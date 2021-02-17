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ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается

Европейский суд по правам человека требует, чтобы власти РФ освободили российского оппозиционера Алексея Навального. Москва впервые за время существования Европейской конвенции отказалась выполнять такое решение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

ЕСПЧ требует, чтобы власти РФ немедленно освободили Навального. "16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя", – говорится в решении суда.

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что это требование якобы "не имеет правовых оснований и является грубым вмешательством в деятельность судов" в России.

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"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение. В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи", - сказал он.

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"Если Минюст откажет ЕСПЧ в требовании освободить Навального в соответствии с 39-м правилом регламента Европейского суда, это станет первым в истории случаем отказа страны – члена Европейской конвенции от исполнения подобного решения", – прокомментировала адвокат Навального Ольга Михайлова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Джо, надо полезных санкций подкинуть...
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17.02.2021 20:17
+10
Ну нет так нет.Прилетит очередной Боррель, Москва его грязными трусами снова отхлещет и он вернется думать дальше как не злить Пуйла.Может построить СП-3 и задобрить новыми нефтеденьгами.
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17.02.2021 20:19
+7
європейці тепер будуть дуже стурбовані та незанепокоєні, але ж роісю нікуди не виженуть, бо тоді ж буде роіському народові погано. Північний потік 2 теж потрібно добудовувати, бо гроші німецьким чиновниками вже сплачені та отримані за для хорошого життя на пенсії та в різних наглядових радах. Не повертать же тепер ті гроші.
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17.02.2021 20:23
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Джо, надо полезных санкций подкинуть...
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17.02.2021 20:17 Ответить
Приспело время вместо бесконечной тягомутины "глубокой озабоченности" по множеству уголовных преступлений кремлевских каннибалов -трупоедов, принять Закон и ставить за каждое преступление московскую хунту на счетчик. И пускай там капает ежедневно определенная сума, в зависимости от тяжести преступления. "А счетчик щелк да щелк, а все равно, в конце пути придется рассчитаться". (В. В.)
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17.02.2021 22:39 Ответить
Уже в этом году, максимум, - в следующем, плешивый выпросит статус, - "страна, - спонсор терроризма". А это уже переход на совершенно новый уровень, - это эмбарго.
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17.02.2021 22:53 Ответить
не надо,пускай его лучше того..-одним рюскефашисто меньше и п@дорашка под санциями усиленными-двойной профит
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17.02.2021 20:18 Ответить
После того, как Янукович отказался освободить Тимошенко, он усидел на золотом унитазе всего год-полтора
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17.02.2021 20:19 Ответить
За цей час встиг закласти пропогандою у нєокрєпшиє уми люмпена укранського, що Тімашенка-фарофка, що призвело до відкату України на десятки років назад у своєму розвитку в результаті приходу до влади крадіїв антиукраїнських.
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17.02.2021 20:25 Ответить
Ты забыл как украина харкала кровью когда она у рф дорогущий газ покупала? Про веерные отключения всей стране?
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17.02.2021 21:27 Ответить
Ну вот про вас человек и писал. Неокрепший ум люмпена. По контракту Тимошенко в 2009 году Украина покупала газ по 232 доллара, что было дешевле всех в Европе. И именно при ней закончились веерные отключения, которые до этого имели место в некоторых областях страны
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17.02.2021 21:50 Ответить
Не сравнивайте Х... с пальцем. Что такое Навальный посравнению с Юлькой. У Юльки до этого прошла Оранжевая революция. А у Навального что? Подсвети фанариком в жопе?
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17.02.2021 20:51 Ответить
Любое сравнение условно. Вам бы это было известно из курса формальной логики любого вуза. Но ваш лексикон выдает даже отсутствие диплома малярного ПТУ
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17.02.2021 21:04 Ответить
Ну нет так нет.Прилетит очередной Боррель, Москва его грязными трусами снова отхлещет и он вернется думать дальше как не злить Пуйла.Может построить СП-3 и задобрить новыми нефтеденьгами.
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17.02.2021 20:19 Ответить
больше СП не будет ибо ЕС и так на плотном крючке, сейчас развивается СПГ очень активно. Северный морской путь короче чем от США до Азии.
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17.02.2021 20:31 Ответить
Вашими бы молитвами.
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17.02.2021 20:34 Ответить
Гопота еще и быкут а те импотенты пускай терпят и выразят озабоченность а гопник(мордор) еще больше заведется и дальше продолжает сидеть в ПАСЕ не исключая кацапов ну еще пускай скажут что поток 2 не связан вы там не подумайте то другое совсем, кацапы очень хорошо чувствуют безнаказанность и наглеют а Европа не может по рогам настучать
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17.02.2021 20:20 Ответить
нельзя так с кандачка решать. леха анальный не бутерброд, раз посадили пусть сидит.
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17.02.2021 20:20 Ответить
Да паРаша срала и срать будет на все международные соглашения...потому что это паРаша...страна помойка...
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17.02.2021 20:20 Ответить
Так. Тому отримає за це нові санкції.
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17.02.2021 20:23 Ответить
и что это будут за санкции? десятому заму главного клерка мосгорсуда запретят въезд в ЕС и заблокируют все его счета? ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается - Цензор.НЕТ 4524
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17.02.2021 20:35 Ответить
Перший крок до нових санкцій зроблено.
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17.02.2021 20:22 Ответить
ну все...теперь жди очередную "глубокую озабоченность" от ЕС
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17.02.2021 20:22 Ответить
Garry

