Сокращение полномочий ОАСК: на сайте Рады опубликовали текст законопроекта Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада опубликовали тексты судебных законопроектов Владимира Зеленского. В одном из них ( №5067 ) предлагается сократить полномочия Окружного административного суда Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
Этим законопроектом Зеленский предлагает ввести "надлежащий высокий уровень судейского рассмотрения".
Президент предлагает забрать у ОАСК и передавать в Верховный Суд как суд первой инстанции дела, в которых:
- оспариваются акты правительства и министерств;
- государственных регуляторов;
- любого другого органа власти, чьи полномочия распространяются на всю Украину.
Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного Суда.
Напомним, ранее в ОАСК заявили, что эта инициатива президента появилась под давлением.
"Подобные законопроекты являются политически мотивированными, а не обоснованными объективными причинами", - подчеркнул глава суда Павел Вовк и добавил, что позиция суда в этой ситуации - нейтральная.
С законопроектом "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции" можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта, инициированные президентом Владимиром Зеленским для корректировки работы судебной системы Украины.
Речь идет о проектах законов №5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, №5068 об изменениях в законодательство о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и №5069 об административной ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.
Последние два документа определены как неотложные.
Из полнотекстовые версии пока отсутствуют.
Ранее Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты относительно функционирования судебной системы, в частности по уменьшению полномочий Окружного административного суда Киева.
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- оспариваются акты правительства и министерств;
- государственных регуляторов;
- любого другого органа власти, чьи полномочия распространяются на всю Украину. Не можу зрозуміти, чому звичайний районний суд, не може розглядати вищезазначені спори. Чому громадянин, який оскаржив ріщення регулятора, повинен їхати до Київа. Верховний суд- є верховним судом, а не судом першої інстанції. Хочуть і далі керувати судовою системою. Гадаю, що в цивілізованому світі такого не має.
а реформировать остальные суды, Пороху просто не дали..
и вот спустя два года непрекращающегося воя и пердежа Зебилов, Юлеботов, любителей Смешка и Гриценко, о том что "Пецина судебная реформа провалилась", Зеленский своими законопроектами доказал, что единственным заслуживающим доверия судом в стране, является Верховный Суд, который успел реформировать Порошенко..
а вспомни, сколько раз суддя Вовок и судьи ОАСК не являлись на аттестационные комиссии.. или забыл?!
У нас председатель ОАСК судья Вовк, вместе с некоторыми членами Высшей Рады Кривосудия, очень активно занимался юридическим диверсиями что бы остановить или затянуть реформу..
и напоминаю, для тех, у кого короткая память, Порошенко успел закончить реформирование Верховного суда к концу своей каденции.. а потом пришел Зеленский и реформу свернул..
Не в состоянии сковырнуть судью Вова Зеля урезает полномичия суда, где сидит судья Вовк!
Спори з субєктами виконавчої влади, центральними, будуть розглядатися особливим судом?. На брехні весь час не протримаєтесь.