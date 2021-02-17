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Новости Политика Украины
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В Украине создают единую систему общественного здоровья на региональном уровне

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине создают единую систему общественного здоровья на региональном уровне

Кабинет Министров Украины 17 февраля принял постановление, которым утвердил создание единой системы общественного здоровья на региональном уровне.

Согласно документу, до 1 июля 2021 года планируется увеличить количество сотрудников лабораторных центров Минздрава путем перевода в лабцентры сотрудников местных центров общественного здоровья (областных и Киева), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сами центры общественного здоровья должны будут присоединиться к другим коммунальным медучреждениям соответствующих административно-территориальных единиц.

"Реализация постановления позволит рационально использовать человеческий и материальный ресурс, а также избежать дублирования функций, которые выполняют лабцентры и центры общественного здоровья", - уверены в Кабмине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил оформлять льготы и соцпомощь в центрах админуслуг

Автор: Анна Судак
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Хтось щось зрозумів із цієї новини? Хто на кому стояв? Що постановили?
Це тепер ми маємо вважати, що з понеділка ми всі здорові чи навпаки?
Боюсь що легалізація канабісу на рівні кабінету міністрів вже відбулась.
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17.02.2021 19:32 Ответить
В Украине создают единую систему общественного здоровья на региональном уровне - Цензор.НЕТ 7080
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17.02.2021 19:33 Ответить
Це означає що буде одна лікарня на всю Україну- в Києві. Гадаю, Феофанія.
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17.02.2021 19:34 Ответить
А в чергу до Феофанії можна буде записуватись всім українцям, чи тільки "обрізаним"?
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17.02.2021 19:44 Ответить
Нормально! Очередная мулька с отмывом без отката.?
налогоплательщиков,с июльским предзнаменованием февральского идиотизма...
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17.02.2021 19:44 Ответить
охметовский клован стебётся с лохов
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17.02.2021 20:51 Ответить
Как понимать - общественное здоровье. Это наверное когда общественность толпой лишает с помощью ног здоровья отдельного гражданина, лишь только за то что он на Берию похож.
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18.02.2021 11:05 Ответить
 
 