В Украине создают единую систему общественного здоровья на региональном уровне

Кабинет Министров Украины 17 февраля принял постановление, которым утвердил создание единой системы общественного здоровья на региональном уровне.

Согласно документу, до 1 июля 2021 года планируется увеличить количество сотрудников лабораторных центров Минздрава путем перевода в лабцентры сотрудников местных центров общественного здоровья (областных и Киева), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сами центры общественного здоровья должны будут присоединиться к другим коммунальным медучреждениям соответствующих административно-территориальных единиц.

"Реализация постановления позволит рационально использовать человеческий и материальный ресурс, а также избежать дублирования функций, которые выполняют лабцентры и центры общественного здоровья", - уверены в Кабмине.

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