти
Тому, що інакше, через деякий час, громадянин буде, вже без отаких-от сумних запитань, ПОВЗТИ РАЧКИ до моськви. Так сподіваюсь зрозуміло, таварісчь?
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17.02.2021 19:39 Відповісти
давно пора. Петя такого почемуто не хотел.
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17.02.2021 11:56 Відповісти
единственный суд, который успел реформировать Порошенко, это Верховный суд..
а реформировать остальные суды, Пороху просто не дали..
и вот спустя два года непрекращающегося воя и пердежа Зебилов, Юлеботов, любителей Смешка и Гриценко, о том что "Пецина судебная реформа провалилась", Зеленский своими законопроектами доказал, что единственным заслуживающим доверия судом в стране, является Верховный Суд, который успел реформировать Порошенко..
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17.02.2021 11:57 Відповісти
Царь хороший, бояре плохие? а что ему 2,5 года мешало продолжать реформы? Я не спорю, он был НАМНОГО круче чем все остальные президенты-папередники вместе взятые. Но все же. Умалчивать про развал коалиции и соответственно "законотворення" два с половиной года...
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17.02.2021 11:59 Відповісти
а вспомни, сколько исков было подано в тот же самый ОАСК, что бы сорвать или затянуть проведение квалификационных экзаменов и аттестаций?..
а вспомни, сколько раз суддя Вовок и судьи ОАСК не являлись на аттестационные комиссии.. или забыл?!
У нас председатель ОАСК судья Вовк, вместе с некоторыми членами Высшей Рады Кривосудия, очень активно занимался юридическим диверсиями что бы остановить или затянуть реформу..
и напоминаю, для тех, у кого короткая память, Порошенко успел закончить реформирование Верховного суда к концу своей каденции.. а потом пришел Зеленский и реформу свернул..
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17.02.2021 12:10 Відповісти
дійсно, коли в 2017 році порошенко ліквідував суди пачками, чомусь оаск не ліквідував, можливо закінчився тонер в картріджі і чотири букви не надрукувалося.
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17.02.2021 13:44 Відповісти
Както Зеленый за последнюю неделю прям вот вообще развернулся. Даже с рашки вонять начало. Странно все это. Байден?
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17.02.2021 11:57 Відповісти
Рейтинг.
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17.02.2021 12:51 Відповісти
Во цирк!
Не в состоянии сковырнуть судью Вова Зеля урезает полномичия суда, где сидит судья Вовк!
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17.02.2021 12:07 Відповісти
ст. 3 ЗУ " про судоустрій....." Суди України утворюють єдину систему. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Спори з субєктами виконавчої влади, центральними, будуть розглядатися особливим судом?. На брехні весь час не протримаєтесь.
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17.02.2021 12:16 Відповісти
А прибрати цю контору слабо?
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17.02.2021 12:16 Відповісти
не треба її прибирати. Справа не в ОАСК. Справа в тому, що цей суд наділенний особливими повноваженнями розглядати спори з центральними органами виконавчої влади. Це намагання не вирішити проблему, а продовжувати лінію на ручне управління судами . Інвестенційні няні!
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17.02.2021 12:20 Відповісти
Тобто збалансувати систему не потрібно, мовляв якщо передали куті меду то хай так і буде? Дуже сподіваюсь що ви так і в своєму житті вчиняєте.
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17.02.2021 19:49 Відповісти
Лучше посадить!
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17.02.2021 12:35 Відповісти
Так Вовк перейдет в верховный суд тогда.
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17.02.2021 19:55 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СУДЬЯМИ, А ГЛАВНЫМИ ЗА КОНТРОЛЕМ СДЕЛАТЬ СОЛДАТ НА ПЕРЕДОВОЙ И ИХ РОДСТВЕННИКАМИ !)
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18.02.2021 01:32 Відповісти
 
 