Ну шо ляді,помогло?

ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается - Цензор.НЕТ 8970
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17.02.2021 20:23 Ответить
європейці тепер будуть дуже стурбовані та незанепокоєні, але ж роісю нікуди не виженуть, бо тоді ж буде роіському народові погано. Північний потік 2 теж потрібно добудовувати, бо гроші німецьким чиновниками вже сплачені та отримані за для хорошого життя на пенсії та в різних наглядових радах. Не повертать же тепер ті гроші.
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17.02.2021 20:23 Ответить
В таком случае не вижу смысла его достраивать, если уже все оплачено
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17.02.2021 20:54 Ответить
Окрема цивілізація)))Кацапи плювали і плюють на ЄСПЛ. А в "парє" говорять про якийсь діалог з запорєбріком ніби дурману якогось наїлися. Тьху...
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17.02.2021 20:23 Ответить
Цивілізація?
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18.02.2021 00:18 Ответить
Там )))) після слова,нє?)))
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18.02.2021 13:48 Ответить
ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается - Цензор.НЕТ 7706
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17.02.2021 20:30 Ответить
Ну выйдет рашка из Конвенции. Колхоз имени Лукашенко вообще там никогда не был. И норм. Заигрался мордор в демократию. Пора снимать остатки декораций. )
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17.02.2021 20:42 Ответить
Категорически присоединяюсь к требованию ЕСПЧ !
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17.02.2021 20:43 Ответить
ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 4173 ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 2093
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17.02.2021 20:49 Ответить
Представляю себе картину:
ЕСПЧ: - требуем немедленно освободить Навального!
козляндия: - НЕТ!
ЕСПЧ: - ну ок... мы обеспокоены.
ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 2251
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17.02.2021 21:42 Ответить
Уродливая старуха разсися, цену набивает, что бы "отпустить" провокатора навального...
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17.02.2021 22:09 Ответить
лет через 10....
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17.02.2021 22:11 Ответить
Ну да, ну да, а кто "неблагонадёжных" поставлять будет? Как выберут всех, так и отпустят, за новыми! Но с Европы потребуют продолжение стройки СП-2, фрау рибентроп тоже под этим подписана, её идея...
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17.02.2021 22:23 Ответить
ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 3939
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17.02.2021 22:33 Ответить
Только одичалые могут выбирать себе кумиров то ХУ@ЛО то Алёшу
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17.02.2021 22:20 Ответить
Увы у нас тоже лишнехромосомов хватает, которых и тварью назвать нельзя, они (твари) на всё пойдут, лишь бы быть свободными! А 73% , тоже на всё пойдут, лишь бы "не стреляли"! Эти существа, даже и знать не хотят: от куда взялись распятые мальчики, вернее дети, много детей и женщин распятых. Так же и про мины для детей, только одна страна их применяет, во 2 мировую, точно знаю что на Херсонщине и читал что на Донбассе!
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18.02.2021 00:08 Ответить
Приспело время вместо бесконечной тягомутины "глубокой озабоченности" по множеству уголовных преступлений кремлевских каннибалов -трупоедов, принять Закон и ставить за каждое преступление московскую хунту на счетчик. И пускай там капает ежедневно определенная сума, в зависимости от тяжести преступления. "А счетчик щелк да щелк, а все равно, в конце пути придется рассчитаться". (В. В.)
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17.02.2021 22:42 Ответить
а им еспч не писан...
у них свои тараканы
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17.02.2021 23:21 Ответить
 
 