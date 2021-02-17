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Сокращение полномочий ОАСК: на сайте Рады опубликовали текст законопроекта Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сокращение полномочий ОАСК: на сайте Рады опубликовали текст законопроекта Зеленского

Верховная Рада опубликовали тексты судебных законопроектов Владимира Зеленского. В одном из них ( №5067 ) предлагается сократить полномочия Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

Этим законопроектом Зеленский предлагает ввести "надлежащий высокий уровень судейского рассмотрения".

Президент предлагает забрать у ОАСК и передавать в Верховный Суд как суд первой инстанции дела, в которых:

- оспариваются акты правительства и министерств;

- государственных регуляторов;

- любого другого органа власти, чьи полномочия распространяются на всю Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложенное Зеленским сокращение полномочий ОАСК не решит проблем суда и не ликвидирует его, - эксперт ЦПК Чижик

Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного Суда.

Напомним, ранее в ОАСК заявили, что эта инициатива президента появилась под давлением.

"Подобные законопроекты являются политически мотивированными, а не обоснованными объективными причинами", - подчеркнул глава суда Павел Вовк и добавил, что позиция суда в этой ситуации - нейтральная.

С законопроектом "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции" можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта, инициированные президентом Владимиром Зеленским для корректировки работы судебной системы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд споров будет передан в исключительную подсудность Верховного суда, - в ОП рассказали о законопроекте Зеленского по сокращению полномочий ОАСКа

Речь идет о проектах законов №5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, №5068 об изменениях в законодательство о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и №5069 об административной ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Последние два документа определены как неотложные.

Из полнотекстовые версии пока отсутствуют.

Ранее Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты относительно функционирования судебной системы, в частности по уменьшению полномочий Окружного административного суда Киева.
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Топ комментарии
+8
единственный суд, который успел реформировать Порошенко, это Верховный суд..
а реформировать остальные суды, Пороху просто не дали..
и вот спустя два года непрекращающегося воя и пердежа Зебилов, Юлеботов, любителей Смешка и Гриценко, о том что "Пецина судебная реформа провалилась", Зеленский своими законопроектами доказал, что единственным заслуживающим доверия судом в стране, является Верховный Суд, который успел реформировать Порошенко..
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17.02.2021 11:57
+4
а вспомни, сколько исков было подано в тот же самый ОАСК, что бы сорвать или затянуть проведение квалификационных экзаменов и аттестаций?..
а вспомни, сколько раз суддя Вовок и судьи ОАСК не являлись на аттестационные комиссии.. или забыл?!
У нас председатель ОАСК судья Вовк, вместе с некоторыми членами Высшей Рады Кривосудия, очень активно занимался юридическим диверсиями что бы остановить или затянуть реформу..
и напоминаю, для тех, у кого короткая память, Порошенко успел закончить реформирование Верховного суда к концу своей каденции.. а потом пришел Зеленский и реформу свернул..
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17.02.2021 12:10
+3
ЗЕ великий вчоний юрЬІст.
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17.02.2021 11:49
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ЗЕ великий вчоний юрЬІст.
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17.02.2021 11:49 Ответить
Президент предлагает забрать у ОАСК и передавать в Верховный Суд как суд первой инстанции дела, в которых:
- оспариваются акты правительства и министерств;
- государственных регуляторов;
- любого другого органа власти, чьи полномочия распространяются на всю Украину. Не можу зрозуміти, чому звичайний районний суд, не може розглядати вищезазначені спори. Чому громадянин, який оскаржив ріщення регулятора, повинен їхати до Київа. Верховний суд- є верховним судом, а не судом першої інстанції. Хочуть і далі керувати судовою системою. Гадаю, що в цивілізованому світі такого не має.
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17.02.2021 12:09 Ответить
Тому, що інакше, через деякий час, громадянин буде, вже без отаких-от сумних запитань, ПОВЗТИ РАЧКИ до моськви. Так сподіваюсь зрозуміло, таварісчь?
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17.02.2021 19:39 Ответить
давно пора. Петя такого почемуто не хотел.
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17.02.2021 11:56 Ответить
единственный суд, который успел реформировать Порошенко, это Верховный суд..
а реформировать остальные суды, Пороху просто не дали..
и вот спустя два года непрекращающегося воя и пердежа Зебилов, Юлеботов, любителей Смешка и Гриценко, о том что "Пецина судебная реформа провалилась", Зеленский своими законопроектами доказал, что единственным заслуживающим доверия судом в стране, является Верховный Суд, который успел реформировать Порошенко..
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17.02.2021 11:57 Ответить
Царь хороший, бояре плохие? а что ему 2,5 года мешало продолжать реформы? Я не спорю, он был НАМНОГО круче чем все остальные президенты-папередники вместе взятые. Но все же. Умалчивать про развал коалиции и соответственно "законотворення" два с половиной года...
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17.02.2021 11:59 Ответить
а вспомни, сколько исков было подано в тот же самый ОАСК, что бы сорвать или затянуть проведение квалификационных экзаменов и аттестаций?..
а вспомни, сколько раз суддя Вовок и судьи ОАСК не являлись на аттестационные комиссии.. или забыл?!
У нас председатель ОАСК судья Вовк, вместе с некоторыми членами Высшей Рады Кривосудия, очень активно занимался юридическим диверсиями что бы остановить или затянуть реформу..
и напоминаю, для тех, у кого короткая память, Порошенко успел закончить реформирование Верховного суда к концу своей каденции.. а потом пришел Зеленский и реформу свернул..
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17.02.2021 12:10 Ответить
дійсно, коли в 2017 році порошенко ліквідував суди пачками, чомусь оаск не ліквідував, можливо закінчився тонер в картріджі і чотири букви не надрукувалося.
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17.02.2021 13:44 Ответить
Както Зеленый за последнюю неделю прям вот вообще развернулся. Даже с рашки вонять начало. Странно все это. Байден?
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17.02.2021 11:57 Ответить
Рейтинг.
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17.02.2021 12:51 Ответить
Во цирк!
Не в состоянии сковырнуть судью Вова Зеля урезает полномичия суда, где сидит судья Вовк!
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17.02.2021 12:07 Ответить
ст. 3 ЗУ " про судоустрій....." Суди України утворюють єдину систему. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Спори з субєктами виконавчої влади, центральними, будуть розглядатися особливим судом?. На брехні весь час не протримаєтесь.
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17.02.2021 12:16 Ответить
А прибрати цю контору слабо?
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17.02.2021 12:16 Ответить
не треба її прибирати. Справа не в ОАСК. Справа в тому, що цей суд наділенний особливими повноваженнями розглядати спори з центральними органами виконавчої влади. Це намагання не вирішити проблему, а продовжувати лінію на ручне управління судами . Інвестенційні няні!
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17.02.2021 12:20 Ответить
Тобто збалансувати систему не потрібно, мовляв якщо передали куті меду то хай так і буде? Дуже сподіваюсь що ви так і в своєму житті вчиняєте.
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17.02.2021 19:49 Ответить
Лучше посадить!
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17.02.2021 12:35 Ответить
Так Вовк перейдет в верховный суд тогда.
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17.02.2021 19:55 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СУДЬЯМИ, А ГЛАВНЫМИ ЗА КОНТРОЛЕМ СДЕЛАТЬ СОЛДАТ НА ПЕРЕДОВОЙ И ИХ РОДСТВЕННИКАМИ !)
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18.02.2021 01:32 Ответить
 
 